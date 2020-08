Mulan niet in bioscoop maar direct op Disney+

De film Mulan van Disney komt niet in de bioscoop. De live-actionfilm gaat in première op streamingdienst Disney+. Wie de film wil zien, moet wel betalen, heeft Disney aangekondigd.

Mulan verschijnt 4 september

Mulan verschijnt op vrijdag 4 september in alle landen waar de streamingdienst beschikbaar is, dus ook in Nederland. De prijs om de film te ‘huren’ is echter hoog: bijna 30 dollar. Wanneer Mulan straks bij het aanbod hoort dat standaard te zien is voor Disney+ abonnees is niet bekend. In de landen waar Disney+ (nog) niet beschikbaar is, gaat de film wel in de bioscoop draaien.

Mulan zou eigenlijk al in maart in première gaan, maar die werd uitgesteld vanwege corona. De release werd een paar keer verplaatst en uiteindelijk is er dus voor gekozen om de film direct op de streamingdienst van Disney te zetten.

Miljardenverlies

Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 4,7 miljard dollar geleden. Door de coronapandemie werden de releases van grote films uitgesteld. Bioscopen bleven vaak dicht, waardoor en bioscopen vaak dichtbleven halveerden ook de opbrengsten van de filmstudio’s. Een stijging van het aantal abonnees voor Disney+ gedurende de lockdowns kon die daling bij lange na niet compenseren. Aan het einde van het vorige kwartaal had de streamingdienst bijna 58 miljoen betalende abonnees.

De omzet daalde in het derde kwartaal van Disney met 42 procent tot 11,8 miljard dollar. Daarbij daalden de opbrengsten voor pretparken, cruises, rondleidingen en de verkoop van fanartikelen met 85 procent. Een jaar eerder was deze divisie nog goed voor bijna een derde van alle omzet.

Black Widow en Soul

Vanwege de sluitingen van filmzalen wereldwijd werden vrijwel alle grote bioscoopreleases van Disney uitgesteld of geannuleerd. Zo zal Disney de speelfilmversie van Mulan, die gepland stond voor de bioscopen in maart, alleen maar op Disney+ uitzenden tegen een eenmalige betaling van 30 dollar. Ook Marvel-blockbuster Black Widow en Pixar-animatiefilm Soul werden verschoven.

