Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wraak als je verleid bent door de straat: ‘Niet iedereen is de volgende Aboutaleb’

Je hebt of je ouders hebben een migratieachtergrond, je leeft op straat in de grote stad en wordt verleid door de criminele wereld. Had je dan een keuze? Dat ga je in de bioscoop zien in het nieuwe Nederlandse misdaaddrama Wraak. Laten we zeggen: je krijgt Mocro Maffia op het witte doek.

Wraak draait vanaf morgen in de bioscopen. Metro bekeek hem alvast voor de Filmrecensie van de Week. Er bestond al een een film met dezelfde titel uit 2010, maar die ging over een Nederlander die uitzoekt wie de moord op zijn vriendin op zijn of haar geweten heeft.

Deze Wraak is gebaseerd op de gelijknamige bestseller uit 2019 van de misdaadjournalisten Marijn Schrijver (De Telegraaf) en Wouter Laumans (Parool).

Het verhaal van Wraak

Kort nadat zijn broer omkwam bij een liquidatiepoging in de Amsterdamse Baarsjes, ontkomt de student Samir (Yassine Ouaich) op een haar na aan hetzelfde lot. Niet wetend wie het op hem gemunt heeft, vlucht hij naar Marokko. Jaren later, we zijn in 2012, brengt officier van justitie Sabine Lamans (Noortje Herlaar, die dit jaar ook te zien was in het beklemmende en indrukwekkende drama Kind) deze zelfde Samir in verband met een reeks afrekeningen in het criminele circuit.

Een beetje Ridouan Taghi, maar dan vanuit Marokko dus. Wanneer een kroongetuige Sous wordt ingelijfd en een Canadese PGP-server wordt gekraakt, beschikt het OM plots over een schat aan nieuw bewijsmateriaal. Als twee partijen tegelijkertijd vergelding willen, krijg je als kijker een heftige en keiharde strijd tussen ‘goed’ en ‘fout’ te zien.

Tussen alle actie door zien we Sous, die van Samir op straat wraak moest nemen, als mogelijke kroongetuige in de gevangenis telkens in gesprek met Lamans collega, een rol van Waldemar Torenstra. Hamza Othman, je kent hem vast ook van zijn onvergetelijke deelname aan Expeditie Robinson, speelt de kroongetuige. De gesprekken zorgen in het verhaal voor een fijne afwisseling.

🗞️ Mini-bijrol voor Metro Jawel, ook Metro zit in Wraak. In 2012 bestond de papieren krant nog en die vond je in stalen bakken op stations. Op de redactie hebben we er nog één, de rest van de bakken is hergebruikt. De producent van de film had zo’n Metro-bak nodig en mocht hem lenen. Je ziet hem in de film op station Amsterdam-Centraal. Minpunt, maar we zijn niet boos: de krant heet dan Impuls.

Alle jongens van de straat willen een beetje meer

Had Sous ooit een keuze in zijn leven op de straat? Had hij onder het wraak nemen uit kunnen komen? Het personage vindt zelf van niet en zegt: „Alle jongens van de straat willen een beetje meer. Maar als je er eenmaal inzit… Niet iedereen is de volgende Aboutaleb.” Sous doelt natuurlijk op Ahmed Aboutaleb, de Marokkaanse immigrant die het in ons land toch maar mooi tot burgemeester van Rotterdam schopte.

‘Je hebt geen keuze’ is een goed thema om in het achterhoofd te houden als je Wraak kijkt. Is dat wel zo? Of kunnen we ons, als je er nooit mee te maken hebt, er eigenlijk helemaal niks bij voorstellen? Na alle zeer goed bekeken Mocro Maffia‘s op streamingdienst Videoland, zouden we het genre misschien een beetje zat kunnen worden. Dat is met deze film echter nog niet het geval.

Sowieso is die wereld van de PGP-berichten (Pretty Good Privacy) interessant. Criminelen communiceerden jarenlang onvindbaar via deze versleutelde berichten, wat een heel eigen taaltje opleverde. Noortje Herlaar als officier van justitie neemt dat over in de bovenwereld trouwens, als ze niet geheel volgens de regels, een ‘BlackBerry PGP heeft genakt’.

Kortom: Mocro Maffia-fans gaan ook van deze titel wel weer genieten. Kun je niet tegen het woord ‘kanker’, hoe je het went of keert is het nu eenmaal taal van de straat, dan moet je deze film even overslaan.

Beoordeling uit 5: 3,5

De volgende keer lees je in de Filmrecensie van de Week over Dangerous Animals. Is dat nou echt – en eindelijk – weer eens een goede haaienfilm, nu Jaws van precies een halve eeuw geleden nog steeds als de allerbeste wordt gezien?

Vorige Volgende

Reacties