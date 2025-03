Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jutta Leerdam moet de realityserie over Jake Paul en zijn broer Logan redden

​Zonder onze eigen superster Jutta Leerdam, zouden veel minder Nederlanders hebben omgekeken naar de realityserie Paul American. Héél veel minder, dat kan haast niet anders. De reeks over Jake Paul, zijn broer, familie en Jutta, is vanaf vandaag op HBO Max te zien. Is het leuk, verrassend, ondraaglijk, te erg voor woorden of misschien juist wel schattig en interessant?

De Metro-verslaggever bekeek de eerste aflevering voor tv-rubriek Blik op de Buis. Eerlijk gezegd gebeurde dat met wat frisse tegenzin wegens het hoge mafklappergehalte van Jake Paul (vooroordeel op basis van heel wat beelden, ook toegegeven) en zijn voor Nederland veel onbekendere broer Logan. Maar goed, tijdens de opnames maakte zevenvoudig wereldkampioen schaatsen Jutta Leerdam (26) uit ‘s-Gravenzande als lover van Jake Paul haar opwachting binnen de Amerikaanse familie. Dan is het voor de Nederlandse televisie-kijker meteen een stuk interessanter.

Jake Paul en zijn broer Kardashians met testosteron

Jake Paul (28) is sinds zes jaar professioneel bokser, met de wereldwijd bekeken ‘bokswedstrijd van de eeuw‘ tegen de oude Mike Tyson (hij loopt tegen de 60) afgelopen najaar als hoogtepunt. Broer Logan (volgende week 30) verdient geld als (show)worstelaar. Waar ze echter ook en al helemaal mee cashen, zijn hun vaak knotsgekke video’s. De heren zijn inmiddels veelvoudig miljonair. Het valt te prijzen dat de Paultjes al op jonge leeftijd de kracht van het online posten in de gaten kregen. Eerst via platform Vine, later via YouTube, met beiden meer dan 20 miljoen volgers. De twee weten dondersgoed wat viral gaat (vinden ze vooral ook zelf).

In Paul American zien we hoe boks- en worstelbroer Paul American bij tv-makers pitcht. Er werd toen dus al gefilmd, of het pitchen is achteraf handig in scène gezet. „In onze realityserie zie je de Kardashians met testosteron”, zegt Jake Paul. „Wij zijn een hardcore Amerikaanse familie, Kardashians als zij strijders zouden zijn geweest.” En voilá, Paul American is verkocht. Jutta Leerdam vat de Pauls later in andere woorden samen: „De meest gestoorde familie op aarde.”

Jutta Leerdam komt erbij

De realityreeks begint met een fotoshoot. Okay, grappig: Logan Paul denkt dat het een grote flop wordt. „Who the fuck gaat naar deze shitshow kijken?” Dat zegt dan een man die online zowel scoorde als bakken kritiek kreeg door een dode rat te taseren. En door een Japans zelfmoordbos te bezoeken. De broers gingen nogal in zichzelf geloven en werden gekker en gekker. Het leidde in het geval van Jake Paul tot het binnenvallen van de FBI in zijn huis, waarbij wapens werden gevonden. De (online) haat naar de heren steeg naar grote hoogte, maar hun populariteit steeg net zo hard mee.

De heren maken het tegenwoordig niet meer zo bont. Wie weet heeft de komst van Jutta Leerdam binnen de familie er wel een rol bij gespeeld. Toen zij in 2023 via Instagram een DM van Jake Paul kreeg, besloot ze in eerste instantie niet te reageren. Uiteindelijk stuurde ze iets terug. „En nu zit ik in de Paul-show.” Veel Nederlanders vonden dat zij iets van de relatie tussen Jutta Leerdam en die gekke Paul mochten vinden (‘Jutta, wat flik je nou?‘). We weten echter allemaal waar de liefde de afgelopen week toe leidde: een huwelijksaanzoek. Reuzehandig trouwens als je een realityserie hebt, zou ik bijna durven zeggen.

