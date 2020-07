7 Netflix-documentaires over bewust leven en het klimaat

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) heeft deze week voor de zoveelste keer de noodklok geluid. Die boodschap komt nauwelijks nog aan, maar het is nooit te laat om je te verdiepen en actie te ondernemen. Met deze zeven Netflix-documentaires over bewust leven en het klimaat maak je een mooi begin.

In het jaarlijkse rapport van de WMO lees je de wereldwijde klimaatvoorspellingen voor de komende vijf jaar. En mocht je denken dat de pandemie alles oplost, dan heb je het mis. De onderstaande documentaires inspireren je voor een andere manier van leven of maken je bewust van problemen waarvan je het bestaan nog niet wist.

1. The Game Changers

The Game Changers is een inspirerende documentaire over hoe plantaardig eten van invloed kan zijn op het leven en de prestaties van topsporters. Onder anderen UFC-vechter Conor McGregor en Formule 1-coureur Lewis Hamilton werkten mee aan de documentaire. Wie nog denkt dat je vlees nodig hebt voor topsport, denkt daar na deze docu op Netflix anders over.

2. Minimalism

In deze Netflix-documentaire waarin ‘minder is meer’ centraal staat, worden mensen geïnterviewd die het Amerikaanse ideaal afwijzen dat materialisme gelukkig maakt. Interessante eye-opener.

3. Cowspiracy: The Sustainability Secret

Cowspiracy: The Sustainability Secret is een documentaire uit 2014, geregisseerd en geproduceerd door Kip Andersen en Keegan Kuhn. De docu op Netflix onderzoekt de impact van de veehouderij op het milieu en hoe (Amerikaanse en internationale) milieuorganisaties met die informatie omgaan. Het gaat hierbij om organisaties zoals Greenpeace, Sierra Club, Surfrider Foundation en Rainforest Action Network.

4. Chasing Coral

Netflix Original Chasing Coral is de opvolger van Chasing Ice. Meer dan 650 uren zijn er geschoten om jou een beeld te geven van de buitenaards mooie onderwaterwereld op deze planeet, maar ook de verwoesting door het klimaat komt uitgebreid aan bod.

Als je van natuurdocumentaires houdt en je kop niet in het zand steekt als het om het klimaat gaat, dan is dit een absolute must-see. Deze documentaire won de Audience Award op het Sundance Film Festival in 2017.

5. What the Healt

In What the Health gaan filmmakers op ontdekkingstocht in de schimmige wereld van gezondheidsorganisaties en de voedingsmiddelenbranche. “Een corrupte samenwerking tussen overheid, bedrijven en gezondheidsorganisaties houdt ons ziek”, zeggen de makers op hun website.

6. Rotten

Rotten is een documentaire die laat zien wat er écht in je voedsel zit. Per aflevering wordt een onderwerp op objectieve en goed onderbouwde wijze behandeld in deze Netflix Original. Dat begint bij een interessante aflevering over bijen en de honingindustrie. De bijensterfte neemt af, maar de vraag naar honing neemt toe. Een andere aflevering gaat over twee kippenhouders die een goed bedrijf runnen, totdat er duizenden kippen werden gedood door sabotage met de elektriciteit. Lees hier meer over de docu.

7. A Plastic Ocean

Als een documentairemaker met eigen ogen ziet hoeveel plastic er in en op de oceanen drijft, besluit hij de impact op de natuur te onderzoeken. Geen vrolijk onderwerp, wel een must-see ter bewustwording.

