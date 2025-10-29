Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Pupil, film over seksueel misbruik minderjarige: ‘Tof dat je dat allemaal met die jongens doet’

Of veel bioscoopliefhebbers zin hebben in een avondje popcorn bij een film over seksueel misbruik van een minderjarige, is nog maar de vraag. Maar de film is er: De Pupil. En die is indrukwekkend ook, met net zulke indrukwekkende hoofdrolspelers.

Gijs Naber is in De Pupil de voetbaltrainer (Ries), Bart de Wilde zijn 12-jarige voetballertje Daan waarmee hij ‘het aanlegt’. Je gaat daarbij het debuut op het witte doek van die jonge De Wilde zien, knap gedaan. Het filmdrama draait vanaf morgen in de bioscoop. Toevallig of niet: precies de dag waarop de tweede dag van de rechtszaak ‘seksueel misbruik door Marco Borsato‘ op de rol staat. Metro bekeek De Pupil al, voor de Filmrecensie van de Week.

De film is overigens niet verzonnen, maar gebaseerd op het autobiografische boek Je ogen verraden je van Steven van der Hoeven.

Seksueel misbruik van een minderjarige in De Pupil

Daan is de derde van vier voetballiefhebbende broers. Hij kijkt op naar zijn trainer en coach Ries (35). Deze op het oog aardige gozer krijgt steeds meer invloed op Daans leven. Hij trekt Daan in een geheime, verboden wereld van volwassenen en dat is het begin van herhaaldelijk seksueel misbruik. Daan begint zich anders te gedragen, hij spijbelt van school en wordt afstandelijk naar zijn familie en vrienden.

Wanneer andere jongens melding maken van seksueel misbruik door Ries, raakt Daan in de war omdat hij ontdekt dat hij niet de enige is. Ondanks dat Ries het misbruik toegeeft, ontkent Daan totdat dat niet meer lukt. Hij schaamt zich dood, zijn ouders zijn geschokt en hun goedbedoelde woorden bezorgen hun zoon alleen maar meer verdriet en afstand. Ook op de voetbalclub heeft hij het moeilijk.

Regisseur over seksueel misbruik in haar film

Een film over seksueel misbruik van een minderjarige, dat is behoorlijk beladen. Regisseur Karin Junger zegt daar zelf over: „Mijn doel was om een eerlijke en aangrijpende film te maken over de emotionele en sociale complexiteit van seksueel misbruik van kinderen.” En: „Ik vond het belangrijk om te laten zien dat Daan meer is dan enkel een slachtoffer. Hij is ook veerkrachtig, weigert te voldoen aan sommige wensen van zijn trainer en komt aan het eind tegen hem in opstand. We zien de dynamiek van de relatie. Eerst is Ries Daans held, aan het eind van de film heeft hij Daan zijn respect verloren en is de trainer een gebroken man.”

Hoofdrolspeler Gijs Naber zei eerder tegen de VPRO over het maakproces van De Pupil: „Het gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Toen ik de uiteindelijke film zag, schrok ik toch wel.”

De Pupil is integer en goed gemaakt

Al met al is De Pupil, al gaat het over seksueel misbruik, een integere en goed gemaakte film geworden. Met dank ook aan de prima cast, met naast Naber en De Wilde Marcel Hensema (vader) en Hadewych Minis (moeder). Laatstgenoemde nam ook de moederrol al op zich in Videolandserie Bennie, over een jongen met het Downsyndroom. Minis deed dat net als nu geweldig (Metro sprak er met haar over).

De opbouw van de film is prima, eigenlijk om het koud van te krijgen. Je ziet het seksueel misbruik langzaam aankomen. Coach en pupil bezoeken eerst een wedstrijd van Vitesse („ultraleuk, de beste middag ever“). Richting Daans moeder begint Ries vervolgens steeds weer te zeggen „dat die jongen echt wel wat in zijn mars heeft”. En tja, de volgende stap is ‘natuurlijk’ voetbal kijken bij de trainer thuis, waarna de zender ‘per ongeluk’ op een pornofilm belandt. Tijdens vrijwilligerswerk op de voetbalclub, zegt de trainer tegen de jongen: „Trek je shirt toch uit, je plakt helemaal.” En zo verder… Daans moeder kijkt tevreden toe: „Wat tof dat je dat allemaal doet met die jongens.” Poeh…

Beoordeling uit 5: 4

Binnenkort lees je in de Filmrecensie van de Week onder meer over de in de trailer al grappige film Augurk aan Zee (regie Frank Lammers). Het zal je niet geheel verbazen dat daarbij ook gefilmd is bij De Augurkenkoning, de populaire Oos Kesbeke in Amsterdam.

Vorige Volgende

Reacties