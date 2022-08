Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steve Toussaint doet boekje open over House of the Dragon

House of the Dragon moet de nieuwe hit voor HBO Max worden. Er staat dan ook veel druk op voor de makers aangezien dit de eerste Game of Thrones-spin off is. Metro sprak met Steve Toussaint, een Britse acteur en een van de grote gezichten van de serie.

22 augustus is het eindelijk zover. Bijna drie jaar na het einde van Game of Thrones keren we opnieuw terug naar Westeros. Dit keer echter driehonderd jaren voor de gebeurtenissen in de serie. Op dat moment was de familie Targaryen aan de macht, de voorouders van Daenerys. Dit keer zien we een machtsstrijd in een familie.

Steve Toussaint in House of the Dragon

Een personage die daar een belangrijke rol in speelt is Lord Corlys Velaryon, oftewel The Sea Snake. Steve Toussaint voelden we daarover aan de tand. Hij was speciaal in Amsterdam voor de Europese première van House of the Dragon. Metro sprak hem over de serie.

Was je bekend met Game of Thrones?

“Ja natuurlijk, wie niet? Ik begon wel laat met kijken, moet ik eerlijk bekennen. Tijdens het derde of vierde seizoen, als ik het me goed herinner. Het is niet echt een genre dat vaak ik kijk. ‘Kom op draken? Doe niet zo gek’, zei ik tegen een vriend die het me had aanbevolen. Toch besloot ik de eerste aflevering te kijken en ik vond het meteen geweldig.”

Voel je niet enorme druk nu je in de opvolger speelt van Game of Thrones?

“Nee, eigenlijk niet. Toen ik de rol kreeg in House of the Dragon voelde het voor mij een van de vele klussen die ik eerder gedaan heb. Ik begon het pas te beseffen toen ik met een vriend sprak. ‘O mijn god, jij speelt in een Game of Thrones-serie’, schreeuwde hij tegen me. Op de set vergeet je dat meteen weer. Dan ben je alleen met de andere acteurs en doe je jouw ding.

Het begint pas na de opnames echt te leven bij mij. Dan doe je interviews en lees je alles wat de fans online schrijven. Toch is de druk dan weg, omdat je er niets meer aan kunt veranderen. Als mensen het leuk vinden wat we hebben gedaan, zou het geweldig zijn. Vinden ze het niets, dan hebb ik in ieder geval een leuke tijd met de andere acteurs gehad tijdens de opnames.”

📽️ Wie is Steve Toussaint? Steve Toussaint (1965) is een Britse acteur die al een hele carrière achter de rug heeft. Hij speelde mee in producties als Prince of Persia, Mutant Chronicles en Lewis. House of the Dragon moet het hoogtepunt worden.

Wat dacht je toen je het script voor het eerst las?

“Een van de leukste dingen voor een acteur is om het script te lezen. Je ziet voor het eerst zinnen die er prachtig uitzien. Van die uitspraken waar je jezelf meteen op verheugt om ze uit te spreken. Ik kan me er een nog herinneren die ik tegen Paddy zei, die koning Viserys speelt. ‘Als er een storm aankomt kun je kiezen om eromheen, of er dwars doorheen te varen. Maar je moet er nooit op wachten.’ Als je dat leest wil je het meteen gebruiken op een feestje!”

Welke rol speelt jouw personage in House of the Dragon?

“Lord Corlys Velaryon probeert zich wanhopig dicht bij de troon te begeven. Zijn vrouw wordt volgens hem onterecht gepasseerd voor de troon. Hij vindt het veel erger dan zij zelf. Hij wil haar en zijn familie weer op de troon krijgen. Zij hebben er allemaal geen trek in, maar hij wil het.”

Wat zijn de positieve en negatieve kanten van je karakter?

“Wat ik leuk vind is dat hij zoveel van zijn vrouw houdt. Als je de serie kijkt, zie je dat er maar weinig relaties echt gebaseerd zijn op liefde. Deze is anders. Bij zijn vrouw kan hij zichzelf zijn, terwijl hij tijdens de council juist heel stijf is. Ik weet niet of hij echt ver vooruit denkt, maar het bevalt me wel. Hij heeft echter ook een aantal negatieve kantjes. Hij kan behoorlijk arrogant zijn en heeft te veel trots.”

