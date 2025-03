Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland in de run voor twee Oscars dit jaar: deze films maken kans

Hollywood maakt zich op voor de 97e uitreiking van de Oscars. De belangrijkste filmprijs ter wereld wordt vanavond toegekend in 23 categorieën.

Nederland maakt dit jaar niet kans op één, maar op twee beeldjes.

Dit jaar is Nederland genomineerd in twee categorieën. De film Ik ben geen robot van Victoria Warmerdam maakt kans op een prijs voor beste korte film. In de film komt een vrouw (Ellen Parren) erachter dat zij misschien een robot is. Niet alleen Warmerdam en Parren, maar ook producent Trent en Henry van Loon, die de mannelijke hoofdrol heeft, zitten in de zaal.

In de categorie beste korte animatie is de Nederlandse film Wander to Wonder genomineerd voor een Oscar. De film gaat over drie poppen die nog steeds leven in de studio van het programma waar ze ooit beroemd mee werden. Regisseur Nina Gantz en producent Stienette Bosklopper nemen de prijs in ontvangst, als de film wint.

Emilia Pérez en The Brutalist

De grote kanshebber van Oscars is de misdaadmusical Emilia Pérez, al geldt de film niet meer als favoriet. Hoofdrolspeelster Karla Sofia Gascón kwam de afgelopen weken onder vuur te liggen vanwege oude berichten op sociale media. Streamingdienst Netflix paste vanwege deze commotie de campagne rond de film aan.

Ook voor The Brutalist wordt verwacht dat het een goede avond wordt. The Brutalist is een drama over een Joodse architect die zich na de oorlog in de VS vestigt, en Wicked, een musical over een groene heks die zich buitengesloten voelt. Ook Conclave, een drama over het gekonkel achter de schermen van een pausverkiezing, is volgens kenners een film die met veel beeldjes naar huis kan gaan.

Beste acteur en actrice

De prijs voor beste acteur gaat waarschijnlijk tussen Adrien Brody (The Brutalist) en Timothée Chalamet, die in de film A Complete Unknown de rol van Bob Dylan vertolkt.

Demi Moore lijkt, op basis van eerdere prijzen, de beste kansen te hebben voor de Oscar voor beste actrice. Zij is genomineerd voor de zwarte komedie The Substance, over een oudere actrice die de kans krijgt met een magisch goedje weer jonger te worden. Voor de bijrollen zijn Zoe Saldana (Emilia Perez) en Kieran Culkin (A Real Pain) favoriet.

De show wordt voor het eerst gepresenteerd door Conan O’Brien. De ceremonie is in Nederland te zien via het digitale kanaal Filmbox.

