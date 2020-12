Toetje voor The Queen’s Gambit-fans: Netflix deelt documentaire

The Queen’s Gambit behoort tot de best bekeken series van 2020 en breekt record na record. Wie had dat kunnen bedenken bij een serie over een schakend meisje. Voor de fans heeft Netflix een mini-documentaire van 15 minuten gedeeld.

De Netflix-serie volgt het leven van weeskind en schaakwonder Beth Harmon, tijdens haar zoektocht om ’s werelds grootste schaker te worden. Tegelijkertijd vecht ze tegen demonen, waaronder een verslaving. De serie speelt zich af tijdens de Koude Oorlog. Het hoofdpersonage wordt gespeeld door Anya Taylor-Joy, die oplettende kijkers al eens hadden gespot in Peaky Blinders en Sex Education. Maar met haar briljant uitgevoerde rol als Beth heeft de Argentijns-Britse actrice zichzelf voorgoed op de kaart gezet.

Creating The Queen’s Gambit

Creating The Queen’s Gambit is een mini-documentaire met nooit eerder vertoonde behind the scenes-beelden. In deze 15 minuten durende special laten de makers zien wat ervoor nodig was om dit unieke verhaal tot leven te brengen.

Naast interessante behind the scenes-beelden vertellen de cast en crew over het onverwachte succes en hun belevenissen op de set. Uiteraard komt hoofdrolspeelster Anya Taylor-Joy uitgebreid aan het woord. Als je de Netflix-serie nog niet hebt gezien, dan moet je dat zo snel mogelijk doen. Ben je al klaar, dan staat er met Creating The Queen’s Gambit een heerlijk toetje voor je klaar.

Niet de eerste mini-documentaire van Netflix

Een mini-documentaire over een populaire film of serie komt de laatste tijd vaker voor. Voor Creating The Queen’s Gambit kwam Netflix bijvoorbeeld al met deze special over The Irishman. Makkelijk te maken, alle beelden zijn er immers al, en fans snakken ernaar. Ook Disney+ doet mee, al is deze docu over The Mandalorian direct een hele serie.

