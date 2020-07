Pathé komt met enorme drive-in bioscoop

Pak de popcorn (en bij thuiskomst wellicht de stofzuiger) er maar bij: bioscoopketen Pathé komt deze zomer met een drive-in bioscoop in Amsterdam.

Een ‘drive-in bioscoop’ is niet nieuw. Zo opende filmmaker Martin Koolhoven 3 juni Nederlands eerste drive-in bioscoop in coronatijd voor dertig zorgmedewerkers in het Olympisch Stadion. En ook in Barneveld kennen ze het concept: op het terrein van de Midden Nederland Hallen worden regelmatig op grote schermen films vertoond die je vanuit je auto kunt zien.

'Succesvolle primeur met drive-in bioscoop Barneveld' [BARNEVELD] Een succesvolle primeur, noemt de organisatie van de Midden Nederland Hallen (MNH) in Barneveld het. Zaterdagavond vond hier de eerste voorstelling van de nieuwe drive-in bioscoop… https://t.co/TeYzhQANkc pic.twitter.com/hSLFlB9Mpm — BarneveldseKrant.nl (@BarneveldseKrnt) June 13, 2020

Pathé opent vanaf 31 juli

Pathé wil nu ook op deze manier films gaan aanbieden. Op het programma staan onder meer The Lion King, Penoza, Mees Kees 5 en de Oscarwinnaars Bohemian Rhapsody en Green Book.

De drive-in bioscoop vindt plaats op het terrein van evenementenlocatie Borchland in Amsterdam-Duivendrecht. De films zijn te zien op een enorm ledscherm van 16 bij 8 meter en op het terrein is plek voor 120 auto’s.

Coronaregels

Vandaag gaat de kaartverkoop van start. Pathé benadrukt dat op het terrein alle coronaregels worden nageleefd. Vanaf 31 juli kunnen filmliefhebbers dagelijks terecht voor bioscoophits van het afgelopen jaar. De drive-in bioscoop is geopend tot eind augustus.