Jutta Leerdam en haar aardige gozer

Een shitshow is Paul American nou ook weer niet, wel – en dan vooral in het begin – een rollercoaster. Als je een beetje op adem bent gekomen, leer je Jake Paul, Logan, Jutta Leerdam, moeder Paul en een grofgebekte vader wat beter kennen. Tussen de broers heeft het lang geknetterd. Uiteraard was dat allemaal in hun YouTube-video’s te zien en dat leverde alleen maar meer views op. Logan weet het verschil wel, tussen zichzelf en zijn broer: „Jake Paul is een aardige gozer en ik ben een klootzak.” Jutta Leerdam neemt het in aflevering 1 totaal voor haar geliefde op.

👇 Instagram Jutta Leerdam heeft voor een schaatser, een sport die alleen in Nederland goed bekeken wordt, op Instagram ‘belachelijk’ veel volgers: 5 miljoen. Dat is echter zo ongeveer niets vergeleken bij Jake Paul. Die heeft er op ‘Insta’ 28,6 miljoen.

Jake Paul is net als Logan een open boek. Een voorbeeldje is hoe hij de bokswedstrijd tegen Mike Tyson bedacht, tijdens een ‘spirituele ayahuasca-reis’ in Costa Rica. Bij Metro noemen we dat overigens een drugsvakantie. Al hallucinerend zag Paul de wedstrijd voor zich en hoe miljoenen Amerikaanse kinderen vervolgens naar boksscholen zouden gaan. Daar zou dan de nieuwe Mike Tyson geboren worden. Het gevecht in de ring werd vervolgens eh… een show (met rinkelende kassa). Broer Logan vond dat boksen tegen een bejaarde maar niks en dat was weer handig voor de views.

Jake Paul en Friesland

De kwebbelgrage broers weten prima en handig hun woordje te doen. Er valt alleen een stilte als een interviewer vraagt ‘wanneer ze nou echt zichzelf zijn’. „Goeie vraag”, zeggen de twee tegelijk. Een antwoord komt niet. Voor Jake Paul is dat misschien wel als hij in het rustige Friesland is. Hij zit er regelmatig op de tribune van schaatsbaan Thialf om zijn Jutteput hartstochtelijk aan te moedigen. Hij ziet er dan oprecht trots uit als hij eens niet de A-ster is.

Soms is Paul American best aardig hoor (maar niet zo vaak). Voor de Nederlandse kijker lijkt het er wel op dat Jutta Leerdam de eerste aandacht moet trekken en de realityserie gaat redden. Een beetje gluren naar die zo veel besproken relatie, dat is aan ons kaaskoppen wel besteed. Af en toe is een goed boek lezen ook een verstandiger idee. Zeker bij de volgende conversatie. Jake Paul: „Al jouw kanten zijn mooi, zelfs je binnenkant.” Jutta Leerdam: „Die heb je onderzocht, dus dat is fijn.” Jake Paul: „Nederlanders zijn zó direct!” Hou es op zeg.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Paul American is vanaf vandaag te zien op HBO Max, met elke donderdag een nieuwe aflevering.

Ben je benieuwd naar meer (goed gelezen) afleveringen van Blik op de Buis? Lees dan:

Uitstekende serie over de (enge) wereld van Big Pharma: Elixer.

Ook goed van eigen bodem: F*ckulteit, over seksueel overschrijdend gedrag aan een universiteit.

Een grappige tv-serie is juist Haantjes, die je kunt zien op Netflix.

Arian en Marieke verloren beide kinderen aan kanker, maar waren dit jaar Prins Carnaval en Prinses.

Zes jongeren, toen tieners, stellen jarenlang onterecht te hebben vast gezeten voor wat in Nederland bekend werd als de beruchte Restaurantmoord.

Als je vader of moeder in de gevangenis zit: een interessante docureeks Kind van een Gedetineerde.

Reacties