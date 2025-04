Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgesloten zitten in een auto en er echt niet meer uit komen, hoe gek word je dan?

Je zit in een auto, krijgt de deuren niet meer open en de ramen er niet uit… en dan blijk je afhankelijk te zijn van een pure sadist. Hoe krankzinnig word je dan?

Dat is het wat onwaarschijnlijke verhaal van Locked, maar als onderwerp evenzo goed bedacht voor een film natuurlijk. Pakt opgesloten zitten in een auto – en dat een hele film van ruim anderhalf uur lang – ook goed uit? Metro ging het Amerikaanse Locked behoorlijk benieuwd alvast kijken voor de Filmrecensie van de Week. De thriller draait vanaf morgen (1 mei) in de bioscoop.

Het verhaal van Locked

We zien in Locked de kleine crimineel Eddie (Bill Skarsgård) die inbreekt in een luxe SUV. Hij is zich bij de inbraak in de prachtige auto niet bewust van het feit dat hij in een zorgvuldig geplande val is gelopen. De eigenaar van het voertuig is de waakzame William (Anthony Hopkins). De bejaarde weduwnaar heeft de auto zo uitgerust dat het indringers opsluit.

Gevangen in het voertuig moet Eddie vechten om te overleven, terwijl hij wordt geconfronteerd met sinistere rechtvaardigheidsplannen van William (zijn wagen is al zes keer opengebroken). De crimineel kan er niets aan doen dat juist hij daarvan de dupe is. Eén ding is echter zeker: opgesloten zitten in een auto – en dat dagenlang – maakt je gek, knettergek.

Kogelwerende klote-auto

En ach ach, die Eddie verprutst al zoveel in z’n leven. Hij vergeet regelmatig zijn dochtertje van school te halen als hij aan de beurt is, gefocust als hij de hele dag is op wat hij kan jatten. Heeft ie eens geld, dan koopt hij er hoopvol krasloten van. Het resultaat: altijd blut. Komt die klote-auto, kogelwerend en met geblindeerde ramen, er ook nog eens bij. Dat kan alleen maar Eddie overkomen.

De telefoon in de auto moet in Locked dan nog voor de eerste keer rinkelen (het gebeurt nog talloze malen). Dat beroepsouwehoer William een spijtbetuiging wil horen en wil merken dat Eddie de consequenties van zijn daad overziet, valt nog goed te begrijpen. Maar wat er allemaal vólgt… nee, dat niet. Wat een ongelooflijke sadist is die man (maar voor een film is dat meer dan leuk en fascinerend). Anthony Hopkins (87 jaar!) zagen we vorig jaar nog in het waargebeurde One Life als heldhaftige Brit die 669 Joodse kinderen uit handen van de nazi’s redde. In Locked doet hij echter veel meer denken aan de psychopaat van weleer in The Silence of the Lambs. Ook al hoor je de meeste tijd alleen Hopkins stem, het is toch schitterend geacteerd.

Telkens het zelfde Jodelliedje in een auto

Dat geldt ook voor de Zweedse acteur Bill Skarsgård, die speelt dat hij de film lang opgesloten in de auto zit. Op enkele minirollen na, draait Locked volledig op – de band tussen – Eddie en William. Wie die heren verder zijn, wordt niet echt uitgediept; de focus ligt op de situatie. En wat de scenarioschrijver, Michael Arlen Ross, allemaal uit zijn pen heeft getoverd… dat moest haast een sadist zijn, al is Ross dat ongetwijfeld niet. Samen met regisseur David Yarovesky laat hij echter zien wat je allemaal met het uitgangspunt – dagenlang opgesloten in een auto zitten – kunt doen.

Want dat was bij Locked vooraf de vraag: blijft dit anderhalf uur lang vermakelijk? Het antwoord is grotendeels ja. Het is bijzonder om te zien wat je allemaal met dat gegeven uit kunt halen. We noemen slechts deze voorbeelden: Eddies water raakt op, de kachel wordt op standje bloedheet gezet en – doe je vingers maar in je oren in de bios – telkens het zelfde Jodelliedje moeten horen maakt je radeloos.

Twee kanttekeningen van Metro‘s kant: Eddie ziet er na een paar dagen in de auto soms te goed en fit uit (afgewisseld met zeer slecht, dat wrikt). Het laatste half uur draaft het allemaal wel erg ver door, dat had van deze kijker niet gehoeven. Wellicht denk jij daar anders over en vind je dat juist de perfecte weg richting het einde.

Beoordeling uit 5: 3,5

De komende weken praten we je in de Filmrecensie van de Week bij over The Surfer met Nicolas Cage en natuurlijk de laatste Mission: Impossible met Tom Cruise, The Final Reckoning.

