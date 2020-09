Chris Evans deelt per ongeluk naaktfoto en Twitter reageert hilarisch

Als fanatieke Instagramgebruiker loop je altijd een risico. Het risico dat je per ongeluk iets deelt dat je liever privé had willen houden. Dit overkwam ook Marvel-ster Chris Evans. De acteur die je kent als Captain America ging pijnlijk in de fout en toonde de wereld zijn geslachtsdeel.

De 39-jarige acteur is geen enorme Instagram-grootheid. Ruim zes miljoen volgers is veel, maar het staat natuurlijk niet verhouding met bijvoorbeeld zijn collega Iron Man. Robert Downey Jr. heeft er namelijk dik 40 miljoen meer. Toch maakt dit de blunder van Chris Evans niet minder pijnlijk. Uiteindelijk zagen 5,7 miljoen mensen zijn geslachtsdeel.

Chris Evans deelt naaktfoto op Instagram

Wat er precies fout is gegaan, is niet duidelijk. Maar het resulteerde in een video op de Instagram-pagina van Chris Evans, waarin de fotogalerij te zien was. Hier waren vooral onschuldige foto’s te vinden, maar ook een onvervalste dickpick. De Captain America acteur ontdekte zijn fout redelijk snel, maar toen was het kwaad al geschied.

Chris Evans haalde het filmpje offline, maar kon niets meer doen aan het feit dat al miljoenen mensen ‘em gezien hadden. En dat niet alleen, want er zijn ook screenshots gemaakt. Hierdoor ging de fout van deze Marvel-ster al snel als een lopend vuurtje rond. Dit zorgde vooral op Twitter voor een hoop ophef.

Twitter reageert hilarisch

Het waren voornamelijk fans die het voor hem opnamen. Zij roepen mensen op om even te lachen om deze fout, maar Chris Evans vervolgens met rust te laten. Deze oproep lijkt te werken. Hoewel de foto wel rondzwerft, staat Twitter vooral vol met hilarische reacties op deze blunder van Chris Evans.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Chris Evans after he deleted his Instagram story pic.twitter.com/oPq3ehwm8s — MarvelousRDJ (@MarvelousRDJ) September 13, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

the avengers group chat after the chris evans leak yesterday pic.twitter.com/BM2OegfQNm — ariana (@capsheroes) September 13, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

the marvel cast watching chris evans’ instagram story this morning pic.twitter.com/UpmFDXOzkb — 𝓪𝓁𝒾𝒶𝓈 (@itsjustanx) September 12, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

It’s been reported Chris evans has fell over 💔 wishing him luck recovering 🥺🥺 pic.twitter.com/koPzekJjlV — josh (@Calm_Down_pls_) September 12, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Well hello Captain America ‼️

We needed this blessing in 2020 🙌🏾

Chris Evans 🍆 pic.twitter.com/AzmXCfqu5C — Ransylé Comson (@ransyle) September 12, 2020

Controverse rondom Marvel

We zijn niet gewend om zo veel van de Marvel-sterren te zien. Disney is behoorlijk preuts en doet er alles aan om het enigszins netjes te houden. Helaas voor hen waren ze er met de Marvel-films net iets te laat bij. Vooral in de oudere films is een aantal zeer controversiële dingen te vinden waar Disney absoluut niet meer zo blij mee is. Welke dat zijn, lees je hier.