Wandelen in Schotland: zo moet het niét als je met z’n tweetjes gaat

Wandelen in Schotland, daar hebben we misschien allemaal weleens over nagedacht. Maar ja, heeft de regen – volgens ons Kaaskoppen regent het daar nog meer dan bij ons – ook jou voorlopig tegengehouden? Er kan echter nog meer tegenzitten: de partner waarmee je loopt. Kijk maar naar de nogal vreemde (leggen we zo uit) film The North.

Metro plaatst regelmatig artikelen over de nieuwste films in de Filmrecensie van de Week. Het Nederlandse drama The North draait nu in de bioscoop, dus daar past dit verhaal prima tussen. Zie het echter ook als een goede tip voor wie wil reizen, want wandelen in Schotland is gewoonweg prachtig als je naar deze film kijkt. Nou ja, dat van die regen klopt ook, maar dat moet je maar even voor lief nemen.

Het verhaal van The North

In The North zie je twee (ex-)vrienden die, je raadt het al, gaan wandelen in Schotland. Tien jaar geleden waren zij huisgenoten en beste maatjes die graag samen biertjes naar binnen tikten, maar al die tijd hebben de huidige dertigers elkaar niet meer gezien. Ondanks dat beginnen de twee aan 600 kilometer wandelen door de Schotse Hooglanden. Ze volgden de West Highland Way en de Cape Wrath Trail en brengen bijna dertig dagen samen door in de natuur. Het doel: nieuw leven in hun vriendschap blazen, maar uiteindelijk zien zij de harde realiteit onder ogen. Over zichzelf en over hun vriendschap. En oh ja: ze gaan ook nog op zoek naar zichzelf (gááp, zien we je nu al doen, maar dat aspect is in deze The North goed te doen).

Samen wandelen, maar totale tegenpolen

Eerlijk gezegd dacht Metro eerst naar een documentaire over wandelen in Schotland te gaan kijken (knap: lang lijkt dat ook zo). Maar nee, het is toch echt een bedacht verhaal met twee acteurs. Deze kijker herkende Carles Pulido (Lluis) niet, maar Bart Harder (Chris) is een bekend gezicht van onder meer De Slag om de Schelde en Mocro Maffia.

De twee spelen – op een geweldige manier – twee totale tegenpolen. Chris is nog druk met thuis (en zijn bezorgde vriendin) en wordt regelmatig lastiggevallen door zijn werk. Hij wil dolgraag vader worden. Lluis is een voormalig videocameraman op bruiloften, maar werkt nu niet meer. Hij ziet wel wat zijn leven en die 600 kilometer wandelen hem brengen. Kinderen? Daar moet ie niet aan denken. Daar waar de één zijn smartphone vaak in zijn hand heeft, zit het apparaat ongebruikt in de tas van de ander. Chris wil de route via de huidige technische mogelijkheden volgen, Lluis begint na enkele dagen over de charme van de ouderwetse kaart.

Waarom is de film over wandelen dan vreemd?

Dat ‘vreemd’ zouden we uitleggen. Een film over twee gasten die 600 kilometer wandelen, naast elkaar in een tent liggen en tegen elkaar praten (met heeeeele lange stiltes daartussen) en dat 2 uur en 11 minuten (!) lang… dat is op het eerste oog toch het allersaaiste wat je kunt bedenken ooit? Maar meteen maar toegegeven, het zo saaie onderwerp pakt bijzonder goed uit. Dat ligt niet alleen aan de fantastische beelden (wandelen in Schotland is daarmee écht een tip, neem die regen maar voor lief). Het verhaal blijkt echter ook interessanter dan je zou verwachten. Als je een ‘zweem van ongemakkelijkheid’ goed trekt, vind jij dat ook. Als we de hele ellenlange film in één woord moeten samenvatten, dan is dat ir-ri-ta-tie.

Een budget om van te huilen

Je hebt low-budgetfilms en je hebt The North. Regisseur Bart Schrijver, die ook al een film over 700 kilometer wandelen in Noorwegen maakte, had namelijk 75.000 euro tot z’n beschikking. Andere regisseurs zouden heel hard huilen om zo’n bedrag en er hun bed niet voor uitkomen. Schrijver ging met twee acteurs en een mini-crew op pad naar Schotland (als we hen mogen geloven werd er 300 kilometer daadwerkelijk lopend afgelegd). Voor wie nieuwsgierig is: hier zie je de making of.

Dat budget leidde er onder meer toe dat maanden geleden de makers van The North onze redactie persoonlijk belden om de film te tippen. Het werd wat achteloos in het achterhoofd opgeslagen. Echter, er gebeurde de afgelopen tijd wat. De titel ging online in première en het Britse The Guardian kreeg er lucht van. De beloning: vier sterren. Wat volgde is mond-tot-mond-reclame, internationale belangstelling en nu is het Nederlandse product zelfs al aan Nieuw-Zeeland en Australië verkocht.

Wandelen met een ‘maar’

Wandelen in Schotland: dóen, is Metro’s tip. Of kijken naar The North, als je warmgemaakt moet worden. De andere tip: weet met wie je zo’n tocht van een maand gaat doen, deze film laat in elk geval zien hoe je het beter niét kunt doen.

„Niets laat je meer de waarheid zien, dan wandelen in de natuur”, zegt een oudere Schot die ook aan de wandel is. Nou, dat hebben we met The North kunnen meemaken.

Beoordeling uit 5: 4

De volgende keer lees je in de Filmrecensie van de Week over Freakier Friday. Dat is het komische vervolg op de geliefde film uit… 2003. Jamie Lee Curtis en Lindsay Lohan keren na 22 (!) jaar in hun personages van weleer terug.

