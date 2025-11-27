Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ruby Franke werd een mega-populaire YouTube-moeder, maar ze mishandelde haar kinderen gruwelijk

Misschien ken je naam en vlogs van Ruby Franke wel, die suuuuuuuuperleuke moeder met haar zes kinderen. In de zomer van 2023 viel de Amerikaanse (42) echter van haar voetstuk, of beter gezegd: kukelde en dan heel hard. Ruby Franke bleek een moeder die haar kinderen misbruikte en mishandelde. Zij zit in de gevangenis en zal die als bejaarde verlaten.

Disney+ en STAR Channel zenden een driedelige documentaire uit over een van de meest spraakmakende verhalen van Amerika van de laatste jaren. Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke heet ie. Metro bekeek de eerste aflevering voor televisierubriek Blik op de Buis.

Ruby Franke verdiende 100.000 dollar per maand

Jarenlang toonde het YouTube-kanaal van de Frankes (Eightpassengers) een gezond en gelukkig gezinsleven, met op het hoogtepunt drie miljoen subscribers. Ruby Franke harkte toen 100.000 dollar per maand binnen. Een gelukkig gezin bleek achter de voordeur van het echte leven echter weer eens niet wat het op YouTube leek. Hoe kon dit in hemelsnaam gebeuren? Het is zo’n vraag die we ons in eigen land vier jaar geleden stelden bij de kinderen van Ruinerwold. Of recenter bij de pleegouders in Vlaardingen die een 10-jarig meisje zo mishandelden, dat ze nu 24 uur per dag zorg nodig heeft.

In Devil in the Family doen vader Kevin en de oudste zoon en dochter, twintigers Chad en Shari, voor het eerst uitgebreid hun verhaal voor de camera. De kijker krijgt ook veel beelden uit het verleden te zien, toen alles nog koek en ei was (ook niet eerder vertoonde YouTube-beelden). Shari zegt over haar moeder: „Wat Ruby heeft gedaan is meer dan mishandeling. Het was ziekelijk en puur kwaadaardig.” Vader Kevin (niet verdacht en ooit een nerd die graag gezien wilde worden): „In veel opzichten waren we het perfecte gezin. De duivel klopte echter op de deur en we deden open.”

Een van de meest geliefde online moeders

Een typische uitspraak in een Amerikaanse docu natuurlijk, want zoiets zegt niemand in het echte leven. We nemen het op de koop toe, want de situatie waar het om draait is nu eenmaal ernstig genoeg. We zijn inderdaad in Amerika, in Springville ten zuiden van Salt Lake City (Utah). Het is zo’n plaats ‘waar alles en iedereen perfect moet zijn’ en geldt als hoofdstad van het mormoonse geloof. En oh oh, wat was Ruby Franke met haar gezin perfect op YouTube. De eerste video die viral ging was een baby die uit het bedje klom. Vader Kevin weet nog goed dat er 85 dollar op hun bankrekening werd bijgeschreven. Dat veranderde alles, Ruby Franke werd een van de meest geliefde online moeders van de Verenigde Staten.

Dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar niet als je weet dat Ruby Franke nu volledig is uitgekotst door heel Amerika. In een nieuw gekocht huis zegt ze: „Hier komen de kleinkinderen op bezoek bij opa en oma”. In de ontmoetingsruimte van de gevangenis zal ze bedoelen. Ruby Franke verlaat haar cel pas als ze 72 jaar is. Tegelijk met haar werd gezinsadviseur en therapeut Jodi Hildebrandt gearresteerd trouwens, en ook veroordeeld. Op basis van aflevering één kan Metro nog niet precies vertellen wat haar rol is geweest.

Pleuris brak uit na straf door Ruby Franke

We weten ook nog niet precies wat Ruby Franke voor gruwelijke mishandelingen heeft gepleegd trouwens, als we het al willen weten. De docu-makers bewaarden dat ongetwijfeld slim voor de laatste afleveringen. Uithongeren en opsluiting van twee van de zes kinderen, hoort er in elk geval bij. De zaak kwam aan het rollen toen Frankes 12-jarige zoon uit zijn slaapkamerraam was geklauterd. Hij belde bij de buren aan en vroeg om water en eten. De jongen was ondervoed en had snijwonden van het vastgebonden zitten.

Ruby Franke werd voor die tijd echter al gehaat. Bij het maken van een video over straffen, flapte Chad eruit dat hij – na van school te zijn gestuurd – zeven maanden op een zitzak in de kelder had moeten slapen. Franke plaatste die video toch – met grijnzend hoofd – en de pleuris brak uit.

Rotkop

Over dat hoofd van Ruby Franke gesproken… Het is achteraf makkelijk praten, maar deze kijker vindt dat ze eigenlijk een rotkop heeft. Hoezo sympathiek? Bepaalde trekken in haar gezicht, door haar mond en ogen, maken Franke bijna eng. Niet dat zo iemand dan meteen kinderen gruwelijk mishandelt natuurlijk, maar toch. Je snapt wel dat ze geobsedeerd raakte door haar YouTube-succes.

Dat maakte ook dat de kinderen er op een gegeven moment geen bal meer aan vonden, ook al kregen zij 10 dollar voor elke video waaraan zij meewerkten. Zij begonnen het echt te haten. Al helemaal toen Ruby Franke sponsorcontracten voor elkaar kreeg en de video’s totaal gescript werden.

Deze kijker noemt dat gewoon kinderarbeid. Oordeel zelf zou ik zeggen. En huiver.

Beoordeling uit 5: 3,5

Noot: kan door aflevering twee en drie best 4 worden.

Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke is nu helemaal te streamen op Disney+. Vanaf vandaag (27 november) verschijnt er op drie donderdagen om 21.00 uur een aflevering op STAR Channel.

Meer lezen over (nieuwe) programma’s op tv?

Vorige Volgende

Reacties