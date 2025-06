Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Full Moon Party in Thailand: hartstikke gaaf, maar het kan ook een ware hel worden

Ben je weleens naar een Full Moon Party in Thailand geweest? We hopen dat het je beter en feestelijker verging dan de vier hoofdrolspelers uit de film Full Moon. Wie gaat kijken – vanaf morgen draait hij in de bios – zal eerder spreken van een Hel Party.

Full Moon is een actiethriller van Nederlandse bodem. Metro bekeek het werk van regisseur David Cocheret voor Metro’s Filmrecensie van de Week. Een film met als uitgangspunt een verhaal dat velen in werkelijkheid zullen hebben meegemaakt of bedacht hebben ooit te zullen doen. In dit geval zien we namelijk vier vrienden van in de 30. Ze willen nog één keer losgaan tijdens een Thaise vakantie vol seks, drugs en feesten. Nog net even voordat het echte (of laatste eind van) het leven begint, zullen we maar zeggen.

Vier hoofdrolspelers Full Moon

Vriendengroepen kun je altijd wel uittekenen met types en hun karaktertrekken of eigenzinnigheden. We proberen het kwartet, dat er twintig jaar vriendschap op heeft zitten, daarom even voor je te vangen. Milan (Yannick Jozefzoon) is ‘de geslaagde’, met een kleine op komst. Noah (Matthijs van de Sande Bakhuyzen), is de wijze, de serieuze en ook de gay binnen de groep. Dan hebben we tegenpool Damian (Kay Greidanus), zo’n gast binnen de groep die hartstikke tof is, maar ook aan iedereen geld verschuldigd. Jesse (Joep Paddenburg, die momenteel ook de hoofdrol in de musical Soldaat van Oranje speelt) tot slot, is het enthousiaste ‘gaat lekker hard-type’. Maar dan wel geholpen door iets wat in Thailand streng verboden is.

🐍 Opnames Full Moon Volgens regisseur David Cocheret is niet alleen Full Moon alleen een spannende actiethriller geworden. „Voor de cast en crew was het filmen in Thailand ook een groot avontuur. Van het draaien tussen de giftige spinnen en wurgslangen in de jungle, tot het zwemmen in een zee omringd door kwallen. En dat allemaal in een uitdagend klimaat waar de gevoelstemperatuur vaak rond de 40 graden lag.”

Regels en vermissing op een feesteiland

Een Full Moon Party is een groot nachtelijk strandfeest en heeft natuurlijk iets met volle maan te maken. Het concept is ontstaan op het eiland Koh Phangan in Thailand, maar verspreidde zich later naar andere oorden (zoals Bali). De vier vrienden willen het in elk geval weleens meemaken, alleen is de ontvangst op het eiland van hun feest niet meteen hartelijk. Een vent zonder tanden staat ze wat gek aan te staren en direct staan ‘de baas van het eiland’ Steven (Byron Gibson) met zijn dochter Sarai (Selina Wiesmann) voor hun neus. Geen foto’s nemen en telefoons meteen inleveren: dat zijn daar de regels blijkbaar.

Veel meer kunnen we over Full Moon niet verklappen natuurlijk. Behalve waarom de onbezorgde feestvakantie al snel verandert in een gruwelijke nachtmerrie. De genoemde Sarai – dochter van de baas dus – raakt vermist en haar lichaam spoelt aan. Drie keer raden wie er verdacht worden… De Thaise poppetjes aan het dansen, zoveel moge duidelijk zijn. En hoe. Full Moon gaat vervolgens flink (tot helemaal) los, waarbij de vriendschappen op springen staan; en tegelijkertijd ook weer niet.

Pakt dat goed uit? Wat Metro betreft wel. De anderhalf uur (prima) vermaak in de bioscoop is grotendeels te danken aan de vier vrienden uit deze titel. Dat kijkt prettig. De schitterende beelden van Thailand krijg je er gratis bij.

Beoordeling uit 5: 3,5

De komende weken lees je in de Filmrecensie van de Week meer over de Nederlandse titel Het Grote Offensief, een onderbelicht verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. En ook over F1, het Formule 1-spektakel met Brad Pitt.

