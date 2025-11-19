Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kan Wicked, de succesvolste musicalfilm aller tijden, zichzelf nog overtreffen?

Ga er maar aan staan: je harkt met Wicked deel één 755 miljoen dollar bij elkaar en wordt daarmee de succesvolste musicalverfilming aller tijden. Valt elke dollar minder met het afsluitende Wicked: For Good dan tegen? Of kan deel twee die eerste van vorig jaar zelfs nog overtreffen?

Metro ging in elk geval vol verwachting kijken voor de Filmrecensie van de Week. Natuurlijk, want als een titel de ABBA-film Mamma Mia! uit 2008 (611 miljoen dollar) weet te overtreffen, dan verdient Wicked: For Good die aandacht ook. Het eerste deel van vorig jaar sleepte nog tien Oscarnominaties in de wacht ook (twee verzilverd). De film van regisseur Jon M. Chu ging gisteravond voor bekend Nederland in DeLaMar in Amsterdam in première. DeLaMar had het maar druk, maandag was daar ook al de première de musical over autisme, Stoornis of my life.

Première Wicked: For Good met de echte sterren

Zo ongeveer tegelijkertijd stonden de twee hoofdrolheksen, Ariane Grande (Glinda) en Cynthia Erivo (Elphaba) op de rode loper in New York. Of misschien wel op die straat van gele steentjes, waar vandaan alle wegen naar het Land van Oz leiden. Erivo was bij die première overigens haar stem kwijt, niet handig. Dat is ze allerminst in deze Wicked: For Good, wat een onwaarschijnlijk talent is zij als slechterik, de groene wicked heks. Zangeres en inmiddels ook gewaardeerd actrice Ariane Grande doet eigenlijk niets voor haar onder. Wat heeft zij de draad de afgelopen jaren toch knap opgepakt sinds die aanslag in Manchester. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf voor de hal waar zij een concert gaf op. 22 fans vonden de dood, 139 mensen raakten gewond. We mogen bij Ariane Grande dus wel over veerkracht spreken.

Het verhaal van Wicked: For Good

Toont haar personage Glinda, de goede heks van Oz, ook veerkracht in dit sluitstuk Wicked: For Good? We zien het verhaal dat is geïnspireerd op het beroemde fantasyboek van Gregory Maguire uit 1995. Door het einde van het eerste filmdeel is groene Elphaba nu gedemoniseerd als de Boze Heks van het Westen. Ze leeft in ballingschap in het bos. Daar gaat ze door met haar strijd voor de tot zwijgen gebrachte dieren van Oz. Uit alle macht probeert Elphaba de waarheid over de Tovenaar (Jeff Goldblum) aan het licht te brengen.

Dat is zo gemakkelijk allemaal niet. ‘Witch destroys‘ kopt een krant, ‘een groene sneeuwstorm in ons land bedreigt de Tovenaar van Oz’. „Red ons van haar slechtheid”, zingt het volk in de opening van de film. Datzelfde volk vertrouwt erop dat de goede heks Glinda het angstaanjagende gedoe rond die wicked Elphaba wel zal fiksen. Zij leidt een glamoureus leven in het paleis van Smaragdstad en geniet van roem en populariteit. Ondertussen mist zij samen met haar aanstaande, prins Fiyero (Jonathan Bailey), Elphaba stiekem. Dat komt goed uit, want Oz kan worden gered als Glinda het voor elkaar krijgt opnieuw vriendschap met het groene gevaarte te sluiten.

Spektakel van negen kwartier

Het zo uitleggen is behoorlijk kort door de bocht, realiseren we ons. Op weg naar de finale doen de twee heksen uit Wicked: For Good daar namelijk twee uur en een kwartier over. Ga echter maar gewoon kijken, is de Metro-tip. Die lengte is absoluut niet vervelend, want wat zijn de beelden weer ongelooflijk mooi. Neem alleen het aanleggen van de weg met gele steentjes in het begin. Wat een spektakel en je krijgt direct zin in de rest.

Je kunt ook genieten van leuke taalvondsten als „ik moet even een nieuwe Oz-fit aantrekken”. Of van een uitdrukking als ‘Oz mag het weten’. De muziek, het blijft een musical, maakt er met enkele klassiekers en nieuwe songs een prachtig totaalplaatje van. Cynthia Erivo en Ariana Grande hebben zich met de liedjes heerlijk kunnen uitleven, wat een zangniveau bereiken de twee.

Hysterisch meidengevecht

Hilarisch is een typisch (sorry dames) meidengevecht tussen Glinda en Elphaba. Dat gevecht vol gekrijs begint als zwaardvechten, maar dan met een toverstaf en bezem. Goed bedacht. Mocht je twijfelen om te gaan, omdat dit misschien een vervolg is op ‘die echte Wicked die je wél kent’, of omdat je deel één niet hebt gezien: ga gerust. Producent Universal stelt je niet teleur. Ook zichzelf niet trouwens, want die kassa zal weer heel hard gaan rinkelen.

🧹 Wicked in Nederland Wicked in Nederland is al weer even geleden. De musical stond tussen 2011 en 2013 vast in het AFAS Circustheater in Scheveningen. De groene heks was Willemijn Verkaik (zij speelde de rol wereldwijd tijdens een groot deel van haar carrière); Renée van Wegberg was haar vaste vervangster. Glinda was een mooie rol voor Chantal Janzen. In de zomer van 2012 werd zij vervangen door Yvonne Coldeweijer. Alternate voor Glinda was Céline Purcell.

Beoordeling uit 5: 4,5

Artikelen over nieuwe films lees je bij Metro op woensdagen. Binnenkort zijn dat onder meer een interview over het derde deel van bioscoophit De Tatta’s en een recensie van – eindelijk is ie daar – de opvolger van de Nederlandse klassieker Amsterdamned.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties