Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Barry Atsma kon zijn broer nog vertellen over Bennie, serie over Down: ‘Rimmert vroeg of hij wel de held was’

Hartverwarmend, voor een grote glimlach, zeker ook een traan, openhartig over het syndroom van Down en vooral: niet eerder in ons land gedaan. Die stickers kunnen we op de nieuwe Videoland-serie Bennie plakken, die je vanaf vandaag kunt zien. Barry Atsma is de grote man achter Bennie, waarin bekende acteurs samen met neurodiverse acteurs spelen. Metro zocht een aantal van hen op.

Barry Atsma als ‘Executive Producer’ van Bennie, het is weer eens wat anders dan ‘Huug uit KLEM‘. „Mooie titel hè? Je wilt weten wat dat schuift zeker? Zonder gekheid: het is een showrunner, iemand die alles in de gaten houdt. De smaakbepaler en creatief eindverantwoordelijke.” Meer dan vijf jaar geleden bedacht hij de serie, als broer van Rimmert die het Downsyndroom had.

Deze Rimmert, zes jaar ouder, was voor Atsma iemand waarmee hij veel optrok, waar hij van genoot en door zijn creativiteit in spelen zelfs de beslissende zet gaf om acteur te worden. Hij heeft Rimmert, voor die in december 2020 aan corona overleed, nog kunnen vertellen dat er een tv-serie geïnspireerd op zijn leven zou komen. Atsma: „Hij vroeg me of hij in Bennie dan wel de held was.”

Bennie en het syndroom van Down

Bennie gaat over een gezin waarvan één eigenzinnige zoon het syndroom van Down heeft. Bij de start van de acht afleveringen wordt Bennie (Wesley van Klink) 18 jaar en is het volgens hem tijd om brandweerman te worden. ‘Als je later groot bent’, kreeg hij namelijk altijd te horen. Nu is hij groot en wil Bennie dromen najagen: een echte baan, op zichzelf wonen en eigenlijk toch ook wel een vriendin aan de haak slaan. Kern van het verhaal van deze reeks: wat doet zijn strijd voor zelfstandigheid met het hele gezin, dat nogal op z’n kop wordt gezet? Verder is er een te drukke vader (Fedja van Huêt), een moeder die vooral beschermt (Hadewych Minis) en gaat het over vooroordelen. Want wat kan iemand met het Downsyndroom nou eigenlijk zelfstandig?

In Bennie spelen onder meer ook Damaris de Jong (zus), Mo Braun (broertje), John Buijsman (opa), Leny Breederveld (oma), Jolanda van Drunen (vriendin), Prince Betorina (vriend), Gijs Scholten van Aschat (buurman) en Waldemar Torenstra (brandweerman). Met ook Anne-Marie Jung, Bas Keijzer, Cees Geel, Daniël Boissevain, Illias Ojja, Jennifer Hofmann, Jeroen Woe, Noortje Herlaar en Loek Peters is het een behoorlijk sterrenensemble geworden. Acda & De Munnik componeerden de titelsong, met als refreintekst Ik ben Bennie, bennie bang. We tippen je om Bennie vooral te gaan kijken.

Bennie levert een wereldprestatie

Metro treft een deel van de cast in Ketelhuis aan de Werf in Hilversum. Deze mooie horecazaak biedt dagbestedingplekken voor mensen met een beperking aan. We treffen natuurlijk Bennie, oftewel Wesley van Klink. Deze mooie kerel levert met zijn hoofdrol een wereldprestatie. Van Klink kan zich in dat compliment ongetwijfeld vinden, als je de naam van zijn Instagramaccount ziet: Wesleywordtberoemd. Deze trotse acteur deed al ervaring op in de film Jippie No More! en speelt bij een theatergezelschap in Leiden. Zijn maatje Prince Betorina, Bennies beste vriend Roy, is eveneens al beroemd. Hij stelde dit jaar als persoon met autisme mooie vragen aan cabaretier Youp van ‘t Hek in Een Buitengewoon gesprek. Youp vond dat Prince wel premier van Nederland mag worden. De acteur volgt ook een opleiding aan een theaterschool.

De twee topacteurs maken via Metro natuurlijk graag even reclame voor Bennie:

We ontmoeten in dat mooie Ketelhuis bovendien Jolanda van Drunen, actrice met het syndroom van Down, ‘moeder’ Hadewych Minis en de man die achter de schermen debuteert, Barry Atsma.

‘Je bent toch Cornald Maas?’

„Hey, jij zat in een pak in The Masked Singer“, zegt Wesley. Op de vragende blik van de verslaggever: „Je bent toch Cornald Maas?” Barry Atsma ligt in een deuk, de vrolijke toon is gezet. „Briljant dat ik in Bennie mag spelen”, zegt zijn vriend en collega Prince. „Dan voel je je een echte acteur.” Wesley: „Ja, heel leuk. Dit wordt een groot succes.” Barry Atsma: „Nou nou Wes, dat moet nog blijken. Ik hoop in elk geval dat we iets hartverwarmends hebben gemaakt, maar iets wat de mensen ook raakt.”

