Peter R. de Vries speelt rechercheur in ‘De Grote Sinterklaasfilm’

„Handen omhoog!” en dan met de stem van Peter R. de Vries. Dat gaat dit najaar toch echt gebeuren in De Grote Sinterklaasfilm.

Producent Entertainment One heeft het meespelen van de misdaadjournalist in de rolprent die dé Sinterklaasfilm van dit jaar moet worden bekendgemaakt.

Vanaf 7 oktober kunnen we Sinterklaas en de Pieten weer bewonderen op het grote doek. Sinterklaas wordt samen met de Pieten het krakkemikkige kasteel uitgezet en moet vanaf een camping zorgen dat alle voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest door kunnen gaan. In De Grote Sinterklaasfilm zien we niemand minder dan good-old Bram van der Vlugt, de acteur die de tv-Sint jarenlang vertolkte. Naast Van der Vlugt en Peter R. de Vries zullen er ook rollen zijn voor onder meer Erica Terpstra als burgemeester en Filip Bolluyt als louche zakenman.

Wel Peter R. de Vries, geen gitzwarte pieten

In de bioscoopfilm zitten geen traditionele gitzwarte pieten meer, valt uit de trailer op te maken. Er zijn alleen maar roetveegpieten te zien. De Grote Sinterklaasfilm wordt geregisseerd door Lucio Messercola, de trailer zie je hier.

Gaat het Sinterklaasfeest wel door?

Op hun ‘kampeerplek’ proberen diezelfde Pieten te bedenken wat ze moeten doen. Pepernoten bakken op een campinggasstelletje duurt wel heel erg lang en Sinterklaas wordt stijf van de campingstoeltjes. Maar dat is nog niet het ergste: ze kunnen niet bij de cadeautjes en het snoepgoed dus het Sinterklaasfeest is – je verwacht het niet! – in gevaar. Ondertussen wordt er getwijfeld of het kasteel echt wel op instorten staat. Zowel het gebouw als het Sinterklaasfeest moeten worden gered.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tweede film Peter R. de Vries

Kun je dit allemaal niet meer aan, dan is daar gelukkig Peter R. de Vries die de boel voor heel Nederland moet gaan redden. De Vries was al eerder in de bioscoop te zien in Kidnapping Freddy Heineken, met Anthony Hopkins in de hoofdrol. Deze film, over de ontvoering van de beroemde biermagnaat naar aanleiding van het boek dat Peter R. de Vries schreef, draaide in de zomer van 2015 in de Nederlandse bioscopen. Zelf was De Vries totaal niet over het uiteindelijke resultaat spreken.

Lees ook: Ewout Genemans nu mee met politie ‘Bureau 040’ en grijpt dief in de kladden