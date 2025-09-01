Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op deze dag is het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen te zien: wordt Martin Morero vader?

Vorig jaar keerde de legendarische tv-serie Gooische Vrouwen na een pauze van vijftien jaar terug op de vaderlandse televisie. En binnenkort kan de dorst van fans weer worden gelest, want het nieuwe seizoen komt eraan.

De populaire serie was voor het eerst te zien in 2005 en is toe aan haar zevende seizoen. Gooische Vrouwen gaat over een vriendinnengroep in het Gooi. De serie is ontwikkeld door Linda de Mol, die ook een van de hoofdrollen speelt. Momenteel is zij ook te zien als presentatrice van Briljante Breinen. Ook Peter Paul Muller speelt een belangrijke rol in de serie, die in het verleden al eens de Gouden Televizier-Ring won. Daarnaast schitteren onder anderen Tjitske Reidinga, Alex Klaasen (je ziet hem hierboven in een video van De Telegraaf), Susan Visser en Lies Visschedijk.

De terugkeer van Gooische Vrouwen was een ware hit. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen brak een record op Videoland. Nooit eerder keken zoveel mensen naar een Nederlandse dramaserie in de eerste 24 uur na de release.

Vanaf deze datum is Gooische Vrouwen weer te zien

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen is vanaf 19 oktober te zien op Videoland en 2 november bij SBS6. Daarna verschijnt iedere week een nieuwe aflevering, meldde regisseur Will Koopman vandaag in Goedemorgen Nederland.

Momenteel worden de afleveringen gemonteerd, vertelt Koopman. Het zijn in totaal acht afleveringen. „Ik heb er vier in elkaar en ik moet er nog vier. Morgen gaat het naar Linda, die is heel kritisch. Maar dat is fijn, want dan wordt het steeds en steeds beter.”

‘Tranen lopen over mijn wangen’

De opnames zijn echter ook nog niet helemaal klaar, omdat het weer niet goed was tijdens de opnames in het buitenland. „We gingen naar Zuid-Frankrijk en het was gewoon slecht weer. Dat was heel jammer”, vertelt de regisseur. De opnames moeten nog worden ingehaald op een andere locatie, vertelt ze. „We hebben nu een andere plek gevonden. Met wat fantasie is dat ook het buitenland.”

Vorig jaar was er een relletje rondom het gebruik van een softfilter in Gooische Vrouwen. Een aantal scenes bevatten een soort filter waardoor kleuren wat zachter leken. Sommige fans stelden dat het zogenoemde ‘glossy grading’ vooral gebruikt wordt wanneer Linda de Mol in haar rol als Cheryl Morero in beeld komt en dat het bedoeld is om haar jonger te laten lijken. Maar volgens De Mol zelf werd de filter gebruikt omdat het „pokkeweer” was.

Improvisatietalent van Peter Paul Muller

Koopman moest veel lachen tijdens het maken van het nieuwe seizoen. „Als ik heel hard moet lachen, kan ik er niets aan doen. De tranen lopen dan over mijn wangen. In de montage zie ik ook dat de editors heel hard moeten lachen. Mij gevoel is goed. Als ik hard moet lachen, moeten de meeste mensen hard lachen.”

Peter Paul Muller, die Martin Morero speelt, improviseert veel in de serie. Hij voegt zelfs compleet nieuwe woorden toe aan de Nederlandse taal, zoals het aanstekelijke „poepelepee”. „Maar er worden hele goede teksten geschreven, waarop Peter Paul kan improviseren. Zijn improvisatietalent is heel belangrijk. Er ligt een basis en daar doet hij dan wat mee. Dat is hartstikke goed.”

In de laatste seconden van het vorige seizoen kreeg Martin Morero een onverwacht appje van zijn ex Kimberly (Teunie de Brouwer, ook te zien in Dertigers). „Ik ben zwanger.” En dat terwijl hij zich net had verzoend met ‘zijn’ Cheryl. Koopman wil niets kwijt over de cliffhanger. Maar een héél klein tipje van de sluier over het nieuwe seizoen geeft ze wel: „Ze gaan naar het buitenland omdat Claire naar het buitenland is verhuisd met Otto. Hoe dat afloopt, gaan we meemaken.”

Reacties