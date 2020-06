5 ijzersterke Pride-films en documentaires op Netflix

Juni is de internationale Pride-maand. Netflix licht daarom een hele hoop LGBTI-films en documentaires uit, waaronder een paar ijzersterke.

Uit het enorme aanbod dat Netfix onder het kopje Pride Month heeft samengesteld, hebben we een top 5 geselecteerd. Die bestaat uit Call MeBy Your Name, The Death and Life of Marsha P. Johnson, The Danish Girl, A Secret Love en The Half of It.

1. Call MeBy Your Name (2017)

Call Me by Your Name is een indrukwekkende film uit 2017 over een homoseksuele vakantieliefde. Professor Perlman is archeoloog en kunsthistoricus. In 1983 brengt hij de zomermaanden samen met zijn echtgenote Annella en 17-jarige zoon Elio door in een vakantiehuis in Italië. De familie wordt tijdens deze periode vergezeld door Oliver (Armie Hammer), een Amerikaanse doctorandus. De jonge Elio (Timothée Chalamet) brengt veel tijd door met Oliver en ontwikkelt al snel gevoelens voor de zelfverzekerde Amerikaan. De chemie tussen de acteurs Armie Hammer en Timothée Chalamet is ongekend. Nu te zien op Netflix.

2. The Death and Life of Marsha P. Johnson (2017

Deze Netflix Original gaat over Marsha P. Johnson, een van de eerste transvrouwen die publiekelijk uit de kast kwam. In juli 1992 werd ze dood gevonden in de Hudson-rivier na een Pride-optocht. In The Death and Life of Marsha P. Johnson volg je activiste Victoria Cruz, die het geweld bestrijdt tegen vrouwelijke transgenders en de dood van haar vriendin Marsha P. Johnson onderzoekt. De documentaire is nu te zien op Netflix.

3. The Danish Girl (2015)

In het Denemarken van de jaren 20 slaan twee getrouwde kunstenaars een pad van onvoorwaardelijke liefde in als de echtgenoot vertelt dat hij als vrouw verder wil. De film werd bekroond met een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol (Alicia Vikander). Nog indrukwekkender is de acteerprestatie van Eddie Redmayne, die het hoofdpersonage speelt. Nu te zien op Netflix.

4. A Secret Love (2020)

Als je van documentaires houdt, is het krachtige liefdesverhaal A Secret Love een must-see. In veranderende tijden hielden twee vrouwen hun relatie tientallen jaren geheim. Hun coming-out op late leeftijd is een verlossing, maar brengt ook problemen met zich mee. Deze Netlfix Original is sinds de Pride-maand van 2020 te zien.

5. The Half of It (2020)

Valt er dan nog wat te lachen tijdens de Pride-maand op Netflix. Jazeker. The Half of It is een Netflix romcom ‘nieuwe stijl’. De film gaat over het ijverige en verlegen schoolmeisje Ellie, dat een jongen helpt met het versieren van het populaire meisje Aster. Die jongen is Paul en wil indruk maken door slim over te komen. Hij heeft Ellie ingehuurd om essay’s te schrijven, maar gaandeweg komt Ellie erachter dat ze zelf ook gevoelens heeft voor Aster. Er ontstaat een onverwachte en gecompliceerde vriendschap, waarin Ellie en Paul elkaar op een heel ander vlak leren kennen dan verwacht. The Half of It is een romcom met een vibe die doet denken aan coming of age-series als Sex Education. Lees hier meer over de film.

Meer Pride-films op Netflix

Zoals gezegd heeft Netflix behoorlijk uitgepakt. Als je ‘Pride Month’ als zoekterm invoert, krijg je het volledige overzicht aan LGBTI-films en documentaires.

