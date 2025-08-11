Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom we soms liever een slechte film kijken dan een goede

Slecht acteerwerk, rare plotwendingen en goedkope special effects… waarom genieten we soms zo van een slechte film?

Amerikaanse onderzoekers hebben dat uitgezocht. Want waarom heeft een film die zó slecht is, dat-ie goed is, zo’n grote aantrekkingskracht?

Van The Room tot Sharknado

Voorbeelden zijn er genoeg. Bijvoorbeeld de cultfilms als The Room en Sharknado, of virale video’s zoals Rebecca Blacks lied Friday. Volgens onderzoeker Amit Bhattacharjee kan ‘de slechtste optie’ soms leuker zijn dan een middelmatige, technisch betere keuze. Slecht kan grappig, absurd of ronduit belachelijk zijn en dat maakt het aantrekkelijk.

De onderzoekers ontdekten dat we slechte keuzes vooral maken als de investering klein is. Een slechte koelkast koop je niet, maar een slechte film kijken ‘kost’ alleen tijd. Omdat we tijd minder zwaar voelen dan geld, is het makkelijker te kiezen voor iets dat nergens goed voor is, behalve voor een lach.

Voorkeur voor een slechte film

In twaalf experimenten, variërend van moppen en karaoke-optredens tot auditiefilmpjes, kregen deelnemers opties van zeer goed tot zeer slecht beoordeeld materiaal. Vaak werd de slechtst beoordeelde optie verkozen boven middelmatige keuzes.

Wat ‘slecht’ is, blijkt subjectief. Zo vinden sommigen Cocaine Bear of Madame Web „zo slecht dat het goed is”, anderen noemen het gewoon slecht. Ook speelt mee dat het delen van zulke ervaringen status kan geven. Je laat zien dat je kwaliteit herkent, juist door het tegenovergestelde te waarderen.

Volgens de onderzoekers is deze fascinatie voor mislukking ook te zien in politiek, celebritycultuur en online communities. Soms gaat het om zelfspot, soms om samen lachen om iets belachelijks.

