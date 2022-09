Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De 15 beste films aller tijden volgens IMDb (en waar je ze kunt streamen)

We hebben de allerbeste films aller tijden voor je op een rijtje gezet, gerangschikt op basis van IMDb-scores. Ook hebben we voor elke blockbuster gecheckt waar je ‘m kunt streamen, van Netflix tot Pathé Thuis.

De nieuwe films met hoge scores op IMDb vliegen je om de oren, en dan heb je ook nog eens meer dan honderd jaar aan filmgeschiedenis om door te ploegen.

Beste films aller tijden volgens IMDb

Elk jaar kan men niet ophouden over die ene film die de Oscar voor Best Picture wint, en daar zijn er dus al bijna honderd van. Films die ook nog eens verspreid zijn over het alsmaar uitdijende aanbod aan streamingdiensten.

Maar wat zijn nou echt de allerbeste films aller tijden, en waar kun je ze in Nederland streamen? We hebben IMDb erbij gepakt, met de onderstaande lijst als resultaat.

Van Netflix tot HBO Max

Voor elke film vertellen we je daarnaast waar je ‘m op dit moment kan streamen. Of het nou op Disney+, HBO Max, Pathé Thuis of op Netflix is.

Let wel op: het aanbod van streamingdiensten verandert continu, dus de kans is aanwezig dat een film weer verdwenen is van bijvoorbeeld Netflix tegen de tijd dat je dit artikel leest.

In dat geval is Film.nl een aanrader, een site waar je een titel in kunt voeren, en vervolgens krijg je een overzicht van waar de film in kwestie te streamen is.

De 15 beste films ooit

15. Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980)

We trappen af met de beste Star Wars-film: The Empire Strikes Back. Het tweede deel van de originele Star Wars-trilogie, met dit keer Irvin Kershner aan het roer. We gaan naar Hoth, Luke Skywalker begint zijn Jedi-training met Yoda en ondertussen worden zijn vrienden achtervolgd door Darth Vader en Bounty Hunter Boba Fett. Met deze film kwam Star Wars pas echt op dreef. De rest is geschiedenis.

Nu te zien op: Pathé Thuis, Disney+, Ziggo

IMDb-score: 8.7

14. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

The Lord of the Rings: The Two Towers is het tweede deel van Peter Jacksons drieluik. Het verhaal gaat verder waar het eerste deel, The Fellowship of the Ring, ophoudt. Frodo (Elijah Wood) en Sam (Sean Astin) zijn nog steeds op weg naar Mordor, maar komen er achter dat ze niet alleen zijn in hun missie. Gollum (Andy Serkis), die hen kan helpen naar Mordor te reizen, blijkt een verborgen agenda te hebben.

Nu te zien op: Pathé Thuis, HBO Max, Prime Video, Ziggo

IMDb-score: 8.8

13. Inception (2010)

Een lijstje met de beste films aller tijden is natuurlijk niet compleet zonder Christopher Nolan. Inception staat met name bekend om zijn unieke plot, waarin diefstal van bedrijfsgeheimen plaatsvindt door middel van droomuitwisselingstechnologie. Het verhaal volgt een team dat de opdracht krijgt om een idee in het brein van een CEO te planten, maar hun tragische verledens dreigen roet in het eten te gooien. Inception is een vooral visueel spectaculaire film die vele prijzen heeft gewonnen, waaronder vier Oscars.

Nu te zien op: Pathé Thuis, Netflix, HBO Max, Ziggo

IMDb-score: 8.8

12. Fight Club (1999)

Fight Club is gebaseerd op de roman van Chuck Palahniuk met dezelfde naam. Brad Pitt en Edward Norton spelen de hoofdrollen als respectievelijk Tyler Durden en de anonieme verteller in deze meesterlijke adaptatie van David Fincher.

De film gaat over een anonieme man die werkt in een kantoor in Los Angeles. Hij lijdt aan insomnia en wordt geplaagd door nachtmerries. In een poging om van zijn problemen af te komen, gaat hij naar verschillende slaapklinieken, maar dat helpt niet.