Wat is je favoriete moment van de serie?

“Eigenlijk zijn dat de moment met Eve Best. Zij speelt mij vrouw in House of the Dragon. Ze is een geweldig persoon om mee te werken. Ze kan zich makkelijk in allerlei rollen bewegen. Een ander mooi moment was samen met Matt Smith. Volgens mij is dat in aflevering twee. We hadden zoveel lol, maar helaas kan ik daar weinig over vertellen.”

Over Matt Smith gesproken, hij stal een rekwisiet. Heb jij dat ook gedaan?

“Jij wil me dus laten bekennen dat ik iets gestolen heb van HBO, terwijl hier medewerkers van HBO zijn? Nee, ik heb niets gestolen. Ik zou het wel willen, maar alles was te groot. Mijn karakter heeft echt een prachtig wapen dat bijna twee meter lang is, maar dat paste helaas niet in mijn tas. Het is echt geweldig hoe alle spullen eruit zien. Er is zoveel oog voor detail. Zo heeft mijn karakter een dolk met daarop een soort kompas. Het werkte ook nog. Het acteren is als het ware al voor de helft van ons gedaan, want dit zorgt ervoor dat we ons nog makkelijker kunnen inleven in de rol.”

In House of the Dragon zien we de strijd binnen een familie. Herken je zelf iets uit je eigen familie?

“Hahaha, ja we proberen elkaar ook allemaal uit te moorden! Nee hoor, maar er zitten wel een aantal herkenbare aspecten in. Je kunt je familie niet kiezen. Het zijn eigenlijk vreemden die tot elkaar veroordeeld zijn door genen. Er is geen garantie dat je met iedereen evengoed kan opschieten. Vaak lukt dat, maar ik snap dat het soms ook anders kan gaan. Dat zie je ook terug in de serie.

Nu we toch bezig zijn kunnen we misschien samen een therapiesessie doen. Toch moet je niet doen alsof alles vanzelfsprekend is in een familie. Je kunt doen wat je verwacht, maar je kunt ze ook gewoon iets vragen als wat dwars lijkt te zitten. Maar voor de zekerheid om terug te komen op de vraag: er is echt geen bloedbad in mijn familie! Tenminste, nog niet.”

🐉 Lord Corlys Velaryon “The Sea Snake.” Heer van House Velaryon, een Valyriaanse bloedlijn zo oud als House Targaryen. Als The Sea Snake is hij de meest beroemde zeevarende avonturier in de geschiedenis van Westeros. Lord Corlys maakte van zijn huis een machtige zetel die nog rijker is dan dat van de Lannisters met de grootste marine ter wereld.

Er zijn mensen die klagen dat een zwart iemand deze rol speelt. Wat vind je daarvan?

“Als je een show maakt die een bepaalde tijd reflecteert, is dat anders. Denk bijvoorbeeld aan de jaren ’60, dan wil je de emotie van die tijd weergeven. Ik en mijn vrienden leven in 2022 en zij komen overal in de wereld vandaan en daar ben ik zeer blij mee. Representatie is belangrijk, want dit is de hedendaagse wereld waarin wij leven.

Ik denk dat als je geen probleem hebt om een dramaserie te kijken waar mythische draken door de lucht vliegen, een boek leest waarin mensen een spierwitte huid hebben en paarse ogen, maar je hebt wel een probleem hebt met een zwarte man die rijk is. Dan is dat echt jouw probleem en niet de mijne.

Ik kan daar niets aan doen, want het is niet logisch. Ik kan wel in debat gaan, maar daar gaat die persoon zich niet beter door voelen. Het is zijn gevoel. Ze laten mij weten het er niet mee eens te zijn en beledigen me. Ik wil ze geen aandacht geven, want zulke mensen veranderen niet omdat het niet stokt met hun wereldbeeld. Zij moeten hun eigen leven leven. Dat doe ik bij de mijne.”

Kunnen we meer seizoenen verwachten van House of the Dragon?

“Zover ik weet wil HBO eerst wachten tot de eerste resultaten. Als die goed zijn, dan komen er zeker meerdere seizoenen.”

House of the Dragon is vanaf 22 augustus te zien op HBO Max.