Mission Impossible: navertellen haast een onmogelijke missie en toch op het puntje van je stoel

Zal Mission: Impossible – The Final Reckoning echt ‘the final‘ voor Tom Cruise zijn? De steracteur heeft zelf het verlossende antwoord nog niet gegeven. Eerst vanaf morgen maar eens naar de bioscoop dus, want je weet het maar nooit.

Metro deed dat al voor de Filmrecensie van de Week, vrijdagavond tijdens een groots opgezette première in Tuschinski in Amsterdam. Daar was een nogal bont gezelschap aanwezig, van een blik influencers tot muzikanten als Kensington en OG3NE, radio-dj Barry Paf en olympisch kampioen roeien Karolien Florijn. Allemaal doorstonden zij Mission: Impossible – The Final Reckoning. Dat klinkt een beetje negatief, maar we bedoelen hierbij de filmlengte van 2 uur en 49 minuten. Bijna twee voetbalwedstrijden achter elkaar dus en dat zonder pauze in Tuschinkski.



‘Het verhaal’ van Mission: Impossible

We gaan je op deze plaats niet vermoeien met het verhaal van de achtste Mission: Impossible. Zelfs met een beetje goede wil is het niet in een paar zinnen duidelijk uit te leggen. Als kijker krijg je aan het begin gelukkig behoorlijk wat flashbacks uit het eerste deel uit 2023 mee, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. Daarmee word je aardig op weg geholpen en weet je (weer) wie wie is. Het brengt dit actiespektakel wel wat langzaam op gang, maar dat heeft het tegelijkertijd nodig.

Zelfs de makers van film, onder leiding van regisseur Christopher McQuarrie (zijn vierde ‘Mission‘), geven op de Nederlandse verzamelsite Filmdepot maar één zin over The Final Reckoning aan: ‘Ons leven is een optelsom van keuzes’. Kijk, daar heb je nog eens wat aan… We geven je als mogelijke bioscoopganger mee dat de wereld (weer eens) met vernietiging wordt bedreigd. Superagent Ethan Hunt (Tom Cruise) mag (of moet) het als altijd – van de president – oplossen. De bedreiging komt van ‘een entiteit’, een kwaadaardige AI (kunstmatige intelligentie) die slimmer is dan wat wij mensen onder onze hersenpan hebben.

Mission: Impossible klaren in een paar dagen

Ethan Hunt moet de mega-operatie binnen enkele dagen klaren, want anders is het alsof onze aardbol nooit bestaan heeft. Mission: Impossible zou Mission: Impossible niet zijn, als dat niet achtereenvolgens moet gebeuren op een eilandje in de buurt van de Noordpool, in een in 2012 gezonken Russische onderzeeër op de ‘eigenlijk’ onbereikbare bodem van de oceaan, plus een vliegspektakel-toetje in Zuid-Afrika. Steevast klinkt behoorlijk droogkloterig: „Wat is het plan?” En dan gaat die onverzettelijke Hunt er weer voor, of mensen om hem heen dat nou totaal belachelijk vinden of niet.

🍿 Geschiedenis van de film Mission: Impossible kent nu een reeks van acht films. De eerste, met alleen die titel, verscheen in 1996. ‘2’ en ‘III’ waren er in 2000 en 2006, Ghost Protocol in 2011, Rogue Nation in 2015, Fallout in 2018 en Dead Reckoning Part One in 2023. Tom Cruise speelt in alle acht films de hoofdrol.

Diepe buiging voor Tom Cruise

Deze Metro-kijker begint zelden te stuiteren van enthousiasme bij een nieuwe actiefilm waarin alles 57 keer fout dreigt te gaan en alles, maar dan ook alles steeds nét op z’n pootjes terechtkomt (en vooraf weet je dat al). Maar dat is ook wat Mission: Impossible is: ge-wel-dige actie (net als die andere reeks van Tom Cruise, Top Gun). Daarom zit je bij deze ‘finale afrekening’ toch die bijna drie uur lang op het puntje van de je stoel, beloofd.

We kunnen daarbij alleen maar een heel diepe buiging voor Tom Cruise geven. De beste man is nu 62 jaar, maar oh wee als hij een stunt niet zelf mag doen. Naast het feit dat Cruise gewoon een fijne acteur is om naar te kijken, is het mooi om te weten dat al die stunts door hem zelf zijn gedaan (en doorstaan). Kun je je nog herinneren hoe hij de vorige zomer bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen aan een kabel van het dak van stadion Stade de France in Parijs sprong? De man durft werkelijk alles. Kijk in Mission: Impossible – The Final Reckoning alleen al naar wat voor capriolen hij op grote hoogte allemaal uithaalt tussen de vleugels van een dubbeldekkervliegtuig. In De Telegraaf zei Cruise vorige week over zijn waaghalzerij: „Ik ken geen angst. Als iets spannend is, denk ik meteen: oeh, adrenaline, laten we het doen.”

Laten we toegeven: de gekregen première-popcorn was heel snel op.

Beoordeling uit 5: 4