Op een dag ontmoet de man Tyler Durden (Brad Pitt). Tyler is alles wat de man niet is: zelfverzekerd, charismatisch, onconventioneel en rebels. Tyler runt een underground vechtclub genaamd Fight Club, waar mannen elkaar in gevechten uitputten tot ze uitgeput zijn. De club wordt snel populair en groeit uit tot iets veel groters…

Nu te zien op: Pathé Thuis, Netflix, Disney+, Prime Video

IMDb-score: 8.8

11. Forrest Gump (1994)

Forrest Gump vertelt het levensverhaal van de gelijknamige hoofdpersoon, vanaf zijn kindertijd in de jaren vijftig tot aan het begin van de 21e eeuw. Het verhaal wordt verteld door Gump zelf, die op een bank in Savannah, Georgia zit en wacht op een bus. Forrest is een goedhartige man met een laag IQ, toch weet hij keer op keer een belangrijke rol te spelen bij grote historische gebeurtenissen. Van de Vietnamoorlog en ontmoetingen met Elvis Presley en JFK.

Nu te zien op: Pathé Thuis, Prime Video, Ziggo

IMDb-score: 8.8

10. The Good, the Bad and the Ugly (1966)

We gaan verder terug in de tijd voor The Good, the Bad and the Ugly, een Italiaanse western uit 1966 onder regie van Sergio Leone. Met natuurlijk filmheld Clint Eastwood in de hoofdrol.

Het verhaal gaat over drie mannen die allemaal naar een fortuin op zoek zijn dat begraven ligt op een afgelegen begraafplaats. Blondie (Eastwood) is The Good, Tuco (Wallach) is The Bad en Angel Eyes (Van Cleef) is The Ugly. De drie sluiten een ongemakkelijke alliantie om elkaar te helpen het goud te vinden, maar dat duurt niet lang voordat de vriendschap op de proef wordt gesteld. Laat je niet afschrikken door het feit dat deze western in 1966 uitkwam. Het is anno 2022 nog steeds een onderhoudend meesterwerk.

Nu te zien op: Pathé Thuis, Viaplay

IMDb-score: 8.8

9. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

We gaan verder met The Lord of the Rings, in de vorm van het eerste deel uit de trilogie: The Fellowship of the Ring. Peter Jackson heeft de regie in handen, Elijah Wood speelt de hoofdrol als Frodo en Ian McKellen is natuurlijk Gandalf. Die rolverdeling is zo iconisch dat je ‘m kunt dromen. De reis van de hobbit Frodo en zijn acht metgezellen naar Mordor om de One Ring te vernietigen en zo Middle-Earth te redden gaat beginnen! Met een 8.8 op IMDb en vier Oscars is dit zonder twijfel één van de beste films ooit.

Nu te zien op: Pathé Thuis, HBO Max, Prime Video, Ziggo

IMDb-score: 8.8

8. Pulp Fiction (1994)

Pulp Fiction uit 1994 is een Amerikaanse misdaadfilm geschreven en geregisseerd door Quentin Tarantino. De film vertelt het verhaal van twee hitmen, een bokser, een gangster en zijn vrouw, en restaurantbandieten die allemaal verwikkeld zijn in vier verschillende verhalen over geweld en verlossing. Verhalen die stuk voor stuk weten te boeien en uiteindelijk op een verrassende manier samenkomen. Pulp Fiction is bovendien alleen al vanwege de soundtrack het checken waard.

Nu te zien op: Pathé Thuis, Ziggo

IMDb-score: 8.9

7. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

Ja, The Lord of the Rings scoort ontzettend hoog. We zijn aanbeland bij de derde film van de trilogie: The Return of the King. Het epische slotstuk van een trilogie die filmgeschiedenis schreef. Het mesterwerk van Peter Jackson werd genomineerd voor elf Academy Awards, waarvan het er negen won, waaronder Beste Film en Beste Regie. Ook won de film de Golden Globe Award voor Beste Film – Drama. De boodschap moge duidelijk zijn: het is hoog tijd voor een marathon. Al was het maar als voorbereiding op de aankomende The Lord of the Rings-serie van Amazon!

Nu te zien op: Pathé Thuis, HBO Max, Prime Video, Ziggo

IMDb-score: 9.0

6. Schindler’s List (1993)

In 1993 kwam de film Schindler’s List uit, geregisseerd door Steven Spielberg. De film is gebaseerd op het ware verhaal van Oskar Schindler, een rijke Duitse zakenman die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Polen woonde en werkte. In de film zien we hoe Schindler duizenden Joden wist te redden door ze te beschermen in zijn fabriek. Typisch zo’n film die je nog lang bij zal blijven, op een manier waarop Hollywood dat zelden voor elkaar krijgt.

