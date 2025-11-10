Netflix verhoogt prijzen: zoveel betaal je nu (ook voor andere streamingdiensten)
Wéér gooit Netflix de prijzen voor abonnementen in Nederland omhoog. Kijkers van de streamingdienst zijn vanaf vandaag over de gehele linie tot enkele euro’s per maand meer kwijt. Eerder werden de prijzen in andere landen verhoogd.
Wil je alle programma’s op streamingdiensten kunnen volgen, dan bleek eerder al dat je je suf betaalt. Onderzoek wijst uit dat de prijzen van streamingdiensten in de afgelopen vier jaar met 33 procent zijn toegenomen. Dat is ruim vier keer meer dan de inflatie over deze periode.
Zoveel geld gaat een abonnement op Netflix kosten
Nu gooit Netflix er dus nog een schepje bovenop. Het basisabonnement, waarmee gebruikers films en series op één scherm tegelijk kunnen bekijken, wordt met 1 euro opgeschroefd en kost daardoor 9,99 euro per maand. Wie op twee schermen tegelijk wil kunnen kijken, legt daar voortaan 15,99 in plaats van 13,99 euro voor neer.
Het duurste abonnement, tot vier schermen tegelijk, gaat ook met 2 euro in prijs omhoog, naar 20,99 euro per maand. De maandelijkse kosten voor een extra gebruiker buiten het eigen huishouden gaan daarnaast met een kwart omhoog, naar 4,99 euro.
|Soort
|Oude prijs
|Nieuwe prijs
|Basisabonnement (één scherm)
|8,99 euro per maand
|9,99 euro per maand
|Standaardabonnement (twee schermen)
|13,99 euro per maand
|15,99 euro per maand
|Premium abonnement (vier schermen, 4K-kwaliteit)
|18,99 euro per maand
|20,99 euro per maand
|Extra lid aan huishouden toevoegen (alleen mogelijk bij Standaard en Premium)
|3,99 euro per maand
|4,99 euro per maand
Netflix verhoogde al prijzen in andere landen
Netflix heeft eerder dit jaar al de prijzen verhoogd in andere markten, zoals de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De laatste prijsverhoging van Netflix in de Benelux dateert van mei vorig jaar. Ook in België en Luxemburg verhoogt Netflix de prijzen.
In sommige landen biedt Netflix ook goedkopere abonnementen aan, waarbij gebruikers ook reclames te zien krijgen. Dit is onder meer in de VS, Frankrijk en Duitsland het geval. In de Benelux bestaat die optie (nog) niet.
Prijzen bij andere streamingdiensten
Veel andere streamingdiensten, zoals Disney Plus en Videoland, bieden wél een goedkoper abonnement met reclame aan. Hierdoor kun je daar al snel goedkoper uit zijn. Bij Videoland kost het allergoedkoopste abonnement bijvoorbeeld 5,99 euro per maand. Dit zijn de prijzen bij vier grote streamingdiensten:
Disney Plus
|Standaard met reclame (twee schermen)
|6,99 euro per maand
|Standaard (twee schermen)
|10,99 euro per maand
|Premium (vier schermen, 4K-kwaliteit)
|15,00 euro per maand
|Extra gebruiker toevoegen
|5,99 euro per maand
Videoland
|Basis met reclame (één scherm)
|5,99 euro per maand
|Plus (twee schermen)
|10,99 euro per maand
|Premium (vier schermen, 4K-kwaliteit)
|12,99 euro per maand
Amazon Prime:
|Met reclames (drie schermen, 4K-kwaliteit)
|4,99 euro per maand
|Zonder reclames (drie schermen, 4K-kwaliteit)
|7,99 euro per maand
HBO Max
|Basis met reclame (twee schermen)
|5,99 euro per maand
|Standaard (twee schermen)
|11,99 euro per maand
|Premium (vier schermen), 4K-kwaliteit)
|16,99 euro per maand
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Financiële fout: ‘Ik spaarde als freelancer braaf voor mijn pensioen, tot ik mijn dure impulsaankoop kwijtraakte’
- Indrukwekkende docu over Lale Gül: ‘Een date moet ik een week van tevoren doorgeven’
- Deze kledingstukken kunnen écht niet meer op kantoor, vinden we zelf
- Hoeveel stijgt de AOW-leeftijd? Nieuwe CBS-cijfers geven duidelijkheid vanaf 2028
- Kiesraad geeft duidelijkheid: aantal zetels D66 en PVV is nu definitief