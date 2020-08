Tien jaar na Twilight is daar Midnight Sun: ‘Ik kon het niet geloven!’

Wie had dat gedacht: meer dan tien jaar hebben de Nederlandse fans moeten wachten, maar nu komt er toch een vervolg op de populaire Twilight-serie van Stephanie Meyer. Op 4 mei maakte de schrijfster bekend dat Midnight Sun – het boek dat volledig vanuit Edwards perspectief is geschreven – tóch nog uit gaat komen. En wel op 4 augustus.

Al sinds 2008 heeft schrijfster Stephanie Meyer het over het vijfde deel in de Twilight-serie, maar halverwege dat jaar stopte ze met schrijven. De reden: een aantal hoofdstukken van het niet afgeronde manuscript waren gelekt. „Ik ben te verdrietig over wat er is gebeurd om door te werken aan Midnight Sun“, schreef ze op haar website. „Het boek is on hold voor onbepaalde tijd.”

Twihards

Je kunt je misschien wel voorstellen dat de Twilight-fans – Twihards, zoals ze vroeger genoemd werden – uit hun dak gingen bij het horen van de releasedatum van het boek. En ja, de Twihards bestaan nog! „Ik ben nog steeds een superfan!”, vertelt de 24-jarige Chantal Verwoert.

„Het was een tijdje wat minder, maar sinds kort ben ik weer helemaal fan. Dus toen ik hoorde dat Midnight Sun uit zou komen was ik ongelofelijk blij. Ik kon het niet geloven eigenlijk. Ik kan ook niet wachten tot dinsdag!” In de afgelopen weken heeft Chantal zich goed voorbereid. „Ik heb de films een keer of vijf gekeken en alle boeken opnieuw gelezen.”

Wie denkt dat de films vijf keer kijken veel is; Chantal vindt het wel meevallen. „De eerste film heb ik in totaal wel honderd keer gezien. Ik heb vroeger een zomervakantie lang iedere dag Twilight opnieuw gekeken. Ik word het gewoon niet zat”, voegt ze er lachend aan toe. „Twilight is zo lekker vertrouwd. Het is een deel van mijn jeugd en het blijft gewoon een goed verhaal.”

Daar is de Belgische Kyria Van Gasse (20) het helemaal mee eens. Ze is nu al zo’n tien jaar fan en is ontzettend blij met het uitkomen van het vijfde deel. „Ik ben heel blij dat het nu toch nog officieel uitkomt”, verwijst ze naar de gelekte hoofdstukken.

Midnight Sun past nog

Midnight Sun wordt een toevoeging aan haar al overvolle Twilight-boekenkast. „Ik verzamel de verschillende edities van de boeken, sommige delen heb ik wel vier keer in de kast staan. De filmeditie, de witte covers, de limited edities; ik kan het gewoon niet laten liggen. Ik verzamel ook andere boeken, maar ik heb twee speciale Twilight-schappen in de boekenkast. En ja, Midnight Sun past er nog bij, haha.”

Ondanks dat de boekenserie zo’n tien jaar heeft stilgelegen, zijn er nog wel degelijk Twihards, weet Kyria. „Veel mensen komen er niet echt voor uit dat ze fan zijn. Ik denk dat ze zich schamen. Mensen denken dat het een filmreeks is voor tienermeisjes en ze nemen niet de tijd om de boeken te lezen. De reeks is misschien ook niet voor iedereen, maar mensen zouden het een kans moeten geven. Het zijn gewoon goede films.”

Steengoed

Kyria zelf kijkt de films eigenlijk ieder jaar wel opnieuw. „Als ik ziek ben bijvoorbeeld. Twilight is voor mij een vlucht: als ik me niet goed voel, kan ik even ontsnappen en dan voel ik me gelijk weer beter.”

Chantal is het roerend met Kyria eens dat de serie „steengoed” is: „Twilight heeft alles wat een verhaal nodig heeft: fantasie, romantiek… Wat wil je nog meer!” Voor Midnight Sun is ze al helemaal klaar. „Ik heb hem al besteld, als het goed is komt hij dinsdag binnen. Ik ga gewoon voor de deur zitten en dan de hele dag lezen.”