Nu te zien op: Pathé Thuis, Netflix

IMDb-score: 9.0

5. 12 Angry Men (1957)

In 1957 bracht regisseur Sidney Lumet de oudste film uit deze toplijst uit: 12 Angry Men. Het verhaal gaat over een jury van een moordproces in New York City die gefrustreerd wordt door een enkel lid wiens sceptische voorzichtigheid hen dwingt om het bewijsmateriaal beter te overwegen voordat een overhaast vonnis vellen.

Henry Fonda speelt de rol van Juror 8, de man die vraagtekens zet bij het bewijsmateriaal en ervoor kiest om de zaak rustig te onderzoeken voordat er een definitief oordeel wordt geveld. Ondanks het feit dat deze film bijna zeventig jaar oud is, is de boodschap actueler dan ooit: het verhaal leert ons dat we soms moeten wachten met oordelen totdat we alle feiten kennen. Een les die we goed kunnen gebruiken anno 2022.

Nu te zien op: Pathé Thuis

IMDb-score: 9.0

4. The Godfather: Part II (1974)

The Godfather: Part II is een dijk van een misdaadfilm, geregisseerd door Francis Ford Coppola. De film is het vervolg op The Godfather uit 1972. De hoofdrollen worden vertolkt door Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall en Diane Keaton. Een topcast dus.

Deze klassieker vertelt het verhaal van de Corleone-familie tijdens de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Het verhaal wisselt tussen het huidige leven van Michael Corleone (Pacino) en de jeugd van zijn vader Vito (De Niro). Michael probeert zijn grip op de familiy business te verstevigen, terwijl we via flashbacks steeds meer te weten komen over Vitos jeugd en hoe hij New York City in zijn greep kreeg.

The Godfather: Part II is een meesterwerk van Coppola en wordt door velen beschouwd als één van de beste films aller tijden. De film won zes Oscars, waaronder die voor Beste Film en Beste Regie. Al Pacino won ook een Oscar voor zijn rol als Michael Corleone. Je zou bijna willen zeggen dat dit de beste gangsterfilm aller tijden is, maar toch troeft Coppola later in dit lijstje zichzelf af…

Nu te zien op: Pathé Thuis, Prime Video, Ziggo

IMDb-score: 9.0

3. The Dark Knight (2008)

We zijn weer terug bij Christopher Nolan! De recente prutserij van DC op het witte doek maakt des te duidelijker hoe briljant zijn Batman-films waren. In The Dark Knight wordt de Caped Crusader tot het uiterste gedreven door zijn iconische aartsvijand: de Joker. Het levert een intens meesterwerk op, met bloedstollende actie, ingewikkelde personages en special effects waar menig film anno 2022 nog wat van kan leren.

Nu te zien op: Pathé Thuis, HBO Max, Ziggo

IMDb-score: 9.0

2. The Godfather (1972)

We beloofden het al: de beste gangsterfilm aller tijden kwam er nog aan. Dat is, als we IMDb moeten geloven, The Godfather uit 1972. De hoofdrollen worden opnieuw vertolkt door Marlon Brando als Don Vito Corleone en Al Pacino als Michael. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Mario Puzo.

The Godfather vertelt het verhaal van de ouder wordende patriarch van een een misdaaddynastie in het naoorlogse New York City, die de controle over zijn clandestiene rijk overdraagt aan zijn terughoudende jongste zoon.

Het levert een klassieker op die je gezien moet hebben, een hoogtepunt in het misdaadgenre dat bekend staat om zijn realistische en sfeervolle portrettering van het maffia-milieu.

Nu te zien op: Pathé Thuis, Prime Video, Ziggo

IMDb-score: 9.2

1. The Shawshank Redemption (1994)

Meningen verschillen en het is subjectief, maar als we IMDb moeten geloven dan is The Shawshank Redemption de beste film aller tijden. Deze klassieker uit 1994 is in ieder geval een dijk van een topfilm, daar kunnen we het op zijn minst over eens zijn.

Regisseur Frank Darabont vertelt het verhaal van twee gevangenen, Andy Dufresne (gespeeld door Tim Robbins) en Ellis Boyd ‘Red’ Redding (gespeeld door Morgan Freeman), die proberen te overleven in de Shawshank Gevangenis. Andy is een bankier die werd veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en haar minnaar, maar hij blijft volhouden dat hij onschuldig is. Red is een gewezen bankrover die in de gevangenis terecht is gekomen voor het doden van drie mensen. Toch weten de twee een onwaarschijnlijke vriendschap te sluiten. Het resultaat is een bijzonder stukje filmgeschiedenis dat je niet teleur gaat stellen.

Nu te zien op: Pathé Thuis, Netflix, HBO Max

IMDb-score: 9.3