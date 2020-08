Er komt een vervolg op Dirty Dancing mét Jennifer Grey (Baby)

Er komt een vervolg van Dirty Dancing mét actrice Jennifer Grey. Dat meldt Variety.

De jaren ’80 klassieker wordt nu vaak herhaald en in 2016 kon je zelfs slapen op de set van de film, maar er komt dus eindelijk een vervolg. De inmiddels 60-jarige Jennifer Grey, die Frances (Baby) speelt in de film, keert ook terug in de nieuwe versie. Ze zal niet alleen acteren, maar ook meewerken als uitvoerend producent.

Patrick Swayze

Al sinds begin juli gaan er geruchten dat er een vervolg komt op Dirty Dancing. Er is in 2004 al een spin-off gemaakt, maar niet met Jennifer Grey weer in het verhaal. Patrick Swayze, die Johnny speelde in het origineel, was wel kort te zien in Dirty Dancing: Havana Nights. In 2009 overleed hij aan alvleesklierkanker.

Waar de geruchten in juli nog werden afgedaan als ‘een van Hollywood’s slechtst bewaarde geheimen’ werd tot noch toe niet bevestigd dat er ook daadwerkelijk een nieuwe Dirty Dancing zou komen. Regisseur Jon Felheimer heeft nu aangegeven dat dat wel degelijk het geval is en verklapte dat het „net zo’n romantische en nostaligsche film als vroeger”, wordt. „Precies dat waar de fans op hopen.”

The Time of My Life

De eerste Dirty Dancing stamt uit 1987. Vooral de iconische scene op het nummer (I’ve Had) The Time of My Life is nog altijd memorabel. Dat nummer uit de film werd bekroond met een Oscar en een Golden Globe.

