Bikkelharde Tonnano als Nordin opeens rijkeluiszoontje voor de klas: ‘My klas is getting a rondleiding’

Het is even wennen, die nietsontziende Tonnano uit Mocro Maffia als rijkeluiszoon Nordin en leraar voor de klas van groep 8. Toch is het zo, in de nieuwe Prime-serie Nordin en dat wennen is snel voorbij. Want ja… natuurlijk kan die acteur Khalid Alterch dat spelen. Had je anders verwacht?

Metro zag de eerste aflevering van de komedie Nordin (die bestaat uit zes keer een half uur in totaal) voor televisierubriek Blik op de Buis. De Nederlandse titel is sinds vandaag via streamingdienst Prime Video in niet minder dan 240 landen te zien. In ons land ging Nordin eind september in première tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht.

Van marktkraam tot rapper, tot het tv-scherm

Net als dat Khalid Alterch ‘opeens’ geen Tonnano meer is (onlangs was hij als dat personage in de gelijknamige spin-off op Videoland te zien), was het voor zijn muziekfans ooit wennen dat hun rapper ICE opeens acteur werd. Of eerder nog: dat die jonge Khalid van de marktkraam van zijn vader in Rotterdam opeens muzikant werd. Hoe dan ook, Khalid Alterch is van vele markten thuis, blijkt weer met de serie Nordin.

Het verhaal van Nordin

Nordin is zo’n rijkeluiszoontje die alles heeft en daar bijzonder weinig voor hoeft te doen. Pakken geld, dikke auto’s en een zorgeloos leven met een toekomst als CEO – vindt hij zelf – in het familiebedrijf. Maar daar denkt zijn moeder (Souad El Aidi Kheenen) anders over. Zij vindt Nordin nog niet geschikt voor een topfunctie. Haar idee: zoontje lief moet een jaar lang les geven aan groep 8 van de openbare basisschool waar hij zelf ook op zat, De Ekster. Haar achterliggende gedachte: de familie sponsort de school met veel geld en als leraar kan haar zoon mooi uitvissen of die poen wel bij de kinderen terechtkomt.

Maar ja, Nordin zelf constateert dat hij „alles van zijn Pabotijd vergeten is”. De drukke leerlingen wachten een veel minder mooie toekomst dan hijzelf en zijn rebels. Hoe houdt hij die ooit in bedwang? En dan is daar nog die directrice Vera (Georgina Verbaan) in haar mantelpakje, een dame die smerige spelletjes niet schuwt. Tekenend zijn de aftandse klaslokalen, die Nordin er als „oude gastarbeiderpensions” uit vindt zien. De kamer van directrice is natuurlijk zo luxe als wat. Aan de andere kant komt de leraar zelf in een peperdure patserbak naar school, alsof hij zo uit Mocro Maffia komt gereden (Metro sprak Khalid Alterch eerder over zijn rol als Tonnano daarin).

Nordin komt toch verrassend uit de hoek

Dat houdt dat rijke mannetje die opeens de meester moet uithangen natuurlijk nooit vol. Ook al zei zijn moeder „als je denkt een bedrijf te kunnen leiden, is het makkelijk om voor de klas te staan”. Maar… zonder te veel te verklappen: Nordin bijt zich in zijn nieuwe rol vast. Ondertussen wordt hij ook geconfronteerd met eigen tekortkomingen waarvan hij nog niet wist dat hij die had.

Nordin heeft qua makers en acteurs een mooi stel bij elkaar gebracht. Achmed Akkabi (Paus in Mocro Maffia) tekende voor het script, is ook showrunner en speelt zelf in de serie mee. Regisseur is Joosje Duk, die ook Máxima op Videoland maakte. Verder zie je in de cast onder meer ook Zineb Fallouk (als zus van Nordin), Ferdi Stofmeel als sukkel van de school en slaafje van de directrice en Géza Weisz als gymleraar die vooral bezig is met complottheorieën.

Nordin heeft absoluut een leuk script. Georgina Verbaan merkte tegenover De Telegraaf al op „dat het las als een trein”. Zij kon er als directrice in elk geval goed mee overweg. „Wat leuk dat je ouders een nieuwe hobby voor je hebben bedacht”, zegt zij met typische Verbaan-blik tegen de nieuwe schoolmeester. En dan het prachtige Engels van de hoofdrolspeler: „My klas is getting a rondleiding.” Kijk, daar houden we van.

En oh ja, zie je een mooie villa? Dat is in werkelijkheid het stulpje van Boef.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Noot: deze kijker heeft sterk het gevoel dat het in de loop van de serie 4 blikken kunnen worden.

Nordin is nu in z’n geheel en exclusief te zien bij Prime Video.

