Deze nieuwe Netflix-hit is de horrorversie van Wie is de Mol

Wie is de Mol is al jarenlang een van de populairste programma’s van ons land. Netflix heeft nu een horrorserie die er aardig wat van weg heeft.

Het 20-jarige Wie is de Mol kennen de meesten wel. Tijdens de show moeten tien kandidaten opdrachten uitvoeren om geld te verdienen voor de pot, die de winnaar mee naar huis kan nemen. Tussen de tien zit echter een mol die er alles aan doet om de boel te saboteren. Netflix heeft nu een eigen variant.

Sweet Home

Datzelfde concept zien we terug in de populaire game Among Us. In het spel moet je samen met negen anderen taken uitvoeren in een ruimteschip. Daarop zitten echter één of meerdere saboteurs, die winnen als het de overige spelers niet lukt om hen te ontmaskeren. Goed samenwerken is dus van levensbelang.

Netflix heeft de Koreaanse serie Sweet Home die dezelfde soort aanpak heeft als Wie is de Mol?, al is het wel fictie. De serie staat al sinds december van het afgelopen jaar op Netflix, maar kent nu zijn doorbraak door in de Amerikaanse Top 10 te verschijnen. Het is de eerste Koreaanse productie die dat lukt.

Het leven van Cha

De Netflix-serie gaat over het leven van Cha Hyun-soo. Hij heeft onlanags zijn familie verloren na een tragisch ongeluk en verhuist daarna naar een appartement om een nieuw leven te beginnen. Maar tijdens deze periode breekt er ook een mysterieus virus uit.

Dit virus zorgt ervoor dat mensen veranderen in monster op basis van hun verlangen. Daarbij kunnen zelfs de meest goede mensen vermomde beesten zijn. Cha en de mensen uit zijn appartementencomplex moeten erachter te komen wie deze monsters zijn en overleven alleen als ze diegene ontmaskeren. Veel van die mensen beginnen hun eigen krachten te ontwikkelen die ze helpen tegen de monsters en moeten andere mensen overtuigen dat ze de vijand zijn.

Hieronder kun je de (bloederige) trailer bekijken. De serie is nu te zien op Netflix. Het scoort een keurige 7,4 op IMDb.