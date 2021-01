10 veelbelovende films voor 2021 en de release-data

2021 wordt een briljant filmjaar, tenzij de pandemie roet in het eten blijft gooien. Maar daar gaan we met zijn allen niet van uit. Als het goed is, komen er dit jaar geweldige films uit. Tien veelbelovende producties op een rij.

In deze top 10 vind je een aantal films die eigenlijk in 2020 al zouden uitkomen, zoals No Time To Die en Black Widow.

Veelbelovende films in 2021 en de releasedatums

Maar er zijn ook voor 2021 bestemde projecten, waar nog geen eens een trailer van is verschenen. Denk aan films als Matrix 4, The Eternals en de lang verwachte opvolger van Space Jam.

1. Morbius

Releasedatum: 19 maart

Morbius is de nieuwe Spider-Man spinoff van Sony, met Jared Leto in de rol van een bekende Marvel-vampier. Naast Leto heeft Jared Harris (Mad Men, The Crown) een grote rol in de film, evenals Adria Arjona (Pacific Rim Uprising) als Martine Bancroft, die verloofd was met Morbius voordat hij per ongeluk in een vampier veranderde. Lees in dit artikel meer over de film.

2. No Time to Die

Releasedatum: 2 april

Al twee jaar lang verschijnen er constant nieuwe teasers en trailers, geruchten en andere informatie over No Time To Die. Tijdens de pandemie werd de 25e James Bond-film twee keer uitgesteld, maar driemaal is scheepsrecht. In april dit jaar moet de film dan eindelijk in première gaan. Daniel Craig voor het laatst als James Bond, Ana de Armas als Bondgirl, Lashana Lynch als eerste vrouwelijke 007 en Rami Malek als schurk. Dit kan alleen maar goed gaan.

3. Black Widow

Releasedatum: 7 mei

Scarlett Johansson krijgt eindelijk haar standalone film binnen het Marvel Cinematic Universe. Uiteraard als Black Widow. Door haar acties in Captain America: Civil War is de overheid op haar aan het jagen, en moet ze naar Boedapest vluchten. Daar wordt ze geconfronteerd met haar donkere verleden, nadat een gevaarlijke samenzwering opduikt. Lees in dit artikel meer over de film.

4. Fast & Furious 9

Releasedatum: 28 mei

Vin Diesel, veel actie, spectaculaire auto’s. Meer hoef je niet te vertellen over een nieuwe Fast & Furious. Gewoon lekker simpel vermaak, waarbij je als fan nooit wordt teleurgesteld. Dit is een van de vele films die in 2020 zou verschijnen, maar is verschoven naar dit jaar.

5. The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Releasedatum: 4 juni

Liefhebbers van het genre horror kunnen uitkijken The Conjuring: The Devil Made Me Do It, alweer het derde deel van de franchise. Patrick Wilson en Vera Farmiga keren terug in hun rol als Ed en Lorraine Warren. De paranormale onderzoekers worden geconfronteerd met een moordverdachte die beweert dat demonische bezetenheid zijn misdaden heeft veroorzaakt.

6. Top Gun: Maverick

Releasedatum: 2 juli

Yep, ook een nieuwe Top Gun, met Tom Cruise. Het verhaal speelt zich dertig jaar af na de gebeurtenissen uit de allereerste Top Gun. Pete ‘Maverick’ Mitchell keert terug naar de vliegbasis om een groep nieuwe piloten op te leiden. Actie!

7. Space Jam: A New Legacy

Releasedatum: 16 juli



Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie ‘A New Legacy’ jersey! 👀🔥 pic.twitter.com/XsPYL1dvcU — LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) August 18, 2020

Eindelijk. Space Jam (1996) krijgt na 25 jaar een opvolger en stiekem kijken we van alle films in deze top 10 hier het meest naar uit. In het origineel was Michael Jordan de grote man, in Space Jam: A New Legacy is dat LeBron James, dé basketbalster van nu. Over het plot is nog niet veel bekend. Duidelijk is dat een team van NBA-sterren en Loony Tunes het met de Tune Squad in dit nieuwe tenue opnemen tegen een stel buitenaardse wezens (Monstars). Er is nog geen officiële trailer, maar die wordt spoedig verwacht.

8. Dune

Releasedatum: 1 oktober

Dune staat, zoals veel andere science-fiction-werken, bekend als ‘onverfilmbaar’. Toch komt er een verfimling, van niemand minder dan Denis Villeneuve. Timothée Chalamet speelt hoofdpersonage Paul Atreides. Hij staat op het punt om met zijn familie de planeet Caladan te verlaten voor Arrakis, een woestijnplaneet die ook bekend staat als Dune. De nieuwe planeet is rijk aan melange, een unieke drug met levensverlengende, geestverruimende en soms dodelijke krachten. Deze wordt beschouwd als het meest waardevolle goed in het hele universum. Dat klinkt als goed spul. Lees hier meer.

9. The Eternals

Releasedatum: 5 november

The Eternals wordt gezien als de ‘Avengers’ van Marvel Phase 4. De groep superhelden werd in 1976 bedacht door Jack Kirby. Eternals zijn superhelden die eruitzien als gewone mensen en het tegen een diverse schare vijanden opnemen. De cast bestaat uit Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Salma Hayek en meer sterren. Lees hier meer over een van de meest veelbelovende Marvel-films sinds Avengers: Endgame. Er is nog geen trailer verschenen, wel een voorproefje.

10. The Matrix 4

Releasedatum: 22 december

De Matrix-trilogie krijgt een opvolger en Matrix 4 gaat de filmindustrie wéér veranderen dankzij Wachowski. Althans, dat zegt Matrix-actrice Jessica Henwick in dit artikel. Keanu Reeves is in ieder geval terug als Neo en Carrie-Anne Moss als Trinity.

