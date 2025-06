Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Hoe kan Bolle Jos, een Brabantse snotneus, opklimmen tot de mondiale drugstop?’

Bolle Jos werd in januari een naam die heel veel Nederlanders opeens kenden na een filmpje uit… een kerk in Sierra Leone. Met president Julius Maada Bio van dat West-Afrikaanse land én diens dochter Agnes. Maar Bolle Jos (33) is allesbehalve een heilige kerkganger, blijkt uit de nieuwe Videoland-original Bolle Jos.

De documentaire van John van den Heuvel is vanaf vandaag op de streamingdienst te zien. Metro bekeek hem – af en toe met open mond – voor tv-rubriek Blik op de Buis. We hebben hier te maken met Jos Leijdekkers, een van Nederlands meest gezochte criminelen (internationaal zelfs). Toch ging er bij dat filmpje in die kerk op 24 januari niet bij iedereen meteen een lichtje branden. In het Metro-archief kwam hij ook maar één keer voor, in 2023, toen Bolle Jos achter het bedreigen van oud-minister Ferd Grapperhaus bleek te zitten.

Bolle Jos ‘geen alledaags draaideurcrimineeltje’

We hebben het hier echter over een op top Brabantse drugscrimineel. Bolle Jos is zo nietsontziend, dat het personage Ferry uit Undercover op Netflix erbij verbleekt. Misdaad-journalist John van den Heuvel (De Telegraaf en RTL) vraagt zich in de uur durende docu af: „Hoe kan een Brabantse snotneus opklimmen tot de mondiale drugstop? Het is verbazingwekkend. Als ik het ga analyseren, is het toch geen alledaags draaideurcrimineeltje. Nee, het is een gewetenloze keiharde drugscrimineel.”

Van den Heuvel stelt dat hij Bolle Jos nooit heeft ontmoet en hem slechts van wat oude foto’s en een tekening te kennen. Hij geeft toe dat als hij in de kerk van het filmpje was geweest, hij de crimineel vermoedelijk straal voorbij zou zijn gelopen. De video kwam overigens van Mohamed Masaray, een oppositieleider uit Sierra Leone. Masaray wilde weten of de man in de kerkbanken echt Bolle Jos was. De beelden gingen niet uit als groot opsporingsbevel of iets dergelijks. Nee, de Afrikaan zette hem ‘gewoon’ op Facebook. Later verschijnt er ook een filmpje van een ruzie van Bolle Jos in een discotheek in Sierra Leone, van 1 januari 2023. Hij verblijft dus al meerdere jaren in dat land, maar niemand die dat wist.

Met de president, zijn dochter en allerlei hotemetoten uit Sierra Leone.

Opgeheven vingertje

John van den Heuvel was verrast toen hij Bolle Jos, de man die een plekje bovenaan alle opsporingslijsten had veroverd en daarom wel al vol in de aandacht van de journalist stond, op beeld zag. „Met de president, zijn dochter en allerlei hotemetoten uit Sierra Leone. Hij stak eigenlijk een opgeheven vingertje op naar iedereen die naar hem op zoek was.”

👨‍⚖️ Straf Bolle Jos Jos Leijdekkers – alias Bolle Jos – werd in Nederland in 2024 veroordeeld tot 24 jaar cel. Hij was niet in de rechtbank, want hij was al veel eerder op de vlucht geslagen. In België is hij twee keer veroordeeld: tot 11 en 14 jaar. Die gevangenisstraffen moet hij ook nog uitzitten. Er staat een beloning voor de gouden tip over zijn verblijfplaats uitgeschreven van 200.000 euro. Het Nederlandse Openbaar Ministerie wil 221 miljoen euro van Bolle Jos vorderen, zijn ‘verdiensten’ uit het drugscircuit.

Perfecte cursus ‘steenrijk worden in de drugswereld’

Bolle Jos gaat ook in op de kleine Jos in Prinsenbeek (bij Breda). Andere kinderen schijnen bang voor hem te zijn geweest. Van den Heuvel: „Hij was echt een vervelend mannetje.” Jos komt uit een welgesteld milieu met een vader die een seksclub bestierde. Toch komt de tiener die mbo hotelschool deed, al snel in aanraking met diefstal en verduistering. Later gaat het echt mis als hij in 2011 bij een discotheek zonder nadenken twee personen neerschiet. De twee overleven ternauwernood en Bolle Jos gaat voor zes jaar de bak in. In de gevangenis krijgt hij door contacten echter de perfecte cursus ‘hoe word ik steenrijk in de drugswereld’. Met de wetenschap van nu kunnen we stellen dat de crimineel voor die cursus cum laude slaagde.

Bolle Jos wordt een ongekend succesvolle ‘drugs-Nederlander’ in de tijd van de opkomst van de mocro maffia. Het geld stroomt binnen en dat levert zijn moeder en zus de meest luxueuze appartementen in Dubai op. Dat was ook zijn eigen onderduikland. Bolle Jos is dan inmiddels in de bikkelharde wereld van afrekeningen en martelcontainers beland. Dubai is al warm, maar voor de Brabander van weleer wordt de staat hem letterlijk te heet onder zijn voeten. Op een bepaald moment heeft hij Sierra Leone blijkbaar als veiliger uitvalsbasis gevonden. Met hier en daar een kerkbezoek en het bezwangeren van de dochter van de president…

‘Vast een goede vader’

In Bolle Jos komen meerdere mensen aan bod. Zo vertellen misdaadjournalist Joris van der Aa, advocaat Geert-Jan Knoops, journalist/schrijver Martijn Haas en Hans Werdmölder – schrijver van het boek Bolle Jos – over de persoon die de drugsbaron is. Maar natuurlijk ook John van de Heuvel zelf, altijd goed voor mooie oneliners.

Van den Heuvel sluit niet uit dat Bolle Jos „een goede vader voor zijn kinderen is die hen ’s avonds een boekje voorleest”. „Om vervolgens via PGP-berichten mensen te laten vermoorden.” Het is allemaal verschrikkelijk wat je in deze documentaire hoort, maar fascinerend tegelijk.

Bolle Jos kun je nu streamen op Videoland.

