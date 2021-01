10 films die het Capitool vernietigen (en waar je ze streamt)

De meest krankzinnige film van 2021 is al bekend: de live-beelden van de bestorming van het Capitool. Dit gebeurde echt, wat de makers van de onderstaande films waarschijnlijk nooit gedacht zouden hebben. Je vindt ze terug op Netflix en andere streamingdiensten.

Even een korte samenvatting van afgelopen woensdag. De twee beslissende senaatszetels in Georgia gingen naar de Democraten, waarna president Donald Trump zijn aanhang opriep om verhaal te halen bij het Capitool in Washington. Met als gevolg dat demonstranten het gebouw massaal bestormden. Jake Angeli, beter bekend als de QAnon-sjamaan, sprong er het meest uit. Hieronder volgen tien films waarin het Capitool in Washington wordt aangevallen. Aliens, robots, ze doen allemaal mee.

1. Mars Attacks!

De film is te zien op Amazon Prime. Geen Trump-demonstranten, maar aliens. Zoek de verschillen.

2. Olympus has Fallen

Deze actiefilm is te zien op Netflix. Bij een terroristische aanval op het Witte Huis wordt de president gevangengenomen en raakt zijn zoon vermist. Secret Service-agent Mike Banning gaat van binnenuit helpen om het Witte Huis te heroveren en de president te bevrijden voor de terroristen die Amerika in as kunnen leggen.

3. The Day After Tomorrow

De film is te zien op Amazon Prime. The Day After Tomorrow behoort niet tot de beste films van deze eeuw, maar is op zich wel spannend. Hier is het niet de mens, maar het klimaat dat het Capitool in Washington vernietigt.

4. Independence Day

Deze film over buitenaardsleven is te zien op AmazonPrime. Een kolossaal buitenaards ruimteschip nadert de aarde en laat kleinere schotelvormige schepen los. De schepen vestigen zich boven de belangrijkste steden ter wereld, waaronder Washington D.C. Er ontstaat paniek in het Witte Huis en Capitool. Maar gelukkig staat Kapitein Steven Hiller (Will Smith) op.

5. X-Men: Days of Future Past

Deze sci-fi film is te zien op Disney+. Deze Marvel-film uit 2014 speelt zich af in 2023. Nog niet zo gek ingeschat van de makers. Hier zijn het mutanten waarvoor gevreesd wordt in het Capitool. Ook in de films X-Men en en X-Men: First Class komt het Amerikaans Congres onder vuur te liggen.

6. White House Down

De film over een terroristische aanslag op het Witte Huis is te zien op Netflix.

7. Transformers: Dark Of The Moon

De sci-fi/actiefilm is te zien op Netflix. Het derde deel van de Transformers- franchise neemt je mee in de strijd tussen de Autobots en de Decepticons.

8. Superman II

In Superman II is te zien hoe kryptoniaanse criminelen de aarde terroriseren en de Amerikaanse president dwingen de macht aan hen over dragen. De film is te zien op Amazon Prime.

9. Jonah Hex

In de film zie je hoe Cowboy Jonah Hex tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog mee vocht aan de zijde van de confederatie. Deze film is te zien op Netflix US (VPN nodig).

10. 2012

In de rampenfilm waarschuwt Adrian de stafchef van het Witte Huis over de ramp die komen gaat, en de wereld zal veranderen. De film is te zien op Netflix.

