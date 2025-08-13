Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Als tieners 17 miljoen in de loterij winnen, kan dat best op een nachtmerrie uitdraaien

Wát een droom. Dan ben je een stel tieners uit een niet al te goede stadsbuurt en win je plotseling de loterij. 17 miljoen euro, omdat je een paar getalletjes goed aanstreepte. Maar tieners en miljoenen hebben: dat kan nog weleens uitdraaien op iets wat niet helemaal de bedoeling was. Of duidelijker gezegd: een ramp.

Vier tieners uit Marseille die miljoenen in een loterij winnen, is het aansprekende onderwerp in een nieuwe Netflix-serie, Young Millionaires. Je kunt die vanaf vandaag zien en Metro bekeek de op het oog interessante titel voor televisierubriek Blik op de Buis. We hebben het hier trouwens niet over een waargebeurd verhaal, maar wel over een geval dat zomaar echt gebeurd zou kunnen zijn.

Discussie over geldbedrag uit de loterij

Eens in de zoveel tijd valt ook in Nederland een knoeperd van een geldprijs in een loterij. Je hoort dan vaak dat vijftien mensen beter een miljoen euro kunnen winnen, dan één persoon 15 miljoen. Maar vinden we dat echt allemaal, als je een paar seconden langer nadenkt? Daar gaat Young Millionaires natuurlijk ook over: de kijkers zich laten afvragen wat je zelf met een enorm bedrag uit een loterij zou doen.

Ben je gelijk benieuwd hoeveel van je geldprijs in ons land naar de schatkist in Den Haag gaat? Lees dan dit Metro-artikel.

Loterij-winst op vrijdag de 13e

In Young Millionaires leiden de Franse tieners Samia, Léo, David en Jess een normaal, of eerder karig leven. Eén van de vier heeft in het begin zelfs maar 64 eurocent aan cashgeld op zak. Maar ja, in een spontane bui doen ze mee aan een loterij. Als op vrijdag de 13e de trekking is, blijken ze de hoofdprijs in de wacht te hebben gesleept. Zoals gezegd: 17 miljoen euro, een boel geld voor arme tieners.

Natuurlijk gaat het kwartet volledig uit hun plaat, dat zou jij ongetwijfeld ook doen. ‘Snotneuzen’, noemen ze zichzelf nog. Maar later klinkt het al heel wat volwassener, als in het begin van de eerste van acht afleveringen hun latere gedrag wordt besproken: „Er is gerechtigheid in het leven. Wie te hard van stapel loopt, betaalt de prijs.”

Probleem 1: minderjarig

Het eerste probleem dat zich aandient, is dat de tieners hun prijs uit de loterij niet mogen verzilveren. Ze zijn 17, een leeftijd waarop je in Frankrijk niet aan een loterij mag meespelen. Zal de 18-jarige Victoire de prijs misschien mogen innen? Zij bedacht het laatste cijfer dat werd ingevuld (de verjaardatum van haar moeder), maar speelde verder niet mee. Of valt er misschien een leraar op hun middelbare school om te kopen?

Nog erger: de vier beginnen het geld van de loterij al uit te geven voordat het binnen is. Het spaargeld van een moeder gaat eraan. Een jongen wordt geld beloofd als hij zijn mond over de gewonnen geldprijs houdt. Er wordt meteen een auto en dure kleding geregeld, gefeest, gezopen, gegeten in driesterrenrestaurants.

Waar dat allemaal toe leidt: chaos, een nachtmerrie. Ga het zelf zien, kunnen we er alleen maar over zeggen. Young Millionaires is niet de beste serie van Netflix, al is het spel van de vier jonge acteurs best fijn om naar te kijken. De kracht is uiteraard dat ijzersterke onderwerp: vanuit het niets miljonair zijn en dat op zo jonge leeftijd. Nogmaals, hoe zou je zelf reageren? Metro zet aflevering 2 in elk geval weer aan.

Aantal blikken uit 5: 3

De serie Young Millionaires is nu volledig te streamen op Netflix.