Bennie gaat onder meer over dromen najagen. Wat wilden de twee grote meneren worden toen ze nog klein waren? Wesley en Prince in koor: „Acteur! Hahaha.” Prince kijkt schuin naar Barry Atsma: „Ik wilde Barry worden. Hoe hij in KLEM is… ooooooooh jongens.” Wesley zag zijn voorbeelden vooral in GTST: „Dorian Bendels en Bertrie Wierenga. Maar mijn echte favorietje is Buddy Vedder, ook van GTST en The Passion.”

👇 Bennie op Wereld Downsyndroomdag Op 21 maart, vandaag dus, is het Wereld Downsyndroomdag en komt Bennie niet geheel toevallig uit. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor mensen met het Downsyndroom. De dag wordt wereldwijd gevierd om bewustzijn te creëren over Downsyndroom en om de rechten en gelijke kansen van mensen met Downsyndroom te bevorderen.

Morrelen aan vooroordelen

Wat hoopt Barry Atsma dat de kijkers van Bennie meekrijgen, behalve heel wat uurtjes plezier? „Ik hoop dat het een beetje morrelt aan je vooroordelen. We hopen dat kijkers zich inleven in neurodiverse mensen en voorbij hun misschien wat oppervlakkige beeld gaan. Dat ze zeggen: het is veel gelaagder, veel rijker dan ik normaal gesproken zie.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Atsma vindt dat hij zelf twee vooroordelen-workshops heeft gehad. „Door Rimmert, mijn broer, maar ook door bekende Nederlander te worden. Dan kom je ook zomaar in een bakkie terecht waarbij iedereen wel denkt te weten hoe je in elkaar zit. Dat is een soort getructe versie van wat ik bij mijn broer zag gebeuren. Het gaat in ieder geval allebei over snel een oordeel vellen.”

Bennie smaakt naar meer

Wesley en Prince kunnen niet wachten tot ze bij de Bennie-première over de rode loper van Tuschinski mogen paraderen, langs flitsende camera’s. Prince: „Je hebt best kans dat daarna gevraagd wordt of we ook ergens anders in willen acteren.” Wesley: „Dan zeg ik meteen ‘ja’.” Barry Atsma gelooft daar voor de jongens vast heilig in, maar is ook nu al tevreden: „Met dit project laten we zien dat dit kan. Dat we deze acteurs een serieus podium hebben gegeven.”

Hadewych Minis vond het, gelouterd als zij is, zelfs leerzaam om met neurodiverse acteurs als Wesley, Prince en Jolanda van Drunen te werken: „Zij zijn in het moment, maken echt contact en zijn zo eerlijk in hun emoties. Dat vind ik inspirerend, door hen werden op de set allemaal waarachtig en warm.”

Hartenkreet van Barry Atsma

Minis merkte aan alles dat Bennie een hartenkreet van Barry Atsma is. „Hij heeft dit zo graag willen maken. Andere producties zijn ook fijn, maar dit móest er gewoon komen. Daar wilde ik natuurlijk aan meedoen. Daar moest ik nog wel auditie voor doen, zeker voor het samenspel met de neurodiverse acteurs.”

Ook Jolanda van Drunen, een dertiger die je dat niet meteen zou geven, moest auditie doen. „Het is heel spannend geweest. Ik moest improviseren en bij de tweede auditie moest ik met Wesley. Toen was het klaar. ‘s Avonds kwam mamma naar me toe en toen zei ze dat ik gekozen was. Dat was voor de eerste keer in mijn leven. Ik heb gehuild, ook van de spanning.”

Bennie geen geromantiseerd beeld

Hadewych Minis vindt het absoluut nodig dat er een serie als Bennie kwam. „Ik probeer zoveel mogelijk nieuwe en inspirerende verhalen te vertellen. Je hebt het natuurlijk niet altijd voor het zeggen, maar toen dit op mijn pad kwam, vond ik dat fantastisch. Het is echt, waarachtig en geen geromantiseerd beeld. Ik vind het ook herkenbaar. Ik heb een zoon in de brugklas en die wil net als Bennie veel alleen doen. Kan hij dat wel, vraag ik me dan af. En: durf ik dat wel? Voor mij thuis is het ook een les in loslaten.”

Als het om dromen najagen gaat, wilde Jolanda toen ze klein was filmster worden. Gelukt dus. Een echt voorbeeld als acteur heeft zij niet. Dat Alkan Cöklü van Goede Tijden, Slechte Tijden in Bennie haar zwemleraar speelde, dat vond Jolanda echter helemáál niet erg. En wat wilde kleine Hadewych worden als zij groot zou zijn? Jolanda: „Daar ben ik nou ook benieuwd naar!” De actrice, vol overtuiging: „Poetsvrouw. Of eh, hoe heet dat nu en toen niet? Interieurverzorgster. Als meisje dacht ik ‘wat heerlijk, als iets vies is, dan maak je het schoon’. Ik ben nog altijd een opruim-iemand, want dat ruimt ook op in je hoofd.”

Bennie kun je vanaf vandaag (vrijdag 21 maart) volledig streamen op Videoland. De eerste aflevering is ook op tv te zien, morgenavond om 21.35 uur op RTL 4. Voor aflevering 2 tot en met 8 geldt dat laatste niet.

Reacties