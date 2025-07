Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Merthe, de jarige tiener van Project X Haren, doet haar verhaal: ‘Naar Dubai vertrokken’

Een vrouw van 28 jaar is Merthe Weusthuis uit Haren nu. Voor altijd is zij echter ook dat jarige meisje van Project X in Haren, een ‘verjaardagsfeest’ dat helemaal uit de hand liep. Dertien jaar lang zweeg ze, maar nu doet zij haar verhaal in een Netflix-documentaire (waar ze zelf niet zo enthousiast over is).

Ken je de naam Project X en wat er toen gebeurde nog? Op de Metro-redactie klonk al ‘wow, dat heb ik al lang niet meer gehoord’ en ‘wanneer was dat ook alweer?’ Project X in Haren was in september 2012, dus ja, de tijd vliegt. Netflix vatte de boel nog eens samen in een docu van bijna 50 minuten binnen de serie Trainwreck (zie kader). Metro bekeek deze The real Project X voor televisierubriek Blik op de Buis.

Hoe begon Project X?

Je zou kunnen zeggen dat Project X Haren begon met de film Project X uit hetzelfde jaar, 2012. Daarin loopt een jongerenfeest volledig uit de hand en tieners uit die tijd wilden zoiets echt wel een keer meemaken. Daar hadden ze dan Merthe voor nodig, die op Facebook – hét sociale medium van toen – enthousiast een feestje deelde omdat ze 16 jaar werd. Maar ja, ze drukte op public en zo was haar verjaardagsuitnodiging voor iedereen te zien.

Maar eigenlijk begon Project X Haren niet door Merthe, die twee weken voor haar ‘partijtje’ iets oenigs had gedaan. De uiteindelijke ellende kwam door mensen die met haar fout aan de haal gingen. Ze deelden haar aankondiging met hun eigen vrienden en maakten het feestje zo aan inmiddels 17.000 mensen bekend. Ene Jorik, die een ‘Project X-event’ op Facebook aanmaakte, was misschien wel de grootste boosdoener (naast de uiteindelijk relschoppers uiteraard). Deze onnadenkende pipo zag het (te laat) uit de hand lopen – tienduizenden feestgangers kregen zin in Haren – en meldde dat het event niet doorging. De reacties? Boosheid op die Jorik. Iemand anders maakte direct een nieuw Project X-event op het platform aan. De beer was los.

📺 Wat is Trainwreck? Trainwreck is een achtdelige documentaireserie van Netflix over ‘de meest spraakmakende en bizarre gebeurtenissen die wereldwijd de headlines haalden’. Denk aan een rampzalig festival, politieke schandalen, reality-tv-drama’s en dus ook Project X (tegenwoordig een begrip voor elk feest dat te druk dreigt te worden). Wekelijks verschijnt er een nieuwe aflevering, verteld door de ogen van mensen die de chaos van dichtbij meemaakten.

Project X werd een ramp

Totdat half Nederland het opeens over ‘Project X van vrijdagavond’ had, dacht Merthe een lange tijd dat het zo’n vaart niet zou lopen. Dat kon toch niet, in dat groene, vredige dorpje bij Groningen? Waar alleen een plukje rijken woonde en nooit een toerist te bespeuren was? Maar ja, opeens hing Merthe, als tiener die ze was, aan de telefoon met De Coen en Sander Show („ben ik nu op de radio?”). Jongeren gingen vooraf al naar Haren om het huis van haar ouders op de foto te zetten.

Wat volgde? Een paar duizend ‘kids’ die naar Haren reisden, rellen, gesloop, een ramp, een nachtmerrie. Dat geldt voor het rellende deel van de jeugd, maar zeker ook voor het (ontbrekende) inschattingsvermogen van de burgemeester en de politie. Dra-ma-tisch. Ga vooral kijken als je weer eens wilt zien hoe Haren ‘in de fik stond’ of als je destijds te jong was om het mee te krijgen.

Merthe zelf in docu

Het beste van The real Project X is het feit dat Merthe zelf haar verhaal vertelt. Dat heeft ze in al die jaren niet gedaan. Kort na alle ellende verliet zij Nederland voor de nodige rust, ging na twee jaar studeren in Amerika en nu woont zij in Dubai (waar zij is getrouwd). Ook de Volkskrant stond zij in de aanloop van de docu te woord. „Ik wil me niet verschuilen”, vertelt zij in het interview, „het is een onderdeel van mijn leven en daar heb ik me mee verzoend.”

Heel enthousiast is Merthe niet over The real Project X. Ze vindt het jammer dat de makers er ‘oppervlakkig entertainment met te veel sensatie’ van hebben gemaakt. „Ik had meer willen zien dan alleen de sensationele feiten. Over de beweegredenen van jongeren bijvoorbeeld, over de rol en de ontwikkeling van sociale media. En de impact van anonimiteit die je hebt in een mensenmassa én achter een scherm.”

Typisch Amerikaans

Deze Metro-kijker kan zich wel in haar mening vinden. Al blijft het ‘aardig’ om het gebeuren waar werkelijk iedereen over sprak weer eens terug te zien. De docu is wel typisch Amerikaans. Korte beelden worden afgewisseld met een waslijst aan pratende hoofden. En uit pratende hoofden komt bij Amerikaanse documentaires ook nooit maar één hakkelend zinnetje.

Aantal blikken uit 5: 3

Trainwreck: The real Project X kun je nu streamen op Netflix.

Reacties