Britse minister vraagt Netflix om te waarschuwen over fictie in The Crown

Het nieuwe seizoen van de Netflix-serie The Crown doet al weken veel stof opwaaien in Groot-Brittannië. Eerder bleek dat vrienden van prins Charles niet bepaald blij waren met het nieuwe seizoen en nu laat ook de Britse minister van Cultuur, Oliver Dowden, van zich horen.

Vanaf dit seizoen is ook Diana Spencer te zien in de serie en zorgde al voor behoorlijk veel ophef. „Dit is drama en amusement voor commerciële doeleinden, zonder rekening te houden met de feitelijk betrokkenen die hiermee uitgebuit worden”, vertelde een van de vrienden aan Mail Online. „In dit geval gaat het over dingen die 25 of 30 jaar geleden in een zeer moeilijke tijd zijn gebeurd.” Ook zou prins William, de zoon van Charles en Diana, niet blij zijn met hoe zijn ouders in de serie worden neergezet.

Waarschuwen

En nu laat ook de Britse minister van zich horen. Dowden zei tegen de Britse media dat hij vindt dat Netflix moet waarschuwen dat het verhaal van The Crown fictief is. Hij vertelde dat hij de streamingdienst in een brief gaat verzoeken een melding toe te voegen aan de serie over koninklijke familie.

Feiten voor fictie aanzien

De show is volgens de minister „een prachtig geproduceerd fictief werk”, maar, net als bij andere tv-series, moet Netflix in een waarschuwingsboodschap duidelijk aangeven dat het gaat om fictie. „Zonder dat vrees ik dat een generatie kijkers die deze gebeurtenissen niet hebben meegemaakt, fictie voor feiten zal aanzien”, zei hij.

De serie is ondanks alle kritiek onverminderd populair. Vorige week keken er 29 miljoen mensen naar de serie.