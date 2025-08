Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Freakier Friday: als je plotseling allemaal in het lichaam van een ander zit

Echte horror als je er bij stilstaat en tegelijk een briljant uitgangspunt voor een film. In Freakier Friday gebeurt het: vier personen die opeens in het lichaam van een ander zitten. Een tiener ‘zit’ opeens in het lijf van een oudere vrouw, een dochter ziet er plotseling uit als haar moeder… Lekker dan.

‘Freakier’ geeft de overtreffende trap aan en dat klopt: deze film met Jamie Lee Curtis en Lindsay Lohan is namelijk de (langverwachte) opvolger van Freaky Friday uit 2003. Dat was een komedie-wereldhit. In die remake van 1976 verwisselden de twee hoofdrolspeelsters door een spreuk van lichaam. In Freakier Friday zien we nogmaals de overtreffende trap: vier dames die ongewild een paar dagen van lijf ruilen (maar wel dezelfde persoon blijven).

Grote glimlach door Freakier Friday

Ben je er nog? Metro ging er in ieder geval eens goed voor zitten voor de Filmrecensie van de Week. Grote glimlach verzekerd, beloven we mensen die vanaf morgen naar de bioscoop gaan alvast. Jamie Lee Curtis en Lindsay Lohan zijn gelukkig in deze opvolger terug als moeder en dochter Coleman. Therapeute Tess (Curtis, 66 jaar inmiddels) en ex-rockgitariste Anna (Lohan) zien we ruim twintig jaar na hun eerste ‘identiteitscrisis’. Nieuwe personages had gekund, maar dit weerzien is toch leuker.

Anna is alleenstaand moeder van Hannah (Julia Butters). Deze tiener heeft een nieuw meisje Lily (Sophia Hammons) in de klas en ze haat haar. Laat Lily nou net de dochter zijn van Eric, een single-vader die de nieuwe liefde van Anna wordt. Er ligt zelfs een huwelijk in het verschiet. Een nieuwe spreuk zorgt er echter voor dat moeder en dochter van lichaam wisselen en ook de oudere Tess en jonge Lily in elkaars lijf wakker worden. Niet getreurd: dat is wel het enige lastige van deze film. Je moet even in de gaten krijgen ‘wie wie is’ en vervolgens kun je lekker genieten in je bioscoopstoel.

En oh ja, voor fans van de voormalige vlam van Anna uit 2003 (een rol van Chad Michael Murray): ook hij keert in Freakier Friday 22 jaartjes ouder terug. Kortom, gedoe en verwarring alom.

Freakier Friday lekker snel en flitsend

Qua verhaal laten we het maar even bij de persoonswisselingen, behalve dat een toekomstige mogelijke verhuizing van Amerika naar Londen voor Anna, Hannah en de niets wetende Eric in dit geval niet handig is. In deze lekker snelle en flitsende Freakier Friday is het gegeven van stuivertje wisselen van lichamen genoeg voor kostelijk vermaak. Dat je sommige dingen van mijlenver ziet aankomen: niet erg in dit geval. ‘Oma’ moet opeens naar pickleball. Hoe moet je opeens autorijden als je eigenlijk een tiener bent, maar opeens je moeder? De generatieverschillen komen bovendien mooi aan bod. Facebook, dat is toch een soort database voor oudere mensen?

Goed om Lindsay Lohan te zien

Fijn dat Lindsay Lohan weer eens prominent op het witte doek te zien is. Freaky Friday en natuurlijk ook Mean Girls (had ook een opvolger, in 2024) betekenden haar doorbraak tot wereldster. De actrice en zangeres was in latere jaren vooral beroemd om drugsgebruik, anorexia, een arrestatie en een bankroet, maar ze straalt weer als Anna.

Die hard-filmfans zouden in Freakier Friday wat verwijzingen kunnen ontdekken van komedie-kaskrakers van een kwart eeuw geleden. In deze film klinkt plotseling 3 oktober als trouwdatum, maar is dat niet de traditionele datum waarop fans de film Mean Girls van weleer ‘online vieren’? Metro’s collega Emma Toussain van NSMBL was onlangs in Londen en vroeg Lindsay Lohan doe dat nou zit. Links zie je Jamie Lee Curtis.

Een derde Freakier Friday zal er over twintig jaar vast niet meer in zitten, dus geniet vooral maar van deze. Deze film met regie van Nisha Ganatra is prima voor wie in deze zomervakantie nog even vermaak zoekt met een avondje ongedwongen bioscoop. Met Jamie Lee Curtis en Lindsay Lohan in topvorm en voor de jongere generatie is het slim dat de twee opstandige tieners Hannah en Lily aan het verhaal zijn toegevoegd.

Beoordeling uit 5: 4

De volgende keer lees je in de Filmrecensie van de Week over Eden, waarin een groep mensen wil ontsnappen aan de drukke samenleving door een nieuw en eigen bestaan op te bouwen op een afgelegen eiland. Dat verhaal is waargebeurd.

