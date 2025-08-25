Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe Flodder is in de maak: ‘Daar kan je geen woke-versie van maken, toch?’

Na vele jaren is er weer ‘een Flodder‘ in de maak. De kaskraker uit 1986 en serie uit de jaren negentig krijgt nu een spin-off over Kees Flodder, een legendarische rol van Tatjana Simic („buurman, wat doet u nu?”). Nieuws van de Dag ging op de opnames van de nieuwe reeks in: dit verhaal kun je toch niet woke maken?

Voor wie in 1986 nog niet op aarde was en ook de 115.289 herhalingen op televisie heeft gemist: Flodder ging over Ma Flodder, haar zonen, Johnnie, Kees en Henkie, en haar dochters, Kees en Toet. Samen met opa en de hond Whisky werd deze aso-familie in de keurige villawijk Zonnedael geplaatst. Er waren films in 1986, 1992 en 1995. Een serie over het gezin dat anderen tot wanhoop maakten, liep tussen 1993 en 1999.

Blij van de begintune van Flodder

Nederland krijgt de laatste tijd veel nostalgische series in een nieuw jasje te zien. Denk aan Gooische Vrouwen en Medisch Centrum West en nu dus Flodder en Baantjer straks. In de Nieuws van de Dag-studio wordt mediaverslaggever van De Telegraaf Jordi Versteegden al helemaal blij als hij de begintune van Flodder hoort. Over de toekomst van B&B Vol Liefde was Versteegden onlangs wat minder blij, maar dat is een ander verhaal.

Nostalgische tv hebben we in deze tijden nodig

„Mensen hebben behoefte aan dit soort televisie”, vindt Versteegden in de video die je hierboven ziet. „We leven in tijden van crisissen en bizarre dingen. Juist daarom verlangen we terug naar even op de bank met een aflevering van Flodder.”

De toestanden en grappen in de series en films waren behoorlijk heftig. „Kun je Flodder anno 2025 nog wel maken?”, wil presentator Thomas van Groningen weten. De Telegraaf-man houdt z’n hart een beetje vast, al gaat het dan meer om het feit dat op Tatjana Simic na, de hele cast zo’n beetje verdwenen is (inclusief Ma Flodder). Van Groningen: „Maar je kunt dit toch helemaal niet woke maken?” De gasten komen op de mislukte nieuwe versie van Sex and The City. Politicus Annabel Nanninga (JA21): „Dat is helemaal woke geworden. Sex and The City was super politiek incorrect, draaide om stereotypen en die vier vrouwen waren eigenlijk helemaal niet aardig en niet leuk. Het was nu zó geforceerd.” Jordi Versteegden: „Maar laten we Flodder een kans geven.”

