Netflix sleept nieuwe thriller van de makers van Undercover binnen

Goed nieuws voor iedereen die met veel plezier naar de eerste twee seizoenen van Undercover heeft gekeken. Een andere misdaadserie van dezelfde makers komt naar Netflix.

De streamingdienst heeft samen met de Belgische staatsomroep VRT de rechten verworven van Diamonds.

Undercover en Netflix

Net als Undercover is ook de productie van Diamonds de verantwoordelijkheid van De Mensen. Dit is een Vlaams televisiebedrijf dat vooral praat- spelprogramma’s, sportprogramma’s, documentaires en realityseries levert aan grote Belgische zenders als de VRT en SBS Belgium. Sinds een aantal jaar doen ze er ook aan fictieprojecten, met het wereldwijd bekeken Undercover als de bekendste productie.

Metro sprak Frank Lammers en Elise Schaap in september over het tweede seizoen van Undercover.

Netflix winkelt opnieuw in België

Zoals de naam Diamonds al doet vermoeden, draait deze serie om diamanten. En zeg je België en diamanten, dan kom je al snel uit in Antwerpen. Hier volgen we de familie Wagner. Al decennia lang staan zij bekend als de grootste diamanthandelaren van de Vlaamse stad. Niet alleen bovengronds, maar ook in de onderwereld. Om die reden is zoon Noah uit deze wereld gestapt. Helaas voor hem moet hij wel terugkeren wanneer zijn jongste broer zelfmoord pleegt. Het is aan Noah om het werk van zijn familie voort te zetten.



Hoewel de productie van Diamonds in handen ligt van dezelfde mensen als Undercover, komt het verhaal uit een andere hoek. Gelukkig hebben ook die schrijvers een goede staat van dienst. De serie is ontwikkeld door Yuval Yefet en Rotem Shamir die samen ook Fauda hebben gemaakt. Dit is een spannende thriller die zeker de moeite waard is en ook op Netflix te vinden is.

Wordt Diamonds het nieuwe Undercover?

Met Diamonds lijkt Netflix opnieuw een spannende Belgische thriller binnen te hebben gehaald. De rechten moeten ze alleen wel, net als bij Undercover, delen met VRT. De Belgische zender mag Diamonds als eerste wekelijks gaan uitzenden. Pas daarna komt de serie ook naar Netflix. Wanneer dat gaat gebeuren is overigens nog niet bekend. Diamonds wordt op dit moment geproduceerd en er is nog geen releasedatum onthuld.