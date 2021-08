Dit roken, drinken en snuiven acteurs écht in films en series

Don Draper rookt zich suf in Mad Men, Tony Montana snuift zich kapot in Scarface, de Marvel-superhelden van Netflix zitten de hele dag door aan de fles en ook in Peaky Blinders wordt er stevig gedronken en gerookt. Niet het echte spul, uiteraard.

Sigaretten in films en series

Vanaf de jaren ’70 tot begin jaren ’90 waren sigarettenfabrikanten gretig om hun rookwaar te laten zien in films. Acteurs rookten in het pre-Netflix tijdperk nog echte sigaretten op de set.

“Je belde een fabrikant, zei dat je sigaretten nodig had voor een film en voor dat je het wist kreeg je een paar sloffen op de filmset bezorgd”, legt Jeff Butcher uit in een interview met Upvoted. Hij was rekwisiteur voor onder meer de films Click, The Wrestler en Requiem for a Dream. „Voor de film Mystery Train kregen we van Silk Cigarettes zoveel dozen toegestuurd, dat de hele crew er nog maandenlang van kon roken.”

Tegenwoordig zijn er nauwelijks nog acteurs die echt roken in films en series. Neem reclameman Don Draper uit de serie Mad Men. Er zijn weinig scènes te bedenken waarin hij géén sigaret rookt. Maar John Hamm, die de rol van Draper vertolkt, is alles behalve een roker.

Op de set van Mad Men werden dan ook Ecstasy Smokes gerookt. En nee, dat zijn geen sigaretten waarvan je gaat knuffelen op een dansvloer. „In deze sigaretten zit geen teer en nicotine, dus ze zijn zeer gezond”, grapte Hamm tegen Gothamist. Het gaat inderdaad om kruidensigaretten, puur gemaakt van niet verslavende materialen. Nog steeds licht schadelijk, maar lang niet zo erg als echte sigaretten.

Cocaïne in films en series

Je zou denken dat acteurs in films niet echt snuiven, maar ze werken wel degelijk een poeder naar binnen. Vroeger was melkpoeder een populaire vervanger van coke, tegenwoordig snuiven eigenlijk alle acteurs inositol. Dit is een vitamine B-poeder dat nagenoeg exact dezelfde structuur heeft als cocaïne. Inosotol wordt ook wel versneden met echte cocaïne om het volume te vergroten. Naast vitamine B-poeder wordt ook calcium gebruikt als fake coke.

Het vitamine B-poeder geeft overigens wel een lichte energiestoot. Micky Rourke was tijdens de opnames van The Wrestler zelfs compleet van slag van het spul. „Wat heb je me in godsnaam gegeven, zei hij. Maar een paar minuten later was hij weer oké”, aldus Butcher, die de inosotol voor hem had neergelegd. Ook in de Netflix-serie Narcos wordt vitamine B-poeder gebruikt.

Over de geniale maffiafilm Scarface, tegenwoordig ook op Netflix te zien, ging lang het gerucht dat Al Pacino in zijn rol als Tony Montana echte cocaïne snoof, omdat hij na die film nog tijden lang last had van zijn neus. Maar het bleek toch echt om melkpoeder te gaan. „Juist omdat het melkpoeder was, had ik nog tijden lang last van mijn neus. Jaren later vond ik zelfs nog wel eens een of ander stukje. Ik weet niet wat er met mijn neus is gebeurd, maar er is iets veranderd”, aldus Al Pacino in een interview.

Wiet in films en series

In Amerikaanse films en series waarin joints gedraaid worden, wordt vaak gebruikt gemaakt van legal bud van International Oddities. Dat bedrijf verkoopt verschillende soorten nepwiet, die niet van echt te onderscheiden zijn. Volgens het bedrijf krijg je een lichte high van de legal bud, maar niet genoeg om het werk onmogelijk te maken.

Verder wordt er gebruik gemaakt van kruidentabak, oregano of gedroogde basilicum. Al lijkt dit iets minder op het echte spul. Tegenwoordig heb je echter steeds meer rekwisietenbedrijven als Independent Studio Services, waar je ook kilo’s nepwiet kunt bestellen.

Drank in films en series

Heel simpel: in plaats van heldere sterke drank wordt gewoon water gebruikt, donkere dranken als whisky worden meestal vervangen door lauwe thee en bier door alcoholvrij bier of ijsthee met koolzuur. Rode wijn wordt vaak vervangen door cranberrysap.

Uiteraard zijn er uitzonderingen. Zo wordt er in de Britse serie Coupling door Patrick – gespeeld door Ben Miles – regelmatig Guinness gedronken. Dit zwarte bier is alleen zo moeilijk na te maken, dat de regisseur en en acteur besloten om het maar bij echte stout te houden. En het verhaal gaat dat Brad Pitt en Edward Norton echt dronken waren toen ze golfballetjes op omliggende gebouwen mikten in Fight Club.

Nog een uitzondering is Shia LeBeouf, die zelf heeft gezegd dat toen hij een drankstoker speelde in Lawless, hij altijd dronken was, zodat hij met rode ogen en een opgeblazen gezicht op de set kon verschijnen.

Heroïne in films en series

In de meeste films waarin heroïne wordt gespoten, gaat de regisseur net voor het moment door naar een andere scène of wordt er gebruik gemaakt van valse naalden. Later worden via computer-generated imagery (CGI) vloeistof en naalden toegevoegd.

Er zijn ook films waar wel degelijk iets wordt ingespoten. In dat geval gaat het om fysiologisch water. Dit is een onschadelijke vloeistof die ingespoten kan worden zonder gevolgen. Er zijn bedrijven die dit aanbieden voor films en series. Het spul moet ingespoten worden door iemand met een verpleegkundige opleiding.

Drank en drugs op Netflix

