De nieuwe James Bond: top 5 kanshebbers volgens bookmakers

De geruchten over wie de opvolger wordt van Daniel Craig als James Bond, doen ondertussen al jaren de ronde. Sinds Craig bevestigd heeft dat No Time to Die zijn laatste film wordt als de geheim agent, gaat men helemaal los bij de bookmakers.

We hebben de meest uiteenlopende kandidaten voorbij zien komen. Van de ondertussen niet meer zo jonge Idris Elba tot volstrekt onbekende acteurs uit Schotland.

Wie is de volgende James Bond?

Dat het geen vrouw wordt, lijken de gokkantoren over uit. Dat heeft de producent van de langlopende franchise ook al bevestigd: James Bond is en blijft een man. Al kun je nog steeds op een vrouwelijke spin-off rekenen, zo blijkt uit recente leaks. Hier lees je er alles over.

Maar goed, wie wordt de nieuwe Bond? Een recent rondje langs de Britse bookmakers levert de volgende top 8 op, inclusief de odds, de kansverhouding dus. Dit zijn de grootste kanshebbers om Daniel Craig te vervangen na No Time To Die.

1. James Norton (2/1)

James Norton is al maanden de topfavoriet. De 34-jarige acteur is vooral bekend geworden door zijn rol als Sidney Chambers in de Britse detectiveserie Grantchester. Daarnaast maakte hij indruk in de hoofdrol van Flatliners, een film uit 2017, en War and Peace.

Volgens bronnen van verschillende Britse tabloids heeft Norton al meerdere audities gedaan en zou de acteur al met vergevorderde onderhandelingsgesprekken bezig zijn. Daarover lees je hier meer.

De acteur zegt zelf echter dat hij betwijfelt of hij de rol zou kunnen krijgen, en ontkent zelfs dat hij überhaupt in de race is. Norton heeft naasten zelfs op het hart gedrukt om niet op hem te wedden.

Maar toch: als Cambridge-student is hij uitermate geschikt, hij heeft de looks en een geschikte leeftijd. Plus: in een interview gaf hij vorig jaar aan dat hij erg van sterke martini’s houdt, wat fans zagen als duidelijke hints naar een toekomst als James Bond…

2. Sam Heughan (5/1)

Sam Heughan is een recente topfavoriet. De afgelopen maanden is hij rap gestegen in de lijsten bij de bookmakers. Steeds meer Britten zetten geld op hem in.

Hij is niet zo bekend als zijn concurrenten, maar gooide hoge ogen in de televisieserie Outlander als Jamie Fraser. In 2018 speelde hij de hoofdrol in The Spy Who Dumped Me.

De 39-jarige Schotse acteur schijnt zeer geliefd te zijn in de industrie, en het feit dat zijn gezicht niet zo bekend is als bijvoorbeeld dat van Idris Elba kan juist een voordeel zijn: dan is hij voor de bioscoopbezoekers echt James Bond, in plaats van ‘die acteur van die ene film’.

Toen het Britse GQ hem bestempelde als een uitstekende keuze voor de rol, uitte Heughan zijn dank op Twitter: „Thank you Moneypenny.”

Ook Vin Diesel ziet de acteur we zitten. Hij werkte met Heughan samen voor de superheldenfilm Bloodshot. Tijdens de première werd hem gevraagd of zijn co-ster zou kunnen slagen als opvolger van Craig.

Zijn antwoord is duidelijk: „Natuurlijk zou hij een goede James Bond zijn. Sam zou een goede alles zijn. Hij kan alles.”

3. Tom Hiddleston (5/1)

Tom Hiddleston heeft exact de gelikte Britse uitstraling die bij James Bond past. Bij het grote publiek staat hij natuurlijk bekend als Thor, vanwege de Marvel-films. Maar vooral zijn rol als MI5-agent in The Night Manager laat zien dat de 39-jarige acteur uitermate geschikt is.

In tegenstelling tot een aantal van zijn concurrenten heeft Hiddleston echter een propvolle agenda, onder andere door zijn rol in de Disney+ serie Loki. Toen hij tijdens een panel in Philadelphia werd gevraagd naar zijn kansen, antwoordde hij het volgende: „Ik denk niet dat die aankondiging er aan gaat komen, maar ik waar jullie enthousiasme. Maar jullie weten net zoveel als ik, eerlijk gezegd.”

Plus: in 2017 was er sprake van dat Hiddleston Craig zou gaan vervangen, toen de huidige Bond er klaar mee leek te zijn. Toen werd Hiddleston echter gepasseerd. Volgens insiders vond de producent achter de franchise hem niet geschikt. De kans dat ze er amper drie jaar later anders over denkt, zal klein zijn.

4. Idris Elba (6/1)

Volgens de bookmakers werd er de afgelopen weken steeds meer gewed op Idris Elba, waardoor zijn kansen van 10/1 naar 6/1 zijn gesprongen.

Alex Apati van Ladbrokes: „Het lijkt erop dat de naam Elba wordt; Idris Elba. Men lijkt ervan overtuigd te zijn dat hij het groene licht gaat krijgen om Daniel Craig als Bond te gaan vervangen.”

Fans zitten al sinds 2018 in de spanning. Toen plaatste de Luther-ster een selfie, met de beschrijving: „Mijn naam is Elba, Idris Elba.”

Tegelijkertijd lijkt de acteur er ondertussen anders over te denken. Onlangs reageerde hij op de geruchten, met de opmerking dat hij niet de „token black guy” wil zijn.

„Ik denk dat het meer een ding is van, ‘we willen een zwarte acteur die James Bond speelt’, dan dat ze denken, we willen Idris Elba, de acteur, als James Bond”, aldus de acteur. „Dan denk ik, ugh, kom op zeg.”

Vergeet ook niet dat Elba ondertussen al 47 is. Ja, dan kan hij nog wel in twee of drie films spelen, maar hij nadert nu al de leeftijd waarop Craig aangaf dat hij er te oud voor werd. De kans is groot dat men een optie zoekt voor de langere termijn.

5. Richard Madden (6/1)

Een recente nieuwkomer in in de ranglijsten van de wedkantoren is Richard Madden, die we natuurlijk kennen van de hitserie Bodyguard op Netflix en als Robb Stark in Game of Thrones.

Naar verluidt was Bond-producente Barbare Broccoli zeer onder de indruk van zijn acteerprestaties in Bodyguard, waarin hij een, tja, bodyguard speelt.

Sterker nog, een gereputeerde bron beweerde tegenover een Britse tabloid dat „het er serieus op lijkt dat hij de rol gaat krijgen. Hij staat niet alleen bovenaan Barbara’s lijstje, maar ze werkt zelfs aan een voorstel.”

Ook Madden zelf lijkt enthousiast. Hij is een groot dan van de film, en liet tijdens een recent interview weten dat hij alle boeken heeft gelezen. Hij vindt het „briljant” dat mensen hem als opvolger noemen, maar wil er niet over praten: „Dan vervloek ik het.” Afkloppen dus!

