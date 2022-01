Netflix leert van Squid Game-blunder en stopt sluwe grap in Don’t Look Up

Een fout van Netflix zorgde er in 2021 voor dat een onschuldige man 4.000 keer per dag gebeld werd. Zijn telefoonnummer was namelijk te zien in de hitserie Squid Game. Een pijnlijke blunder van Netflix. Gelukkig hebben ze ervan geleerd. Zo blijkt wel uit een grap die verstopt zit in de film Don’t Look Up.

De nieuwe Netflix Original Don’t Look Up staat staat momenteel veelvuldig in de spotlight. Niet omdat de recensies zo goed zijn, maar vooral vanwege de ongekende cast. Zo zijn de hoofdrollen voor Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence. Ook in de ondersteunende rollen komen we grote namen tegen zoals Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet en Ariane Grande.

Telefoonnummer in Don’t Look Up

In Don’t Look Up spelen Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence twee astronomen die iets groots ontdekken. Letterlijk, want er is een enorme en allesverwoestende komeet die recht op de aarde afkomt. Ze willen de wereld hiervoor waarschuwen, maar worden totaal niet serieus genomen. Om de mensen die zich wel zorgen maken en vragen hebben tegemoet te komen, vertelt Leonardo DiCaprio dat ze het nummer 1-800-532-4500 kunnen bellen.

Net als bij Squid Game pakten ook veel Don’t Look Up kijkers de telefoon om te kijken wie ze aan de lijn krijgen. Netflix heeft daar blijkbaar rekening mee gehouden, want andere kant van de lijn vind je deze keer geen nietsvermoedend persoon. Je rolt namelijk een keuzemenu binnen van een sekslijn: „Welkom bij de heetste hotline van Amerika. Hete dames wachten om met je te spreken. Druk nu op 1. Dames, om met interessante en enthousiaste mannen te praten: druk op 2.”

Netflix leert van Squid Game blunder

Het kan natuurlijk toeval zijn, maar het is aannemelijker dat Netflix bewust dit nummer in Don’t Look Up verwerkt heeft. Het lijkt er dus op dat de streamingdienst geleerd heeft van Squid Game en deze blunder nu gebruikt om een slinkse grap uit te halen. Chapeau Netflix.