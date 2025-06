Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na een ongeluk alleen nog weten dat je verliefd was, maar je brein is verder álles kwijt

Je geheugen kwijt zijn, is misschien wel een van de vreselijkste dingen die je zou kunnen overkomen. Voor een tv-serie, boek en film is zoiets natuurlijk een ‘lekker’ onderwerp, zo ook in We Were Liars. De serie van acht delen kun je vanaf vandaag streamen op Prime Video.

Juist door dat onderwerp van je geheugen verliezen, bekeek Metro alvast een gedeelte voor televisierubriek Blik op de Buis. Je spullen steeds kwijt zijn (hier lees je hoe dat komt), dat hebben we vast allemaal weleens. Maar in We Were Liars zien we een tienermeisje dat helemaal niets meer weet van de tijd na haar eerste zoen. In die tijd heeft zij een verschrikkelijk ongeluk gehad en heeft iemand haar voor half dood achtergelaten. Deze Cadence herinnert zich nog maar één ding: dat ze verliefd was en iemand kuste.

De perfecte familie in We Were Liars

We Were Liars komt van de hand van Julie Plec (The Vampire Diaries) en Carina Adly MacKenzie (The Originals). Maar eigenlijk uit het brein van E. Lockhart (zie kader over haar boek). We volgen het tienermeisje Cadence Sinclair Eastman (Emily Alyn Lind) in de zomer dat zij 16 jaar zal worden. Sorry, we hadden haar net iets ouder ingeschat. Dat kan trouwens komen omdat de actrice zelf 23 is en we haar later ook ouder dan 16 zien. Zoals elk jaar zit Cadence met haar familie in de zomer op het privé-eiland Beechwood Island van haar opa. Het is een perfect beeld van de Amerikaanse elite: knap, rijk en met een jaloersmakende familieband („We are the beautiful Sinclair-family“).

Cadence – die niet echt verwend overkomt, maar vrolijk en serieus – wordt ook nog eens tot over haar oren verliefd. Juist dan slaat het noodlot toe en nog bijna fataal ook. Daar kunnen we verder nog niets over vertellen, want haar geheugen is dus gewist. Metro denkt dat we voor de waarheid wel tot aflevering acht moeten wachten.

📕 Boek We Were Liars We Were Liars is een gelijknamige bestseller van schrijfster E. Lockhart. Het boek van 256 pagina’s kwam uit in 2014. ‘Een psychologische horror voor jongvolwassenen’ werd het genoemd. We Were Liars stond dertien weken in de New York Times bestsellers Top 10. Los Angeles Times zag elf jaar geleden ‘een klassiek verhaal van een vooraanstaande familie in verval, waarbij privileges vaak meer belemmeren dan helpen’.

Leugenaartjes van weleer opeens echte leugenaars

We Were Liars blikt ook terug op de eilandtijd toen Cadence 8 jaar jong was. Een sprookje was dat, vinden de tieners van nu. Dat hun bijnaam The Liars is, ach, iedereen kent die leugentjes om bestwil uit de jeugd toch wel? Je broer of zus had het natuurlijk áltijd gedaan, niet jij. Maar wat als iedereen, maar dan ook echt iedereen, in die eigenlijk zo prachtige zomer van je 16e verjaardag een liar wordt? Natuurlijk wil Cadence weten wat haar is overkomen. Er komen wat flarden in haar gedachten voorbij. Maar verder? Helemaal niemand wil haar vertellen wat er precies is gebeurd en wie haar zoiets verschrikkelijks heeft aangedaan.

De eerste aflevering van We Were Liars geeft je eerlijk gezegd een lekker-wegkijken-gevoel. Mooie beelden van jonge mensen tijdens een heerlijke vakantie, alles voelt geweldig. Het lijkt een eeuwigheid te duren voordat dat ongeluk er is (maar ja, het geheugen is gewist hè, ook voor de kijker). Toch voel je dat je waarschijnlijk langzamerhand het verhaal vol leugens binnen getrokken wordt. Wat dat betreft heeft We Were Liars een aardige opbouw, maar je moet wel even doorzetten.

Doorzetten doet Cadence natuurlijk ook. Wie zou dat niet doen? Je gaat als kijker al snel met het meisje mee, al helemaal als ze buiten beeld na de eerst zoen zegt: „De kus was het moment dat ik me nog herinnerde dat niemand een crimineel, niemand een verslaafde en niemand een mislukkeling was en dat dat voor altijd zo moest zijn.”

Aantal blikken uit 5: 3

Noot: kan door de rustige aanloop hoger worden als de serie echt los gaat.

We Were Liars is vanaf vandaag (18 maart) exclusief te streamen op Prime Video.

