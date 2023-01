Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gunther’s Millions: Netflix duikt in bizar verhaal ‘s werelds rijkste hond

Netflix lijkt in februari de absurditeit van Tiger King te gaan overtreffen met een nieuwe documentaireserie genaamd Gunther’s Millions. Een verhaal over ‘s werelds rijkste hond. Een hond met duistere geheimen.

De paar weken dat iedereen verslaafd was aan Tiger King voelen als een eeuwigheid geleden. 2020, het begin van een corona-pandemie die een stuk langer duurder dan we op dat moment dachten en/of hoopten. Ondertussen zijn we bijna drie jaar en een zeer matig tweede seizoen verder.

Van Tiger King naar Gunther’s Millions

Die absurditeit van het eerste seizoen konden de makers niet meer evenaren. Het verhaal van Joe Exotic is nou eenmaal ongeloofwaardiger en stranger than fiction. Het is niet dat Netflix het niet meer probeert, want op 1 februari komt er een documentaireserie die in ieder geval op papier net zo absurd als Tiger King klinkt.

Dan hebben we het over Gunther’s Millions, een Netflix Original waarvoor de eerste trailer is verschenen. De documentaire volgt een herdershond, Gunther. En niet zomaar een hond: Gunther is namelijk een multimiljonair.

Rijkste hond ter wereld

De Duitse gravin Karlotta Leibenstein liet hem maar liefst 80 miljoen dollar na. De beste man, uh, hond, had een team dat de opdracht kreeg om hem „de beste lifestyle mogelijk” te geven. Ook had Gunther een groep van jonge popsterren die 24/7 bij hem in zijn mansion leefden, als roommates.

Oké, overdreven, vreemd, maar daar blijft het niet bij. Het wordt, zoals het een meeslepende Netflix-documentaire betaamt, alsmaar gekker en ook grimmiger. De jonge sterren moesten namelijk bevelen opvolgen en werden aangemoedigd om seks met de andere talenten in de villa te hebben.

Big Brother voorbij

Ook werden ze continu gemonitord en gevolgd, Big Brother-stijl, maar dan met een cult-sausje en hints in de trailer dat de huisgenoten van de miljonairshond ook onderdeel waren van een experiment. Ofzo.

En dan is er nog een saillant detail: Gunther leeft al drie decennia. Hoe dat kan? Iets met gekloonde honden en een hoop vragen die door betrokkenen ontweken worden. Het klinkt en is allemaal ronduit absurd en ongeloofwaardig, maar alle hierboven beschreven elementen komen dus naar voren in Gunther’s Millions. Zo belooft die eerste trailer.

1 februari op Netflix

We hebben vooral behoefte aan een hoop antwoorden. Gelukkig gaat Netflix ons die al zeer binnenkort geven, want alle afleveringen van Gunther’s Millions zijn vanaf 1 februari op de streamingdienst te kijken. Gelukkig maar, want alleen al van de trailer moeten we even bijkomen.