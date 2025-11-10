Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Netflix verhoogt prijzen: zoveel betaal je nu (ook voor andere streamingdiensten)

Wéér gooit Netflix de prijzen voor abonnementen in Nederland omhoog. Kijkers van de streamingdienst zijn vanaf vandaag over de gehele linie tot enkele euro’s per maand meer kwijt. Eerder werden de prijzen in andere landen verhoogd.

Wil je alle programma’s op streamingdiensten kunnen volgen, dan bleek eerder al dat je je suf betaalt. Onderzoek wijst uit dat de prijzen van streamingdiensten in de afgelopen vier jaar met 33 procent zijn toegenomen. Dat is ruim vier keer meer dan de inflatie over deze periode.

Zoveel geld gaat een abonnement op Netflix kosten

Nu gooit Netflix er dus nog een schepje bovenop. Het basisabonnement, waarmee gebruikers films en series op één scherm tegelijk kunnen bekijken, wordt met 1 euro opgeschroefd en kost daardoor 9,99 euro per maand. Wie op twee schermen tegelijk wil kunnen kijken, legt daar voortaan 15,99 in plaats van 13,99 euro voor neer.

Het duurste abonnement, tot vier schermen tegelijk, gaat ook met 2 euro in prijs omhoog, naar 20,99 euro per maand. De maandelijkse kosten voor een extra gebruiker buiten het eigen huishouden gaan daarnaast met een kwart omhoog, naar 4,99 euro.

Soort Oude prijs Nieuwe prijs Basisabonnement (één scherm) 8,99 euro per maand 9,99 euro per maand Standaardabonnement (twee schermen) 13,99 euro per maand 15,99 euro per maand Premium abonnement (vier schermen, 4K-kwaliteit) 18,99 euro per maand 20,99 euro per maand Extra lid aan huishouden toevoegen (alleen mogelijk bij Standaard en Premium) 3,99 euro per maand 4,99 euro per maand

Netflix verhoogde al prijzen in andere landen

Netflix heeft eerder dit jaar al de prijzen verhoogd in andere markten, zoals de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De laatste prijsverhoging van Netflix in de Benelux dateert van mei vorig jaar. Ook in België en Luxemburg verhoogt Netflix de prijzen.

In sommige landen biedt Netflix ook goedkopere abonnementen aan, waarbij gebruikers ook reclames te zien krijgen. Dit is onder meer in de VS, Frankrijk en Duitsland het geval. In de Benelux bestaat die optie (nog) niet.

📺 Maatregelen tegen accountje delen ‘Vroeger’ deed bijna iedereen het: accountje delen. Maar Netflix treft vanaf 2023 maatregelen tegen abonnees die wachtwoorden delen met familie en vrienden, om zo de winstgevendheid te vergroten. Een Netflix-account is nu alleen nog voor gebruik binnen één huishouden.

Prijzen bij andere streamingdiensten

Veel andere streamingdiensten, zoals Disney Plus en Videoland, bieden wél een goedkoper abonnement met reclame aan. Hierdoor kun je daar al snel goedkoper uit zijn. Bij Videoland kost het allergoedkoopste abonnement bijvoorbeeld 5,99 euro per maand. Dit zijn de prijzen bij vier grote streamingdiensten:

Disney Plus

Standaard met reclame (twee schermen) 6,99 euro per maand Standaard (twee schermen) 10,99 euro per maand Premium (vier schermen, 4K-kwaliteit) 15,00 euro per maand Extra gebruiker toevoegen 5,99 euro per maand

Videoland

Basis met reclame (één scherm) 5,99 euro per maand Plus (twee schermen) 10,99 euro per maand Premium (vier schermen, 4K-kwaliteit) 12,99 euro per maand

Amazon Prime:

Met reclames (drie schermen, 4K-kwaliteit) 4,99 euro per maand Zonder reclames (drie schermen, 4K-kwaliteit) 7,99 euro per maand

HBO Max

Basis met reclame (twee schermen) 5,99 euro per maand Standaard (twee schermen) 11,99 euro per maand Premium (vier schermen), 4K-kwaliteit) 16,99 euro per maand

