Records brekende stuntman en waaghals overleden: ‘RIP Dick, stuntlegende’

Je hebt hem misschien weleens gezien, zonder dat je doorhad dat het hem was. Want stuntman Dick Sheppard deed dat wat de hoofdrolspelers niet zelf durfden. Hij overleed in zijn woonplaats waar hij nooit weg is gegaan.

De Britse stuntman Dick Sheppard is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie bekend. Sheppard speelde in meer dan vijfhonderd films, waaronder The Italian Job (het origineel uit 1969) en twee James Bond-films, waaronder Diamons are Forever.



Took 8yo to see The Italian Job 1969 @SherborneCinema yest eve; talk by stuntman Dick Sheppard #gloucestergoesretro pic.twitter.com/elW11bObe7 — Val Box (@ValBox) August 28, 2016

Waaghals Sheppard

„Zijn laatste wens was dat wij als familie in besloten kring kunnen rouwen. Zodat we kunnen stilstaan bij niet alleen zijn filmrollen, maar ook bij zijn rollen als echtgenoot, vader, grootvader en overgrootvader”, schrijven de nabestaanden in een emotionele Facebook-post.

In december werd Sheppard nog gevaccineerd, wat toen het nieuws haalde. „Het was maar een klein prikje!”, zei hij daarover.



The #COVID19 jab was easy peasy for retired Hollywood movie stuntman Dick Sheppard, 90, from Gloucester. After getting the jab, he said, "It's taken a lot of organising, they've done very well. It was just a little prick that's all, I've been excited to get it!" (1/2) pic.twitter.com/kiK1qo7GD7 — NHS Glos CCG (@GlosCCG) December 21, 2020

Sheppard, die zijn hele leven in Gloucester woonde, stond bekend als een enorme waaghals. Even had hij in het Guinness World Book Of Record de meeste records op zijn naam staan (nu is dat Asrita Furman, die Metro in 2019 ontmoette en heel bedreven is met een samoerai-zwaard en kiwi’s).

Vaak voerde Sheppard zijn stunts uit met motorvoertuigen, waarvoor hij volgens zijn familie „een obsessie” had. Zijn eerste stunt deed hij op 9-jarige leeftijd en stil zat hij bijna nooit. Kwam misschien wel doordat hij „een frustrerende jeugd had, wachtend op het einde van de Tweede Wereldoorlog”, schreef hij op zijn website. En wilde hij daarna de schade heel hard inhalen.



An interesting look into the life of stuntman Dick Sheppard: https://t.co/xspyxtSk8x pic.twitter.com/yusPm4dseS — Stunt Players (@StuntPlayers) November 13, 2015



Rest in Peace Mr. Sheppard — Jack Ford (@Corsiar9) March 4, 2021

Stuntman

Een van zijn meest memorabele stunts deed hij in een ruim 30 meter lange tunnel die volledig in brand stond. Met een legermotor reed hij daar met volle snelheid door de vlammen heen. Vier anderen die daarvoor hetzelfde probeerden gingen dood als gevolg van de stunt.

Ook crashte hij tijdens zijn loopbaan de meeste auto’s ooit. 2003, om precies te zijn. Nog steeds een record.



Dick Sheppard posee el récord por mayor número de automóviles destrozados. Chocó 2,003 unidades en más de 40 años. — El Super Dato (@ElSuperDato) May 3, 2010

Na zijn pensioen werd Dick Sheppard een graag geziene spreker. Ook verscheen er een boek over hem en als het aan deze Twitteraar had gelegen, ook een toneelstuk. „The Gloucester stuntman.”



@simonpegg would you be interested in a script I'm working on about Dick Sheppard, the Gloucester stuntman? — Rob Jordan (@RobJord98344608) March 22, 2018

#RIPDick

Op social media wordt hij vanuit alle hoeken herdacht. „RIP Dick”, schrijft de Northleach Steam & Vintage Show. „We willen onze eer betuigen aan deze legende.”





Northleach Steam and Vintage Show would like to pay Tribute to this legend, Dick Sheppard who has passed away. Dick had… Posted by Northleach Steam & Vintage Show on Thursday, March 4, 2021

Ook wordt er een muzieksuggestie gedaan. Een plaatje om vandaag te draaien. „Play of the day is Matt Monro met het themanummer van The Italian Job: ‘On days like these.”



