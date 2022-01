Laatste kans op Netflix: deze klassiekers verdwijnen deze week

Ook in week 2 van 2022 verdwijnen er weer een paar lekkere films van Netflix. Waaronder Berlin Calling (2008), die je als genieter van het wilde uitgaansleven gezien moet hebben. Omarm het januariweer en pak deze week je laatste kans.

Naast het produceren van Originals koopt Netflix ook nog altijd films van andere partijen. De licenties zijn altijd van tijdelijke aard, dus het is een komen en gaan van nieuwe content.

Laatste kans: deze films verdwijnen in week 2

Begin dit jaar hebben ze bij Netflix Nederland blijkbaar de bezem gehaald door het voorraadhok met Duitstalige films. En daar zit een aantal steengoede klassiekers tussen.

1. Berlin Calling (2008)

Iedereen die wel eens naar technofeestjes is geweest, moet weten dat de oorsprong hiervan uit Detroit en Berlijn komt. Sinds de val van de muur is er in het uitgaansleven van Berlijn één regel: geen regels. Door de jaren heen heeft zich dat uitgemond in een van de coolste clubculturen ter wereld, die de laatste jaren helaas een tikkie gecommercialiseerd is. Zo gaat dat. Tip: bezoek Leipzig voor het Berlijn-gevoel van weleer. Maar we dwalen af. In 2008, toen Berlin Calling uitkwam, beleefde het uitgaansleven in de Duitse hoofdstad zijn hoogconjunctuur.

Het plot: DJ Ickarus (gespeeld door DJ Paul Kalbrenner) is zeer populair bij zijn fans en toert over de hele wereld, totdat hij in het gekkenhuis belandt nadat hij iets te veel drugs heeft gebruikt. De film laat de mooie en minder mooie kanten van het Berlijnse uitgaansleven zien.

Berlin Calling is tot en met vrijdag 14 januari te zien op Netflix.

2. Wir Sind Jung. Wir Sind Stark. (2014)

We blijven in Oost-Duitse sferen, maar dan in het gure Rostock, vlak na de val van de muur. In 1992 raken drie totaal verschillende inwoners van Rostock betrokken bij een gewelddadige rel tegen migranten die de belegerde stad op zijn kop zet. Honderden jonge Duitsers belegeren dagenlang een flat met asielzoekers. Gezien de ontwrichte toestanden in de maatschappij van vandaag best een actueel thema. Echt een absolute aanrader voor liefhebbers van voormalig Oost-Duitsland. De zwart-witbeelden passen perfect bij het grimmige karakter van de film.

Wir Sind Jung. Wir Sind Stark. is tot en met vrijdag 14 januari te zien op Netflix.

3. Mein Führer (2007)

Ha, we hebben een thema! Duitstalige films. Mein Führer – Die Wirklich Wahrste Wahrheit über Adolf Hitler is een komedie over de Tweede Wereldoorlog, best vernieuwend in 2007. Goebbels bevrijdt een Joodse acteur uit een concentratiekamp om een iets te depressieve Adolf Hitler te helpen met het voorbereiden op een belangrijke publieke speech. Nee, het is absoluut geen Jojo Rabbit (2019), maar ook deze film is behoorlijk geestig.

Mein Führer is tot en met vrijdag 14 januari te zien op Netflix.

4. Sarajevo (2014)

Om het thema te volmaken nog een Duits-Oostenrijkse tv-film uit 2014. Sarajevo gaat over het onderzoek naar de moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk, die de aanleiding was van de Eerste Wereldoorlog. De film werd geproduceerd door de tv-zenders ZDF en ORF ter nagedachtenis van de honderdste verjaardag van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De enige film in dit laatste-kans-rijtje die we zelf niet hebben gezien, maar Sarajevo wordt goed beoordeeld op recensiewebsites.

Sarajevo is tot en met vrijdag 14 januari te zien op Netflix.