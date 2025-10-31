Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Debuut Famke Janssen op eigen boden in Amsterdam Empire heerlijk: ‘Schijtwijf!, met je neppe smoel’

Het is amper voor te stellen dat actrice Famke Janssen, geboren te Amstelveen, haar debuut nu maakt in een serie van eigen bodem. Toch is het zo en hóe. Metro bekeek Amsterdam Empire (Netflix). De zevendelige reeks gaat weer eens over de drugswereld, maar we zijn overtuigd. Van een goede serie én van Famke Janssen.

„Cannabis is zelfs in 2025 nog illegaal”, klinkt het door een verteller op een rondvaartboot in een gracht. Terwijl lekkere beelden van Amsterdam voorbij komen, gebeurt er meteen iets vreselijks. Alsof je naar het einde van Amsterdam Empire kijkt. Dat heeft te maken met Jack van Doorn (Jacob Derwig), oprichter van het succesvolle coffeeshop-imperium Jackal. De slechterik die je vast ook kent van KLEM, vecht al jarenlang tegen criminelen, concurrenten en volgens hem absurde Nederlandse wetten. En vanaf nu ook tegen een heel nieuwe vijand, zijn bedrogen vrouw en ex-popdiva Betty Jonkers (Famke Janssen), die hij Bets noemt.

Famke Janssen en Jacob Derwig in Amsterdam Empire

Welkom in de (cannabis)wereld van Amsterdam Empire, dat Metro bekeek voor televisierubriek Blik op de Buis. Hoe het personage van Famke Janssen de plotselinge vijand wordt? Haar Jack is al een half jaar verliefd op de bekende tv-journaliste Marjolein Hofman (Elise Schaap). De soms poeslieve maar vooral nogal licht ontvlambare Betty voelt zich zo verraden, dat ze besluit de grote cannabisbaas na een scheiding „helemaal kapot gaat maken”. Ze kent zijn zwakke plekken, geheimen en zal niet rusten voor ze hem alles, zelfs zijn kindje Jackal, heeft afgepakt.

Heerlijk toch, om dat vreselijke geëmmer thuis op de bank te aanschouwen? Maar dan moet het nog wel goed worden neergezet. Niets ten nadele van de rest van de cast, want die is met onder meer Jacob Derwig, Elise Schaap, Jade Olieberg, Raymond Thiry (met behoorlijk lange grijze paardenstaart), Victor Löw en Yannick van de Velde dikker dan dik in orde. Maar je krijgt óók Famke Janssen.

🎦 Bondgirl Famke Janssen is alweer zestig jaar inmiddels en heeft het grootste deel van haar leven in het buitenland gewoond. Haar carrière begon als model, maar Nederland kreeg haar vooral in het vizier als Bondgirl. Misschien zal Janssen er niet elke keer mee geconfronteerd willen worden (dertig jaar geleden!), maar ze was toch maar mooi Xenia Onatopp – ‘de vrouw die kon doden met haar dijen’ – in de Bondklassieker GoldenEye. Daarna volgde een ellenlange reeks aan films en tv-series.

Famke Janssen flapt er van alles uit alsof ze het werkelijk meent

Je zult met een glimlach naar Famke Janssen in Amsterdam Empire kijken. Wat zal ze als actrice een lol in sommige scenes hebben gehad. Bij een confrontatie met het nieuwe liefje van haar man bijvoorbeeld, die rol van Elise Schaap: „Mocht ik in je talkshow optreden uit medelijden ofzo? Behandel me niet als een idioot, schijtwijf! Met je neppe smoel.” Elise Schaap kukelt nog net niet in de gracht. Nee we zullen geen grapje over een neppe smoel van de actrice die het uitspreekt maken, dan doen we haar veel te kort. Ze flapt er telkens van alles uit, alsof ze het werkelijk meent.

Noot: Famke Janssen mocht zich met Amsterdam Empire ook als co-producent bemoeien.

Hoe dat zich allemaal ontwikkelt, moet je natuurlijk zelf maar gaan zien. En dan vooral bij hoofdrolspeler Derwig als Jack. Is hij eigenlijk wel die man waarvan iedereen denkt dat ie is? Laten we het erop houden dat hij in aflevering 1 alleen al op één dag waarschijnlijk meer meemaakt dan jij in jaren of je hele leven.

Onderwereld-series, daar zijn ‘we’ goed in

Alwéér een Nederlandse serie over de criminele onderwereld vol drugsafrekeningen, zou je kunnen zeggen. Mocro Maffia, SUGA: Ride or Die, Undercover, Ferry… wordt het niet eens tijd voor iets anders? Niet nodig, als je de kwaliteit van Amsterdam Empire weer ziet. Nico Molenaar, Bart Uytenhouwen en Piet Matthys, ook de mannen achter Undercover en Ferry, maakten ook deze titel weer. Dus het is niet zo gek. Maar bovenal: het publiek vreet het, dus waarom zou je het laten? Nederlandse seriemakers blijken er verdomd goed in.

Dus mocht je alle series voor je gevoel hebben uitgespeeld en op zoek zijn naar nieuwe: kijk gerust. Met gisteren ook Nordin op Prime Video, zijn we weer twee mooie titels rijker.

Aantal blikken uit 5: 4

Amsterdam Empire met Famke Janssen is nu in z’n geheel op Netflix te streamen.

Reacties