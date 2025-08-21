Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Emily in Paris seizoen 5: dit is wanneer je weer kunt bingen

Dat Emily in Paris terugkomt, wisten we al. Maar woensdag heeft Netflix ook de releasedatum van de populaire Netflix-serie bekendgemaakt. De serie over de Amerikaanse Emily die in Parijs gaat wonen voor haar werk krijgt nu een vijfde (en daarmee laatste) seizoen.

Wanneer start seizoen 5 van Emily in Paris?

Netflix kiest opnieuw voor een volledige release in één keer, zodat je het hele seizoen tijdens de kerstvakantie kunt bingen. De releasedatum is 18 december. En ondanks de titel je laat geloven, speelt dit seizoen zich op een andere locatie af.

Waar gaat Emily in Paris over?

De serie draait om Emily Cooper (Lily Collins), een jonge marketingvrouw uit Chicago die voor haar werk naar Parijs verhuist. Ze moet zich bewijzen tegenover kritische Franse collega’s, terwijl ze ondertussen een compleet nieuw sociaal leven opbouwt. Daarbij komen ook de nodige liefdesperikelen kijken, vooral dankzij de knappe chef-kok Gabriel en andere onverwachte romances die haar leven extra gecompliceerd maken.

Intussen geniet ze van de charme van de Franse hoofdstad: croissants, wijn en eindeloze avenues. Het is feel good en een beetje over the top en precies daarom is het voor veel mensen ook zo ontspannend om naar te kijken.

Wat staat ons in seizoen 5 te wachten?

In seizoen 5 krijgt Emily de leiding over het Romeinse kantoor van Agence Grateau. Dat levert nieuwe uitdagingen op: van culturele botsingen tot romantische complicaties. Haar relatie met Marcello (Eugenio Franceschini) speelt een belangrijke rol, terwijl de connectie met Gabriel (Lucas Bravo) ook niet verdwenen is. Daarnaast zijn er scènes in Venetië. Parijs blijft aanwezig, maar dit keer ligt de focus op Italië, met Rome als de hoofdbasis en Venetië als een opvallende nieuwe setting.

Guilty pleasure

Toen het eerste seizoen in 2020 verscheen, werd de serie al snel een guilty pleasure. Binnen korte tijd stond Emily in Paris wereldwijd in de top 10 van Netflix en het groeide uit tot een van de meest bekeken comedyseries van de streamingsdienst. De flamboyante outfits, de romantiek en de iconische locaties zijn typische kenmerken. Net als de cultuurclash, die voor veel mensen wel herkenbaar is.

Elk seizoen wist een groot publiek te trekken en de serie werd zelfs genomineerd voor prestigieuze prijzen zoals de Golden Globes en Emmy’s. Sinds de lancering van de serie, nam zelfs het aantal verhuizingen naar Parijs toe. Ook krijgen. inmiddels pasgeboren baby’s namen die zijn geïnspireerd op de serie.

Reacties