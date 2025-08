Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Amy Bradley hit op Netflix: hoe kun je op een cruiseschip nou spoorloos verdwijnen?

De docuserie Amy Bradley is missing is een regelrechte hit op Netflix. Dat kan maar door één ding komen: het onderwerp dat onvoorstelbaar is. Want hoe kan een Amerikaanse van 23 nou spoorloos verdwijnen tijdens een zeereis op een cruiseschip? En tot op de dag van vandaag, 27 jaar later, nooit zijn gevonden?

Omdat de vermissing van deze Amy Bradley sinds kort zo’n streaminghit is, besloot Metro voor tv-rubriek Blik op de Buis te kijken voor wie het tot nu toe heeft gemist. Twee jaar geleden raakte een man vermist op een cruise. Zij lijk werd echter zes dagen in een koelkast bewaard, dus hij werd toch echt wel gevonden. Zo niet Amy Bradley.

Amy Bradley is toch ‘gewoon’ in zee beland?

We snappen gelijk dat je denkt: die Amy Bradley is toch ‘gewoon’ uit het leven gestapt en over de reling de zee in gesprongen? Of door iemand anders over diezelfde reling geduwd en dus vermoord? Die gedachten speelden natuurlijk ook lang bij onderzoekers. Door de geldende stroming in het gebied waar de cruise voer, had de vermiste jongedame echter op Curaçao móeten aanspoelen, stellen experts. Er moet iets anders zijn gebeurd, maar wat?

We gaan even terug naar de reis en de laatste uren van Amy Bradley. Met haar ouders Iva en Ron en drie jaar jongere broer Brad, maakte zij in 1998 een reis per cruiseschip in het Caribisch gebied. De Rhapsody of the Seas van het bedrijf Royal Caribbean International was op weg naar Curaçao. Na een gala-avond en een disco (jaja, het was 1998 mensen), had Amy om 3.40 uur een laatste gesprek met haar broer. Dat ging over de bassist van de band, die haar had proberen te versieren (Amy Bradley viel op vrouwen). Deze muzikant, Alister met de bijnaam Yellow, zou later nog aan een leugendetector moeten verschijnen.

De benen van Amy Bradley

Brad ging naar bed, Amy besloot na de nodige alcoholische versnaperingen nog een luchtje te scheppen op het balkon buiten de hut van het gezin. Ron Bradley zag om half 6 een leeg bed, maar op het balkon wel de benen van zijn dochter uit een ligstoel steken. Een half uur later waren de benen verdwenen en vanaf dat moment Amy Bradley tot op de dag van vandaag – ze zou nu 50 jaar zijn – helemaal.

„Is zij vermoord en in een koffer vanaf het schip meegenomen?”, oppert iemand in de driedelige documentaire. Is ze dan tóch gesprongen en was het zelfmoord? Heeft iemand haar overboord gegooid? Is er sprake van mensenhandel? Meer (onsmakelijke) smaken zijn er bijna niet. Een man die in de hut naast de Bradleys verbleef, denkt het met geloof in zijn ogen te weten: „Ik denk dat Amy nog leeft en nu een seksslaaf is.”

Veel gezichten bij wanhoopspoging op Netflix

Amy Bradley is missing lijkt een soort wanhoopspoging om de waarheid na al die jaren misschien toch nog boven water te krijgen. Tal van betrokkenen komen aan het woord. Het gezin natuurlijk, vriendinnen van Amy, de cruiseleider en -manager, special agents van de FBI en een advocate die zelf een kind op een cruiseschip verloor. En natuurlijk zijn daar ook verschillende lieden die de vermiste meid ‘zeker weten te hebben gezien’. Daarbij moet ook worden vermeld dat deze lui allemaal, soms jaren later, met hun verhaal naar de FBI zijn gestapt. Ze willen niet even scoren in een Netflixserie.

De docu is door het onderwerp al indrukwekkend, maar helemaal als je ziet hoeveel tips er in de loop van de tijd binnenkwamen. De buurman van een hut verderop ziet het misschien zo gek nog niet, want veel komt uit de hoek van de prostitutie en het drugscircuit. Zelfs tot foto’s van Amy in die wereld aan toe (in een tijdperk waarin AI nog amper een rol speelde).

Valt bij jou het kwartje?

Er zijn heel wat losse eindjes in dit mysterie rond Amy Bradley, wat maakt dat je blijft kijken. We laten die losse eindjes graag aan jou als kijker over. Wie weet valt bij jou het kwartje, zoals dat tot nu toe in 27 jaar bij helemaal niemand nog op de goede plaats gevallen is.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Amy Bradley is missing is nu exclusief op Netflix te zien.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

