3 popular science docu-series op Netflix die jou van alles leren

In samenwerking met de redactie van Manners Magazine deelt Metro ieder weekend documentairetips. Deze week: drie heerlijke docu-series op Netflix in de categorie ‘popular science‘.

Voor de meeste docu-series moet je de tijd nemen. Zo duren de afleveringen van bijvoorbeeld Wild Wild Country en Don’t F**ck With Cats meer dan een uur. Bovendien behandelen ze maar één onderwerp. Prima, maar soms heb je ook wel eens zin in sneller vermaak.

Vermakelijke popular science docu-series op Netflix

Popular science staat voor populaire wetenschap, wat inhoudt dat complexe onderwerpen op begrijpelijke wijze worden uitgelegd. De afleveringen in de onderstaande docu-series gaan allemaal over verschillende onderwerpen en zijn los van elkaar te kijken.

1. Connected: The Hidden Science of Everything

De nieuwste parel in dit rijtje docu-series is Connected: The Hidden Science of Everything. Wetenschapsjournalist Latif Nasser onderzoekt de verrassende en complexe manieren waarop we met elkaar, de hele wereld en het universum verbonden zijn. In de ene aflevering ontdek je de geheimen van poep, terwijl een andere aflevering je doet inzien dat stof meer is dan stof. Ook interessant: de aflevering over numerieke kansverdeling. Klinkt ingewikkeld, maar het wordt je in no time duidelijk. De afleveringen duren ongeveer drie kwartier.

2. Explained

Explained is popular science op z’n best. In deze docu-serie van Vox en Netflix worden volstrekt willekeurige onderwerpen in twintig minuten haarfijn uitgelegd. Geanimeerde infographics verduidelijken de onderwerpen en experts vanuit alle hoeken komen aan het woord. Van wiet tot cryptocurrency, van K-pop tot buitenaards leven, de meest onverwachte dingen komen voorbij. De serie telt twee seizoenen, maar er bestaan ook al spin-offs: The Mind Explained, Sex Explained en Coronavirus Explained.

3. History 101

History 101 is een soort Explained, maar dan meer gericht op geschiedenis. Onderwerpen als fastfood, robots, ruimtewedloop en de opkomst van China worden op populair wetenschappelijke manier uitgelegd. De afleveringen van deze Netflix Original duren 20 minuten.

