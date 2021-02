Tips: de leukste familiefilms op Netflix voor Valentijnsdag

Gezellig samen op de bank een film kijken, dat kan heerlijk zijn. Even tegen elkaar aan kruipen, snacks en drinken erbij, wat wil je nog meer? Nou, dat iedereen het eens is over de film bijvoorbeeld. Daarom zetten we de leukste familiefilms op Netflix voor je op een rij. Deze zijn op Valentijnsdag écht voor iedereen leuk.

Breng jij deze Valentijnsdag door met het gezin? Dan kun je er maar beter samen iets gezelligs van maken. Oké het is geen romantisch diner bij kaarslicht. Maar hé, iedereen stil voor pakweg anderhalf uur is een cadeau op zichzelf. Toch?

Familiefilms op Netflix

Moeten jullie het alleen nog even eens worden… Hier heb je in elk geval tien tips voor de streamingdienst.

1. Minoes

Misschien heb je hem al honderd keer gezien, maar velen krijgen er geen genoeg van. Carice van Houten schittert in haar rol als Poes Minoes, leuk voor jong en oud. Bovendien ook nog eens een romantisch verhaal, leuk zo voor Valentijn.

2. Mees Kees

Een begrip onder kinderen: Mees Kees. Met deze meester is er altijd wat te beleven én te lachen. Heb je deze al gezien? Op Netflix vind je ook nog een paar leuke vervolgfilms, zoals Mees Kees Op De Planken.

3. Mathilda

Deze klassieker behoeft eigenlijk geen introductie. Ken je hem niet? Snel kijken dan! En oke, misschien vind je dit meer een kerstfilm, maar met Valentijn mag hij ook gewoon. Wat zeg nou zelf, deze film kun je nooit genoeg van krijgen toch?

4. Meester Kikker

Nog een meester die voor heel wat commotie zorgt in de klas. Deze hartverwarmende film is grappig en spannend voor de hele familie. En Jeroen Spitzenberger is nooit vervelend om naar te kijken, toch?

5. Het regent gehaktballen

Ook Het regent gehaktballen 2 is te zien. Deze twee kun je dus lekker achter elkaar bingen. Haal wel genoeg snacks in huis want van al dat kijken naar eten krijg je geheid honger.

6. Bigfoot junior

Een succesvolle animatiefilm van onze zuiderburen. Over een jongen die ontdekt dat zijn vader Bigfoot is. Spannend!

7. GVR

De GVR of in het engels BFG is natuurlijk naar het bekende boek van Roald Dahl. Maar dan in een moderne uitvoering. Deze film neemt je even helemaal mee in de fantastische wereld van de (grote vriendelijke) reuzen, in een levensechte animatie.

8. Paddington

Misschien ken Beertje Paddington als iets voor kleine kinderen, maar Paddington geeft een heel nieuw imago aan deze lieve vriendelijke beer. Een echte familie-speel-film met een knap stukje animatie.

9. Dik Trom

Dik Trom is een klassieker, maar deze film uit 2010 heeft zeker geen stoffig imago. Een grappige, meeslepende film over Dik Trom die met zijn ouders gaat verhuizen.

10. Meneer Pluizebol

Een man die in een kat verandert, dat is altijd leuk om naar te kijken. Bovendien leert deze film ouders ook nog eens een belangrijke levensles…