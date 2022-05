Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Filmrecensie Foodies: dikke duim voor gezond eten, maar storend is dat nooit

Een film over liefde én eten. Daarvoor, Foodies in dit geval, zullen heel wat Nederlandse filmliefhebbers graag uit hun luie stoel komen om met een bak popcorn lekker achterover te ploffen in een andere stoel. Die van de bioscoop.

Zo ook Metro. Als het over liefde en eten gaat, kunnen we niet om Foodies heen als Filmrecensie van de Week. Maar ook vanwege de hoofdrolspelers. Sanne Vogel is na Tuintje in mijn hart (Metro zag haar daarvoor nog aan het werk op de Surinaamse set) en Oh Baby na vijf jaar weer eens in een film te zien. Alleskunner Sanne Langelaar is erbij. En Sinan Eroglu (DNA, Costa!!) is de prettige feeldgood-verrassing.

Liefde gaat door de maag, maar in Foodies…

Liefde gaat door de maag, is een gevleugelde uitspraak waaraan meerdere betekenissen hangen. Omroep MAX probeerde het ooit uit te zoeken en kwam tot een letterlijke en nogal ouderwetse betekenis: „Ongetwijfeld zal meegespeeld hebben dat het koken in al die culturen in het verleden voornamelijk aan vrouwen voorbehouden was. En dat die man graag bleef als er goed voor hem gezorgd werd.” Goed…

In Foodies gaat het eten graag en vaak door de maag, maar er gaat ook meteen iets heel erg mis. Sam (Sanne Vogel) is 32 en een populaire foodblogger (‘van Samthing Nice‘). Van kinds af aan wil zij al een eigen kookboek maken en uitbrengen. Recensies schrijft ze ook, en hoe. Een restaurant van een jonge gepassioneerde chef (Sinan Eroglu) brandt zij na een etentje met haar bestie Jacco (Sanne Langelaar) volledig af. „Rotte vis”, schrijft zij bijvoorbeeld. Echter, door toeval is zij ook verliefd op deze Marco geworden, terwijl zij niet weet dat hij de chef-kok is. Sam werkt zich volledig in de nesten. Al helemaal als haar grootste en valse concurrent-foodblogger Lilian (Holly Mae Brood) lucht van alles krijgt en daar optimaal gebruik van maakt. En dan weet je het wel hè? Staan de carrière en de liefde op het spel? Of heeft Sam de moed om écht zichzelf te zijn en maakt die relatie nog kans?

Vergeten groenten(boer)

Sam ontmoet Marco overigens als groenteman, in een familiezaak. Daar heeft zij geen idee van zijn koksbestaan. Vriendin Jacco snapt van die ontmoeting maar niets. „Gewoon in het wild, niet via Tinder?” Jacco pusht Sam echter ook om toch echt werk van die groenteman te maken. „Anders ga je van vergeten groenten naar vergeten groenteboer.” Sanne Langelaar heeft wel meer mooie quotes. „Ik heb je door die fucking ozonlaag heen moeten prijzen”, is er zo eentje.

🥑 Sanne en Sanne echte Foodies Het hippe voedselwoord Foodie kun je simpel vertalen als fijnproever, liefhebber van eten. Voor Sanne Vogel en Sanne Langelaar geldt dat allebei. Vogel is altijd met eten bezig en bracht vorig jaar net als haar personage Sam haar eerste kookboek uit, De vier seizoenen van Vogel. Sanne Langelaar noemt zichzelf ook een Foodie. „Maar wel eentje die vooral alles opeet.” Morgen kun je bij Metro een interview met beide Sannes lezen.

Gezond eten-promo, maar nooit vervelend

Je kunt van Foodies zeggen dat alle clichés op een hoop zijn gegooid. Is dat erg? Nee hoor, daar is het een romcom voor. En ook thema’s als ‘altijd perfect voor anderen moeten zijn’, ‘de kracht van bloggers en vloggers’ en ‘je anders voordoen dan je bent’ vind je in deze Nederlandse film terug.

Het onderwerp eten vormt echter een mooi extra gegeven. Je krijgt heel wat goedbedoelde tips mee. Die vergeten groenten noemden we al. Maar Foodies is één grote dikke duim voor gezond eten, zelf groente verbouwen en geen eten verspillen. En Marco kookt op een gegeven moment zelfs alleen met spul dat anders weggegooid zou worden. Hoog opgeheven vingertjes kunnen als storend worden ervaren, maar dat is in Foodies niet het geval. Je loopt eerder juist de bios uit met het idee van ‘vanavond maar even geen pizza in de oven gooien’.

Prettig spel in Foodies

Foodies pakt verder positief uit door het prettige spel. Zeker door hoofdrolspeelster Sanne Vogel. Haar timing, vooral op klunsmomenten, is bijzonder knap. Sanne Langelaar is weer eens helemaal op haar plek en – zoals gezegd – Sinan Eroglu is een prettige verrassing. Komt nog eens bij dat regisseur Mannin de Wildt (Rozengeur & Wodka Lime, Spangas) ook Erik van Muiswinkel, Anneke Blok, Roué Verveer, Loek Peters, Ilse ‘Juf Ank’ Warringa en Holly Mae Brood wist te strikken. En oh ja, Soy Kroon (vriend van Brood) heeft ook nog een rolletje. Maar da’s logisch, waar wat doet drukste man van Nederland Kroon momenteel niet?

Zin om trek te krijgen? Dan is Foodies een heerlijke aanrader. Als je ook het hilarische ‘eetgevecht’ van Sanne Vogel en Holly Mae Brood trekt tenminste.

Beoordeling uit 5: 3,5. Leuk, leuk, leuk.

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag om 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals Foodies, soms ook op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit.