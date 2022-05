Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 uitstekende films en series die in week 18 op Netflix verschenen: knokken met Keanu

Het gaat even wat minder met het aantal Netflix-abonnees en de beurswaarde van het bedrijf. Als liefhebbers van films en series merken we daar gelukkig weinig van. Deze week zijn er namelijk weer een aantal mooie titels aan het Netflix-aanbod toegevoegd.

Een heerlijk, gevarieerd aanbod. Van over the top knokken met Keanu Reeves tot betoverende magie in een splinternieuwe Zuid-Koreaanse productie.

5 nieuwe films en series op Netflix in week 18

Deze week genieten we ook van de terugkeer van Mike Myers. Een grootmeester die achteloos meerdere rollen speelt. Precies zoals we van hem gewend zijn in zijn opus magnum: de Austin Power-films.

1. Hold Your Breath: The Ice Dive

In de lijst met films en series deze week ook een indrukwekkende Netflix-docu. Blaas de wangetjes maar op en houd je adem goed vast. Freediver Johanna Nordblad probeert in deze Netflix-documentaire het wereldrecord te verbreken van langste afstand onder het ijs zwemmen. Het record staat op 90 meter. Gaat het Johanna lukken en maakt ze zich (on)sterfelijk?

2. John Wick: Chapter 2 (Film)

Deel 1 was een spijkerharde wraakfilm, waarbij Mister Wick wraak nam op de moordenaars van zijn hondje: het afscheidscadeau van zijn overleden vrouw. In Chapter 2 gaan met Keanu Reeves alle remmen pas echt los. John vecht en moord zich langs tientallen bad guys. Geen voorwerp is off limits om als moordwapen te dienen. Een zeer pragmatische denker, die John.

3. The Pentaverate (Netflix Original Serie)

Mike Myers doet ook een duit in het zakje en verdient zeker een plek in de lijst met nieuwe films en series op Netflix. Hij kruipt ouderwets in de huid van verschillende personages. Pentaverate gaat over een geheim genootschap dat in 1347 werd gesticht door vijf wijze mannen. Ze kwamen erachter dat niet God, maar rattenvlooien verantwoordelijk waren voor de pest. Honderden jaren later bestaat het genootschap uit vier mannen, allemaal gespeeld door Mike Myers. Naarstig op zoek naar een nieuw, vijfde lid probeert het kwartet de wereld te redden van klimaatverandering.

4. The Sound of Magic (Netflix Original Serie)

Zuid-Korea blijft ons verrassen met goede films en series op Netflix. Zo ook met The Sound of Magic. Een visueel spektakel dat vertelt over een goochelaar die in een verlaten pretpark woont. Hij besluit een tienermeisje te helpen met problemen en geeft haar weer hoop.

5. The Survivor (Film)

We sluiten de lijst van nieuwe films en series af met een ijzingwekkend drama. The Survivor volgt Harry Haft die probeert te overleven in een Duits concentratiekamp. Een sadistische SS-officier dwingt hem om te vechten tegen medegevangenen. Brute gladiatorenwedstrijden tot de dood volgt. Gelukkig weet Harry te ontsnappen en belandt hij in New York. Achtervolgd door verschrikkelijke herinneringen en een schuldgevoel dat hij als een van de weinigen een concentratiekamp heeft overleefd, neemt Harry het op tegen bokslegendes. Op deze manier hoopt hij opgemerkt te worden, zodat hij zijn verloren liefde terug kan vinden.

